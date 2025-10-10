Presuntos pandilleros intentan fugarse saltando de techo en techo, pero fueron arrestados en la zona 3

Dos presuntos pandilleros fueron capturados este viernes 10 de octubre en la zona 3 capitalina, luego de intentar escapar por los techos de varias viviendas al notar la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), durante un allanamiento coordinado con el Ministerio Público (MP).

Los detenidos fueron identificados como Jonathan “N”, de 27 años, y Carlos “L”, de 20. Según el informe policial, ambos intentaron huir al percatarse del operativo, pero fueron neutralizados por los agentes, quienes ya habían acordonado el área.

Se les incautó una mochila con varias bolsas de marihuana. La vivienda contaba con cámaras de videovigilancia.

Estas capturas forman parte de un operativo nacional desarrollado por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y unidades especializadas de la PNC, con apoyo de fiscales del Ministerio Público. Hasta las 11.30 horas, las autoridades reportaban 19 personas capturadas y un menor remitido, así como la incautación de armas, drogas y otros indicios relevantes para las investigaciones.

Más capturas por delitos graves

En San Pedro Ayampuc, Marco “N”, de 52 años, fue detenido en la colonia La Leyenda, sindicado de uso continuo de documentos falsificados. En la misma localidad, en la colonia San Luis, fue capturado José “N”, de 19 años, alias “Farruko”, presunto integrante del Barrio 18, acusado de asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito, asesinato y tentativa de asesinato.

En el mercado La Parroquia, zona 6 capitalina, agentes capturaron a Joshua “N”, de 18 años, alias “Gordo”, y a Juan “N”, de 20, alias “Pama”, por los delitos de asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato y obstrucción extorsiva de tránsito.

Operativos en el interior del país

En Livingston, Izabal, fue capturado Lázaro “N”, de 50 años, presunto responsable de un homicidio con arma blanca ocurrido en 2019. El sospechoso intentó huir entre matorrales, pero fue alcanzado por los agentes.

En Jutiapa, en la aldea El Porvenir, fueron capturados Delia “N”, de 51 años; sus hijos Jeyder “N”, de 26, y Brian “N”, de 23; así como la estadounidense Suzic “N”, de 45. También fue remitido un adolescente de 16 años. En la vivienda se localizó un kilo de posible cocaína, tres libras de marihuana, 170 bolsas con esa droga, 20 “colmillos” con cocaína, Q3,000 en efectivo, más de 300 municiones, armas de fuego sin documentación y 32 matas de marihuana en macetas.

En otro allanamiento en zona 3 de Jutiapa, Selvin “N”, de 39 años, fue capturado por estar sindicado de plagio o secuestro. Además, en la colonia San Simón, agentes de la SGAIA reportaron la captura de Marlon “N”, de 21 años; Francisco “N”, de 20; y Rosmary “N”, de 24, con 85 bolsas de marihuana en su poder.

En San Francisco, Petén, fue capturado Israel “N”, de 50 años, señalado de homicidio ocurrido el pasado 29 de agosto.

En San Pablo La Laguna, Sololá, la PNC cumplió dos órdenes de captura contra Lucas “N”, de 29 años, por robo agravado. Según la investigación, se dedicaba a asaltar a personas que transitaban entre San Pablo y San Juan La Laguna.

Finalmente, en Guazacapán, Santa Rosa, se localizó una pistola marca Taurus, calibre 9 mm, con un cargador y 18 municiones.