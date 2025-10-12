Karin Herrera, presidenta en funciones, ordena a Gobernación priorizar búsqueda de reos fugados

Karin Herrera, presidenta en funciones, ordena a Gobernación priorizar búsqueda de reos fugados

Karin Herrera, presidenta en funciones, ordenó al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informar a la población sobre la fuga de al menos 20 reos de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2.

La presidenta en funciones, Karin Herrera, se pronunció en redes sociales sobre la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes 2. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La presidenta en funciones, Karin Herrera, se pronuncia en redes sociales sobre la fuga de 20 reos de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Con un mensaje publicado en la red social X, la presidenta en funciones, Karin Herrera, se pronunció sobre la fuga de al menos 20 reos de la cárcel de Fraijanes 2.

Herrera calificó como “inaceptable” lo sucedido y ordenó al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, priorizar la búsqueda y captura de los reos, pertenecientes al Barrio 18.

Indicó que “los responsables deben enfrentar las consecuencias con todo el peso de la ley”.

En su mensaje, instó a Jiménez a informar a la población mediante una conferencia de prensa, lo antes posible.

La publicación en X se hizo a las 6.12 horas de este domingo, ocho horas después de que Ludin Astolfo Godínez, director del Sistema Penitenciario, ofreciera una conferencia de prensa en la que confirmó la fuga de los pandilleros, entre los que figuran reos de alta peligrosidad que cumplían condenas por asesinato y secuestro.

Godínez indicó que se detectaron fallas en el monitoreo del personal a cargo de la prisión y en la supervisión de áreas clave, y que “la evasión” pudo haber ocurrido en días previos.

El presidente Bernardo Arévalo se encuentra fuera del país desde la semana última por una serie de reuniones en las que participa en Europa.

