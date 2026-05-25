“Debe haber un acuerdo grande”: la condición de Trump para que las negociaciones con Irán se concreten

Luego de que tanto Washington como Teherán presentaran el fin de semana pasado sus propuestas de acuerdos para buscar el fin del conflicto en Irán, Donald Trump ha dicho que las negociaciones “avanzan favorablemente”.

Mediante un mensaje en su red Truth Social, el mandatario estadounidense recalcó que, para que se logre la paz en Irán, es necesario que ambas partes lleguen a “un gran acuerdo”; de lo contrario, no sucederá.

“Las negociaciones con la República Islámica de Irán avanzan favorablemente. Solo habrá un gran acuerdo para todos o no habrá ningún acuerdo en absoluto”, afirmó el mandatario.

Trump señaló que, en caso de que las negociaciones fracasen, EE. UU. retomará la ofensiva contra Teherán “más fuerte y grande que nunca”.

Sin embargo, Donald Trump recalcó que “ninguna de las partes quiere que esto suceda”.

Dentro de la misma publicación, el mandatario opinó que una de las condiciones del acuerdo con Irán debería ser que varios países de Oriente Medio se adhieran a los acuerdos de Abraham.

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🚨President Trump just dropped a big update on Iran below and he’s pushing hard to expand the historic Abraham Accords across the entire Middle East perhaps potentially bringing… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 25, 2026

Estos acuerdos tienen como objetivo normalizar las relaciones de esos países con Israel, sobre todo Arabia Saudita y Catar.

Actualmente, las negociaciones continúan, en especial las que tienen como objetivo reabrir el estrecho de Ormuz, además de una tregua de 60 días para negociar un pacto nuclear entre ambos países.

Por un lado, el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se encuentran este lunes en Catar para avanzar en los acuerdos con EE. UU.

Además, Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., durante su visita a India, dijo que Washington se encuentra a la espera de una respuesta oficial de la República Islámica para firmar un memorándum de entendimiento.

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