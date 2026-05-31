Qué pide Irán para firmar la paz con Estados Unidos y por qué siguen bloqueadas las negociaciones

A tres meses del inicio de los ataques de Estados Unidos contra Irán, y que mantienen cerrado el Estrecho de Ormuz, las negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto siguen estancadas, mientras ambas partes mantienen posiciones firmes sobre las condiciones para una eventual paz.

Aunque a principios de abril Estados Unidos e Irán acordaron abrir una vía diplomática para buscar una solución al conflicto, las conversaciones posteriores no han logrado avances decisivos. Desde entonces, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido en la necesidad de alcanzar un acuerdo favorable para Washington, aunque ha advertido que podría retomar las acciones militares si las negociaciones fracasan.

🇮🇷🇺🇸 ÚLTIMA HORA: Irán anuncia que las propuestas de Trump no fueron aceptadas, y que están preparados para la guerra.



¡Es hora de mostrar FUERZA, REANUDAR los ataques y ANIQUILAR la República Islámica por completo! pic.twitter.com/CGCfOiE5by — Isaac (@isaacrrr7) May 31, 2026

La más reciente muestra de este distanciamiento se produjo estos últimos días de mayo, cuando ambos gobiernos expusieron públicamente sus posturas sobre el proceso de negociación.

El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que Teherán no aceptará ningún pacto sin obtener resultados concretos que garanticen los intereses del país.

“Los soldados del frente diplomático no tienen ninguna confianza en las palabras ni en las promesas del enemigo. Lo único que cuenta para nosotros son los resultados tangibles que debemos obtener antes de asumir nuestros propios compromisos”, afirmó durante una sesión virtual del Legislativo iraní.

Qalibaf, quien también fue comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, sostuvo que los avances obtenidos por el país durante el conflicto deben traducirse ahora en beneficios políticos y jurídicos mediante la diplomacia.

“Mientras no estemos seguros de que hemos obtenido los derechos del pueblo iraní, no aprobaremos ningún acuerdo”, enfatizó el funcionario, sin detallar cuáles serían esas garantías.

Trump dice que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo

Las declaraciones del negociador iraní llegaron después de que Donald Trump afirmara en una entrevista con Fox News que no tiene urgencia por cerrar un pacto con Teherán.

“Esto va lentamente, lleva mucho tiempo. No tengo prisa (...) Si uno tiene prisa, no va a conseguir un buen trato”, expresó el mandatario estadounidense.

#ÚLTIMAHORA | Pete Hegseth: "Trump es paciente en la búsqueda de un gran acuerdo con Irán". pic.twitter.com/ScgocPolEt — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 30, 2026

Trump también advirtió que, si no logra las condiciones que considera adecuadas, Estados Unidos podría reanudar los ataques contra la República Islámica.

Qué exige Irán para avanzar en las negociaciones

Según las autoridades iraníes, la prioridad de las conversaciones mediadas por Pakistán es lograr el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el conflicto en Líbano, además de garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz, la liberación de fondos iraníes congelados en el extranjero y el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Washington.

Teherán también ha planteado que la discusión sobre su programa nuclear quede pospuesta para una etapa posterior a la firma de un acuerdo de paz.

LECTURAS RELACIONADAS Irán endurece postura frente a Donald Trump: Propuesta iraní plantea 14 puntos

El borrador que sigue sobre la mesa

De acuerdo con información publicada por Axios y citada por funcionarios estadounidenses, el borrador que negocian ambas partes contempla un plazo de 60 días tras la firma de un acuerdo de paz para abordar los compromisos relacionados con el programa nuclear iraní y el eventual levantamiento de sanciones.

Entre los primeros temas a discutir figuran el destino de las reservas iraníes de uranio enriquecido y la imposición de límites a futuros procesos de enriquecimiento.

Uno de los funcionarios consultados por el medio estadounidense indicó que Trump busca mayores precisiones sobre la forma y los plazos en que Estados Unidos tendría acceso o supervisión sobre ese material nuclear.

Hasta ahora, Irán ha defendido su derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos, aunque antes del conflicto había mostrado disposición a discutir restricciones sobre los niveles permitidos de enriquecimiento.

Con las negociaciones aún sin resultados concretos y las advertencias cruzadas entre Washington y Teherán, el panorama sigue siendo incierto para un conflicto que continúa generando tensiones en Medio Oriente y preocupación en la comunidad internacional.