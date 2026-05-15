Restaurantes en Guatemala: ventas crecen, pero enfrentan alzas que encarecen sus costos

La Gremial de Restaurantes y Procesadores de Alimentos (Gregua), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), elaboró un estudio sobre el comportamiento del sector durante los primeros cuatro meses del año, según dio a conocer el presidente de la Cámara, Enrique Font.

El directivo de la CIG indicó que el estudio más reciente efectuado por la gremial “muestra un panorama positivo, aunque retador”.

Durante el primer cuatrimestre del 2026, el sector ha mostrado un crecimiento económico moderado, impulsado en parte por la temporada alta de Semana Santa (celebrada entre marzo y abril) y el turismo interno, indicó el ejecutivo.

Entre otros datos, se dio a conocer que en los destinos turísticos las ventas crecieron entre 10% y 15%, principalmente influenciadas por esa temporada.

Sin embargo, expuso que el sector enfrenta presiones importantes, entre estas el incremento acumulado en costos de insumos, que se ubica entre 8% y 12%, mientras que las metas de inflación interanual ronda entre 4% y 5%.

Consultado sobre si el conflicto de Medio Oriente, que se recrudeció desde marzo, ha afectado al sector, indicó que sí, ya que el encarecimiento de los combustibles impacta en todos los insumos que consumen los restaurantes.

Por aparte, Abraham Az, presidente de la Gremial de Restaurantes de Guatemala (Grega GT), adscrita a la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), refirió que coinciden en cuanto al aumento en los precios de los insumos y la inflación. En específico, el combustible, la canasta básica y otros materiales registran incrementos que impactan al sector.

Refirió que en la gremial que representa se ha tenido un crecimiento de entre 8% y 10%; sin embargo, esta se compone principalmente por restaurantes de servicio de mesa, también conocidos como de tenedor o de experiencia, y no tanto enfocado en comida rápida.

El directivo explicó que esas cifras dejan un margen muy bajo de crecimiento en el primer cuatrimestre. Además del aumento de insumos y combustibles, también se deben tomar en cuenta los incrementos salariales, indicó.

Entre los insumos que más se han encarecido están las carnes y los lácteos, como quesos, crema y leche; también se reportan aumentos en vegetales.

Añadió que el sector ha buscado formas de mantener los negocios sin trasladar el impacto a los clientes.

Para enfrentar estos desafíos, han implementado estrategias y herramientas internas, así como la búsqueda de alternativas para operar de manera más eficiente, con el fin de no perder calidad ni aumentar precios.

La estrategia es buscar alternativas que no afecten al cliente y que permitan mantener la utilidad o rentabilidad de las empresas, agregó Az.

Esto incluye la optimización de recursos, productos, sistematización y tecnología, negociación con proveedores, mejores controles internos y reducción de costos.

“Se han analizado los temas técnico y administrativo para mantener el negocio abierto y lograr los resultados esperados”, dijo el ejecutivo.

Cómo se observa el resto del año

Para el resto del año, respecto al crecimiento de la industria, Font mencionó que históricamente el país ha mantenido un crecimiento inerte de entre 3.5% y 4%. Se espera que la industria continúe con esa tendencia; sin embargo, señaló que, si no se solucionan los problemas externos, los sobrecostos en algunos insumos podrían reducir la demanda por los precios.

Para la industria en general, esperan que exista una solución rápida al conflicto y que fluya el tránsito de combustibles, que impacta a nivel mundial.

“Le impacta a las industrias, a los comercios y al ciudadano en su movilización; ojalá que se resuelva el conflicto lo más pronto posible”, dijo Font.

La lectura de los datos

Con datos como los expuestos, refirió Font, los negocios deben ser cada vez más eficientes: revisar y controlar costos, cuidar márgenes y buscar mejores formas de operar sin perder calidad.

Otro elemento a considerar es que ahora hay consumidores más informados y exigentes. Más del 60% de los consumidores urbanos interactúan digitalmente con sus restaurantes, lo cual significa que la experiencia comienza antes de llegar al local.

Mensajes como una publicación, reseña, recomendación o fotografía implican cuidar el producto, el servicio, la reputación y la experiencia completa dentro de un restaurante, indicó Font.

Agregó que el sector presenta un crecimiento importante y representa una fuente relevante de empleo formal.

El presidente de la CIG destacó que los sectores de alimentos, bebidas y restaurantes representan empleo, inversión, emprendimiento, turismo, identidad y oportunidades, además de mover cadenas completas de valor.

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