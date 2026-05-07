Qué impulsa la baja del dólar en Guatemala: claves del tipo de cambio en el 2026

El tipo de cambio del quetzal se ha apreciado frente al dólar de Estados Unidos durante el 2026, informó el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, quien explicó las razones de ese comportamiento, así como los cambios en otros indicadores que han cambiado.

González Ricci expuso que el tipo de cambio se mantiene estable pero que el quetzal se ha estado apreciando frente al dólar desde el año pasado, y esta semana llegó a su punto más bajo del 2026. Según los datos de la entidad ese punto se registró el 5 de mayo cuando se ubicó en Q7.63017.

Según datos del Banguat, el año lo inició con Q7.66536 por un dólar. En tanto, el 9 de marzo se cotizaba en Q7.65904. A partir del 13 de abril empezó a rondar entre Q7.63 y 7.64.

Con esa tendencia a la baja, llegó a situarse en su nivel más bajo del año en los Q7.63017 mencionados del 5 de mayo. En tanto el 4 de mayo, se ubicó en Q7.63079; el 6, en Q7.63120; y para el 7 se ubicará, en Q7.63027.

Al respecto del comportamiento, González Ricci dijo que desde el año pasado el tipo de cambio ha venido apreciándose, principalmente porque el país está recibiendo más dólares de los que usa el sistema.

El funcionario explicó que el Banguat no incide en el tipo de cambio, sino que modera la volatilidad a través de los mecanismos de participación, pero que se está teniendo un excedente proveniente de las remesas familiares y las exportaciones, que son fuentes de ingreso en crecimiento.

Las remesas familiares el año pasado crecieron 18.6% y para el actual se proyecta que crezcan 5% para cerrar casi con US$27 mil millones.

También las exportaciones crecen de forma positiva, principalmente en productos tradicionales y en servicios, agregó.

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Por el lado de las importaciones, que es donde se requieren los dólares, a pesar de que también están creciendo, en los últimos meses se registra el incremento por el valor del barril de petróleo, que se refleja en los combustibles y se traslada también al valor nominal de las importaciones.

Consultado sobre si se prevé que se siga apreciando el quetzal y que pueda bajar de Q7.63 por un dólar, González dijo que podría ser, pero que es difícil proyectarlo. Se debe tomar en cuenta que en el primer trimestre se registró la liquidación de las exportaciones y es una época del año en la que entran más dólares, y ese excedente se refleja en el tipo de cambio.

Sin embargo, dijo que esperan que se mantenga estable, es decir, que no visualizan una desaceleración o una situación extrema en la apreciación, pero probablemente se mantendrá en los niveles actuales, con más o menos 0.5% o 1%.

El 2025 inició en el rango de Q7.71 y en mayo empezó a bajar hasta Q7.66.

Comportamiento del tipo de cambio de varios años hasta el 4 de mayo del 2026, mostrado por el Banguat. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

Petróleo sigue volátil

En cuanto al precio internacional del petróleo, refirió que continúa la volatilidad y muchos cambios de estrategia, principalmente de Estados Unidos e Irán, que deciden bloquear o desbloquear el estrecho de Ormuz, y esas decisiones se reflejan en los contratos de futuros. Esta semana estaba a US$112 por barril y pasó a alrededor de US$94 el barril el 6 de mayo, y espera que pronto finalice esta situación, porque el precio alto del petróleo no conviene a nadie.

“Esperamos que termine pronto y que se regularice lo antes posible, pero hay que mencionar que aunque la guerra se acabara hoy, va a tomar un tiempo llegar a los niveles normales del precio del barril de petróleo, ya que se ha destruido infraestructura refinamiento, de conducción, de transporte y de producción, lo cual va a tomar algún tiempo reconstruirla nuevamente”.

En lo que va del 2026 ha habido un aumento del barril de petróleo de 85% comparado con el año pasado, que cerró con una caída de 19%.

Otro punto explicado es el efecto en la inflación. González dijo que con el alza del petróleo también sube el transporte de personas y de mercaderías, costo que se traslada a la mercadería que se transporta, por ejemplo, los alimentos, lo cual afecta directamente el bolsillo de los guatemaltecos.

El Banguat expuso los factores que afectan el precio del petróleo en la actualidad con el Conflicto en el Medio Oriente. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

Y, con el alza del petróleo, se pueden esperar efectos inflacionarios. Para ello, el Banguat tiene los mecanismos para mantener la inflación en la meta, pero ya se vio incremento en la inflación de marzo y se está a la expectativa del comportamiento que haya registrado en abril.

Crece índice de actividad económica, pero disminuye índice de confianza

Respecto al crecimiento, Johny Gramajo Marroquín, gerente económico de la banca central, dio a conocer que el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) del primer trimestre de este año creció 4.3%.

Esto, aunque en marzo ya se registraba la crisis del Medio Oriente con el aumento del precio del petróleo, “es decir que la economía va muy bien”, comentó Gramajo.

En tanto, el índice de confianza de la actividad económica de abril bajó y se ubicó en 51.53 puntos, lo cual es inferior en 2.42% respecto al registrado en marzo (52.81 puntos) e inferior en 4.27% respecto al registrado interanualmente en abril del 2025 (53.83 puntos), según datos del Banguat.

González dijo que ya hay un efecto en ese índice derivado del alza al petróleo y el conflicto en el Medio Oriente, pero explicó que no es por la economía nacional de Guatemala, sino por la coyuntura mundial, y que la confianza en todos los países ha venido bajando.

Según explica el Banguat en su informe, el índice de confianza tiene el propósito de medir la percepción sobre la situación económica actual y el ambiente para los negocios que tienen los analistas económicos entrevistados, el cual se compara con el índice prevaleciente en el pasado reciente; además, busca obtener una apreciación sobre la evolución económica del país en el futuro próximo.

Resultados del índice de confianza de la actividad económica muestra baja en abril del 2026, pero aún está e zona de expansión de la economía, expone el Banguat. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

Gramajo añadió que, según los resultados, quienes son encuestados para este índice anticipan que en los próximos meses la economía se va a expandir; por eso el indicador está arriba de 50 puntos, pero lo visualizan con menor confianza respecto de meses anteriores, porque la incertidumbre a nivel mundial ha aumentado.

“Cuando aumenta la incertidumbre la confianza empieza a disminuir. Pero en Guatemala, a diferencia de otros países del mundo, lo que se anticipa es que en los próximos seis meses la economía se va a expandir, mientras que en otros países lo que se está esperando es que caiga”, añadió Gramajo.

Mientras, González dijo que, a pesar de un entorno externo desafiante, la confianza se mantiene en zona de expansión, ya que se ubica arriba de 50 puntos, pero si está abajo de ese nivel se estaría en zona de contracción.

El presidente del Banguat, fue expositor en la tercera edición de Expo Bodegas 2026, que se llevó a cabo el miércoles 6 de mayo.