Día de la Madre dinamiza ingreso de remesas en mayo y podrían alcanzar US$2 mil 300 millones

Tomando en consideración los ingresos extraordinarios por el Día de la Madre en Guatemala, se anticipa que las remesas familiares superarían los US$2 mil 300 millones en mayo, indicó el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci.

Mayo, es regularmente uno de los meses del año en que más remesas se reciben, enviadas por migrantes guatemaltecos en el extranjero que de esa manera buscan celebrar el Día de la Madre a su progenitora y su familia que viven en Guatemala, con invitaciones a restaurantes, flores, obsequios, viajes o gastarlo en lo que su ser querido decida.

En mayo del 2025, los ingresos por ese concepto registraron US$2 mil 281.08 millones, con un crecimiento del 15.2%. Aunque fue un monto récord en su momento, al cierre del año pasado quedó como el cuarto mes con mayores ingresos.

Comportamiento del 2026

En abril del 2026 se recibieron US$2 mil 141.2 millones en remesas familiares, lo que representa un crecimiento del 7.9% respecto del mismo mes del año pasado, con US$156.6 millones más.

Marzo de este año sigue siendo el mes con récord histórico, con US$2 mil 441 millones, equivalente a unos Q18 mil 673 millones, lo que significa un crecimiento interanual del 21.9%.

González Ricci explicó que el incremento de abril es congruente con lo esperado por los departamentos técnicos del Banguat y se considera un envío usual.

Ya que, en el caso de marzo, “el incremento notable” del 21.9% en ese mes respecto al mismo mes del año previo obedece a los ingresos que provienen de la Semana Santa, que este año inició durante marzo.

Primer cuatrimestre

De forma acumulada, en el primer cuatrimestre del 2026 se alcanzaron US$8 mil 431.6 millones (US$804.3 millones más), un aumento del 10.5% respecto del mismo período del 2025.

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El comportamiento en este período del año está influenciado principalmente por los ingresos observados en marzo, pero el Banco considera que están en línea con lo previsto.

El comportamiento del crecimiento de remesas se ha dado en medio de la coyuntura geopolítica por el conflicto en Medio Oriente, lo que ha conllevado también alzas en el petróleo y combustibles.

Incluso el ingreso de remesas ha estado influyendo, entre otros factores, en el comportamiento del tipo de cambio, explicó González, al mencionar la apreciación del quetzaL.

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Para finales del 2026, se prevé que el monto de ingresos por remesas familiares supere los US$27 mil millones, según el Banguat.