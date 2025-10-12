Fuga en Fraijanes 2: el perfil criminal de los 20 reos del Barrio 18

El director del Sistema Penitenciario (SP), Ludin Godínez, confirmó este domingo 12 de octubre que 20 reos, integrantes de la pandilla Barrio 18, permanecen prófugos tras evadir los controles de la prisión Fraijanes 2.

Godínez informó que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP), ya que se detectaron fallas en el sistema de monitoreo de los guardias y en la supervisión de áreas clave del centro penitenciario.

La fuga habría sido planificada con anticipación y requirió apoyo tanto interno como externo, agregó.

Sin embargo, aclaró que los 20 reos no escaparon al mismo tiempo, sino uno por uno o en parejas. Uno de los indicios señala que las evasiones ocurrieron durante la aglomeración por visitas o durante requisas, aunque aún está bajo investigación.

El funcionario destacó que la prisión de Fraijanes 2 alberga a 251 internos. Por ahora, las autoridades descartan la sustitución de reos y se investiga una posible red de corrupción en el SP que habría facilitado la fuga.

Perfiles de los prófugos

En 2018, Erick Contreras, conocido como el Abuelo, delató a 23 integrantes del Barrio 18, encabezados por Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo, quien permanece en la cárcel Renovación 1.

El MP solicitó penas de 50 años por 133 muertes, y 16 años y ocho meses por cada uno de los 46 atentados cometidos entre 2010 y 2013. Algunos de los imputados y ahora fugados son:

Edwin René Ramírez Iboy, alias Crosty

Edwin Roberto González Ortega, alias el Syco

Rudy Augusto Ortiz Morales, alias el Smoking

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias Black Demon

José Ángel Haroldo Ramos Aguilar, alias Travieso

Carlos Agustín Reyes Popol, alias el Bufón, Jocker o Charly

Gerson Alexander Osorio Herrera, alias el Ketchup

Carlos Augusto Aguilar Escobar

Ortiz Morales es uno de los cabecillas de la Rueda del Barrio 18. Fue detenido en Yucatán, México, el 4 de febrero y extraditado a Guatemala el 7 del mismo mes.

En 2022 fue acusado por el delito de evasión, y en 2024 era buscado por asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

En 2023, Héctor Alfonso Quinteros Martínez murió en la prisión de Fraijanes 2 usurpando su identidad. Se desconoce la fecha exacta de su fuga, aunque se presume que ocurrió en 2022. Ortiz Morales estaba encarcelado desde octubre de 2009 y es señalado de coordinar ataques contra policías, guardias penitenciarios y fiscales del MP.

Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua

Ligado a proceso penal desde el 22 de mayo de 2024, por el caso Adolescentes en Peligro, investigado por la Unidad contra Estructuras Criminales y Casos Especiales. Es acusado de trata de personas en su modalidad de reclutamiento de menores para grupos delictivos, explotación sexual, asesinato y asociación ilícita.

Alias Snyper y perteneciente a la clica Solo Raperos.

Edwin Roberto González Ortega

Ligado a proceso penal por los delitos de trata de personas en su modalidad de reclutamiento de menores, violación y asociación ilícita, en el caso Adolescentes en Peligro.

Alias Psyco, pertenece a la clica Hollywood Gangsters.

Byron Eduardo Fajardo Revolorio

Alias Black Demon y conforma parte de la clica Latin Family. Capturado en 2004 por presuntamente haber participado en la masacre de cuatro menores y su madre.

Edwin René Ramírez Iboy

Confesó el 17 de marzo de 2016, junto a el Lobo y otros dos pandilleros, la muerte de Armando Lorenzana Gómez, alias el Arjona, y otros tres individuos, por actuar sin autorización de los cabecillas. Se desvinculó de ataques y extorsiones a buses en San José Pinula.

Alias Chucho o Crosty. Perteneciente a la clica Master Dance Rap.

Melcin Gabriel de León

Alias Liro Strong. Perteneciente a la clica Solo para Locos. Capturado el 23 de agosto de 2019 por asesinato y conspiración para cometer exacciones intimidatorias.

Fernando Muñoz Sinar

Alias el Happy. Capturado en junio de 2017, siete meses después de haberse fugado de Fraijanes 1. Era cabecilla de la clica Solo para Locos. Fue acusado por asesinato, asociación ilícita y evasión. Es señalado de la muerte de un policía y de una fuga que dejó a dos investigadores heridos.

Ever Jonathan Sinay Dionisio

Alias Cartoon. Pertenece a la clica Crazy Gánster.

José Ángel Aroldo Ramos Aguilar y/o Kevin Amílcar Ramos Aguilar

Cabecilla del Barrio 18. Coordinaba extorsiones, desde prisión, en la zona 16 de la capital, Villa Nueva, Quetzaltenango y Totonicapán.

Alias Travieso y pertenece a la clica Los Crazy Gangters.

Milton Noel Najarro García

En mayo de 2024, el Tribunal Especializado en Delitos de Trata de Personas sentenció a Najarro García a ocho años de prisión inconmutables por el delito de remuneración para la trata de personas en circunstancias agravantes.

El Ministerio Público explicó que, entre septiembre de 2016 y 2017, en el preventivo para hombres de la zona 18, una mujer visitaba a Najarro acompañada de una menor, a quien le pagaban para sostener encuentros sexuales. Además, era amenazada con matar a su madre si no accedía.

A finales de 2017, la víctima se negó y, bajo engaños, fue llevada a la zona 12 de Villa Nueva, donde fue atacada con arma de fuego y sufrió heridas en distintas partes del cuerpo.

Gerson Alexander Osorio Herrera

Alias Ketchup, cabecilla de la clica Wacos Locotes Sureños, señalada por el Ministerio Público (MP) como responsable de nueve asesinatos y ocho heridos, en su mayoría conductores y propietarias de buses del transporte urbano y camiones repartidores.

Según informó el MP en agosto de 2014, la estructura criminal se benefició del cobro de extorsiones por Q2 millones 766 mil 600.

Otros prófugos

Julio Cristóbal Gómez Lic (alias Rabit, clica Crazy Rich)

Marlon Manolo Martínez Sincuir (alias Monstruo o Espectro, clica Solo para Locos)

Carlos Estuardo Boch Ruiz (alias Little Men, clica Solo para Locos)

Carlos Agustín Reyes Popol (alias Yoker, segundo al mando de la clica SR, vinculado al caso Adolescentes en Peligro)

Winston Estivenson Mereira Aristondo (alias Wicked, clica Crazy Chapins)

Nicolás Xante Sis (alias Brown, clica Vatos Locos)

Edwin Estuardo Herrera Ardiano (alias Liro Spider, clica Hollywood Gangsters)

Carlos Augusto Aguilar Escobar (alias el Ardilla; acusado por la muerte de un policía en 2005)

José Carmelo Sinai Ortiz

El director del SP aseguró que los fugados podrían haber evadido la justicia desde hace un año. También fue cuestionado por la ausencia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, durante la conferencia de prensa.

