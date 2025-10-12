Política
“Inaceptable”: Embajada de EE. UU. se pronuncia por fuga de reos en Fraijanes 2
Embajada de EE. UU. califica de “inaceptable” fuga de reos de la Barrio 18 y exige acción inmediata al Gobierno de Guatemala.
Foto de referencia. Una fuga de al menos 20 pandilleros se registró en la cárcel de Fraijanes 2, la cual fue dada a conocer el 12 de octubre. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala se pronunció este 12 de octubre respecto de la fuga de reos, integrantes de la pandilla Barrio 18, de la cárcel Fraijanes 2.
En un mensaje difundido en redes sociales, la Embajada calificó la fuga como “inaceptable” y exhortó al Gobierno de Guatemala a tomar acciones al respecto.
En el comunicado se señala que el 23 de septiembre último, Estados Unidos designó a los integrantes de la referida pandilla como terroristas.
“El 23 de septiembre, EE. UU. designó a los miembros de este grupo atroz como los terroristas que son y hará rendir cuentas a cualquiera que haya brindado, brinde o decida brindar apoyo material a estos prófugos u otros miembros de pandillas”, indica el comunicado.
El llamado a las autoridades guatemaltecas es a actuar “de manera inmediata y enérgica” para recapturar a los pandilleros, considerados terroristas.
Se añade que el hecho de que los reos estén en libertad representa una amenaza para Guatemala y para la seguridad del territorio estadounidense.
“Todos los involucrados en estas fugas deben ser plenamente responsabilizados”, concluye el comunicado.
Autoridades del Mingob no se han pronunciado
Luego de la conferencia de prensa ofrecida por el Sistema Penitenciario, en la que se dio a conocer la identidad de los 20 reos que escaparon, el Ministerio de Gobernación no ha proporcionado más detalles.
Según se indicó, será hasta el lunes 13 que se emitirán pronunciamientos y se responderá a las preguntas de periodistas.
La presidenta en funciones, Karin Herrera, se pronunció sobre la situación y ordenó al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informar a la población sobre lo ocurrido.
Herrera calificó el hecho como inaceptable y añadió que se debe priorizar la búsqueda y recaptura de los reos.
Es inaceptable lo sucedido en el @_SPGuatemala y los responsables deben enfrentar las consecuencias con todo el peso de la ley.— Karin Herrera (@KarinHerreraVP) October 13, 2025
