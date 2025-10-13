Mingob ofrece recompensa de Q150 mil por cada reo fugado en Fraijanes 2

El Ministerio de Gobernación destinó Q3 millones para recompensas a quienes proporcionen información que facilite la recaptura de los pandilleros que evadieron los controles de seguridad en la prisión Fraijanes 2.

El ministro Francisco Jiménez explicó que se otorgarán Q150 mil por cada uno de los pandilleros prófugos.

“Si usted… tiene información de estos criminales, vio dónde se escondieron, si sabe dónde están, si tiene la más mínima información, llame inmediatamente al número 110 de la Policía Nacional Civil”, declaró durante La Ronda, el 13 de octubre.

Jiménez afirmó que la información será tratada de forma confidencial.

El titular de la cartera también informó que el pandillero Black Demon fue recapturado en horas de la madrugada y está en proceso de traslado a la cárcel Renovación 1.

“Los vamos a encontrar, vamos a regresarlos a la cárcel de donde nunca debieron salir”, agregó.

Jiménez anunció que los fugados serán los primeros reclusos en la prisión Renovación 2, próxima a inaugurarse.

El funcionario aclaró que no ha considerado renunciar, ya que no dejará el cargo “hasta no resolver este problema”.

Reos fugados de Fraijanes 2

El Sistema Penitenciario informó, el 12 de octubre, los nombres de los pandilleros del Barrio 18 que evadieron la seguridad en la prisión Fraijanes 2:

Rudy Augusto Ortiz Morales (alias el Smoking) Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua (alias Snyper, clica Solo Raperos) Edwin Roberto González Ortega (alias Psyco, clica Hollywood Gangsters) Byron Eduardo Fajardo Revolorio: recapturado (alias Black Demon, cabecilla de la clica Latin Family) Edwin René Ramírez Iboy (alias Chuho o Crosty, clica Master Dance Rap) Melcin Gabriel de León (alias Liro Strong, clica Solo para Locos) José Ángel Aroldo Ramos Aguilar y/o Kevin Amílcar Ramos Aguilar (alias Travieso, clica Crazy Gangsters) Ever Jonathan Sinay Dionisio (alias Cartoon, clica Crazy Gangsters) Fernando Muñoz Sinar (alias Happy, cabecilla de la clica Solo para Locos) Gerson Alexander Osorio Herrera (alias Ketchup, cabecilla de la clica Wacos Locotes Sureños) Milton Noel Najarro García Julio Cristóbal Gómez Lic (alias Rabit, clica Crazy Rich) Marlon Manolo Martínez Sincuir (alias Monstruo o Espectro, clica Solo para Locos) Carlos Estuardo Boch Ruiz (alias Little Men, clica Solo para Locos) Carlos Agustín Reyes Popol (alias Yoker, segundo al mando de la clica SR) Winston Estivenson Mereira Aristondo (alias Wicked, clica Crazy Chapins) Nicolás Xante Sis (alias Brown, clica Vatos Locos) Edwin Estuardo Herrera Ardiano (alias Liro Spider, clica Hollywood Gangsters) Carlos Augusto Aguilar Escobar (alias el Ardilla) José Carmelo Sinai Ortiz

