Por qué Trump dice que Irán “ya no se reirá más” de Estados Unidos

Internacional

Por qué Trump dice que Irán “ya no se reirá más” de Estados Unidos

Las declaraciones del presidente Donald Trump coinciden con el momento en que Pakistán confirmó haber recibido la respuesta del Gobierno de Irán a la última propuesta de paz en el golfo Pérsico.

y

|

time-clock

Washington, DC (United States), 09/05/2026.- US President Donald J. Trump gives remarks to the media as he departs the White House for Sterling, Virginia, in Washington, DC, USA, 08 May 2026. EFE/EPA/Aaron Schwartz / POOL

El presidente Donald Trump dijo en su red social Truth Social que Irán ya no se reirá de Estados Unidos, en un contexto en el que se negocia la paz en el golfo Pérsico. (Foto Prensa Libre: EFE)


El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo en Truth Social que Irán lleva "golpeteando" casi medio siglo a Estados Unidos pero "no se reirá más" de su país, coincidiendo con las informaciones de que Teherán ha respondido a la propuesta de paz de Washington.

"Durante 47 años los iraníes nos han estado 'golpeteando', haciéndonos esperar, matando a nuestra gente con sus bombas al borde de la carretera, destruyendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42 mil manifestantes inocentes y desarmados, y riéndose de nuestro ahora de nuevo gran país", escribió Trump.

"¡Ya no se reirán más!", concluye el mandatario republicano su mensaje, en el que arremete sobre todo contra el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017), por supuestamente darle a Irán "una nueva vida" en forma de dinero, pero también contra su antecesor, Joe Biden (2021-2025).

Las declaraciones se produjeron en torno al momento en que Pakistán confirmó haber recibido la respuesta del Gobierno de Irán a la última propuesta de paz presentada por Estados Unidos para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico, de la que se desconocen todavía los detalles.

EN ESTE MOMENTO

Combustibles verificaciones y controles de despacho de combustibles

Primer pago de subsidio a combustibles será de Q175.5 millones, reporta el MEM

Right
exportaciones de carga aérea marítima

Qué implica para Guatemala el fallo de EE. UU. sobre aranceles

Right

Además, este domingo el programa 'Full Measure' divulgó una entrevista con Trump grabada previamente durante la semana en la que el presidente insistía en que Irán ha sido "derrotado" pero "eso no significa que estén acabados", y amenazó con más "objetivos".

"Podríamos seguir dos semanas más y cumplir con todos y cada uno de (nuestros) objetivos. Tenemos ciertos objetivos que queríamos… Probablemente hemos cumplido el 70 %, pero tenemos otros objetivos que podríamos atacar", declaró a la periodista Sharyl Attkisson, según la transcripción.

Trump agregó en ese programa que EE.UU. sigue pendiente de las reservas de uranio enriquecido iraníes, gran punto de fricción en la negociación de paz, y afirmó que Washington "se hará con ellas en algún momento" y si "alguien se acerca al lugar, lo sabremos y le haremos estallar".

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Donald Trump Guerra en Irán Irán Tendencias internacionales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '