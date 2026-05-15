Petróleo de Texas supera los US$105 por tensiones entre Estados Unidos e Irán

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Petróleo de Texas supera los US$105 por tensiones entre Estados Unidos e Irán

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este viernes 4% y cerró en US$105.42 dólares el barril, impulsado por la tensión entre Estados Unidos e Irán y las declaraciones del presidente Donald Trump, quien advirtió que no será “mucho más paciente” con Teherán si no alcanza un acuerdo sobre su programa nuclear.

NOTA POR EFE

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Los precios del petróleo suben este viernes en Wall Street por la tensión entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz. (Foto Prensa Libre: Shutterstock).

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este viernes un 4%, hasta US$105.42 el barril, con la vista puesta de nuevo en la guerra en Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaron US$4.25 respecto del cierre anterior.

Tras concluir la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China, los inversionistas vuelven a poner el foco en la guerra en Irán, según medios especializados.

En una entrevista con Fox News, Trump advirtió que no será “mucho más paciente” con Irán: “Deberían llegar a un acuerdo”, apuntó.

El mandatario también aseguró a la prensa, desde el Air Force One, que la propuesta de Irán hasta ahora es “inaceptable” y que la descartó tras ver “la primera página”.

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Respecto de su visita a Pekín, esta estuvo marcada por las disrupciones económicas derivadas de la guerra con la nación persa y por la aparente sintonía entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz.

Trump calificó su visita de Estado a China de “muy exitosa”, según Xinhua, y volvió a presentar a Xi como un “viejo amigo” con quien mantiene una “buena relación”.

Además, afirmó que acordó con Xi que Teherán no podía tener un arma nuclear y debía reabrir el estrecho de Ormuz, de donde China recibe gran parte de su petróleo.

Por otro lado, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció hoy que representantes de Israel y del Líbano acordaron en Washington extender por 45 días el alto el fuego declarado el pasado 16 de abril.

Asimismo, las delegaciones de ambos países acordaron celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los próximos 2 y 3 de junio y una reunión militar en el Pentágono el 29 de mayo.

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