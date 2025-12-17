Tipo de cambio en Guatemala: Junta Monetaria eleva margen de participación para el 2026

El ajuste permite que el tipo de cambio pueda apreciarse o depreciarse más que en años anteriores, mediante el mecanismo de la regla de participación, que continúa como base de participación del Banco de Guatemala (Banguat) en el mercado institucional de divisas.

Además, se amplió hasta US$2 mil millones el otro instrumento disponible: el mecanismo de acumulación de reservas monetarias internacionales (RMI).

Ambas medidas forman parte de los recursos con los que cuenta el Banguat para participar en el mercado cambiario, con el propósito de evitar la volatilidad del tipo de cambio nominal sin alterar su tendencia. Lo anterior se realiza por medio de una regla simétrica, transparente y comprensible para los mercados, características que definen la actual política cambiaria, según detalla el documento de política monetaria, cambiaria y crediticia aprobado para el 2026.

Las estimaciones indican que el mercado cambiario en Guatemala crecerá 4.2%, es decir, en unos US$4 mil millones, y pasará de US$94 mil millones en el 2025 a US$98 mil millones, impulsado por el ingreso de divisas provenientes de remesas familiares y la exportación de bienes y servicios, declaró Álvaro González Ricci, presidente de la banca central, y Johny Gramajo Marroquín, gerente económico.

Las modificaciones fueron publicadas en el Diario de Centro América mediante la resolución JM-135-2025.

En 2025, según la banca central, el tipo de cambio nominal se mantiene estable en Q7.72 por US$1 promedio.

Suben a 1.05% margen de participación cambiaria

El documento indica que la regla de participación en el mercado cambiario ha sido un instrumento eficiente para moderar la volatilidad del tipo de cambio nominal.

“El margen de fluctuación se ha ampliado progresivamente desde que la regla de participación se introdujo: 0.50% en 2007, 0.60% en 2011, 0.65% en 2013, 0.70% en 2014, 0.75% en 2016, 0.80% en el 2018, 0.85% en 2021, 0.90% en 2022, 0.95% en 2024 y 1.0% en 2025. En ese contexto, elevar el margen de fluctuación a 1.05% en el 2026 se estima procedente”, resalta la política.

Además, considerando la expansión estimada del mercado en el 2026, se propone aumentar el monto por subasta a US$50 millones y establecer un máximo de tres subastas diarias, tanto para compra como para venta, según la política cambiaria.

Reduce subastas y eleva monto diario

“La principal modificación es el aumento del margen de fluctuación de la regla de participación en el mercado cambiario, que sube de 1% a 1.05%. Esto con la finalidad de que el tipo de cambio tenga una volatilidad acotada, que es precisamente lo que activa la regla de participación del banco central. Esos umbrales de variación son de más/menos 1.05%”, aseguraron ambos funcionarios.

Resaltaron que el aumento en el monto de participación diaria reduce el número de subastas: ahora serán tres por día, por un total de US$150 millones, en lugar de las cinco anteriores. Indicaron que el mercado cambiario ha crecido desde la última revisión del monto, y que con este ajuste se busca una intervención más eficiente del Banguat para reducir la volatilidad.

Se espera presión cambiaria

Tanto Álvaro González Ricci como Johny Gramajo Marroquín explicaron que, respecto del uso del mecanismo de acumulación de reservas monetarias internacionales (RMI), este se activará solo si las condiciones del mercado cambiario lo permiten. La Junta Monetaria (JM) indicó que, de ser necesario, en el 2026 podría utilizarse hasta un monto de US$2 mil millones.

Ese monto ya se alcanzó durante el presente año, aunque de forma gradual, en tramos de US$500 millones. Una manera de brindar certeza al mercado es predefinir ese límite.

Ese monto ya se alcanzó durante el presente año, aunque de forma gradual, en tramos de US$500 millones. Una manera de brindar certeza al mercado es predefinir ese límite.

Se explicó que, para el próximo año, las remesas familiares crecerán 5%, lo que representaría un ingreso significativo, estimado en US$26 mil 877 millones, lo cual genera presión cambiaria.

Además, se agregó que las exportaciones del país han mostrado un comportamiento dinámico, pese a la incertidumbre generada por la política arancelaria. Sin embargo, con la negociación alcanzada entre Guatemala y Estados Unidos, ese escenario se ha estabilizado y se prevé un aumento sólido.

Las exportaciones de bienes crecerán 6% y las de servicios lo harán a doble dígito en el 2026, con una estimación cercana al 10%. En conjunto, las exportaciones totales —bienes y servicios— alcanzarían los US$21 mil millones, añadieron las autoridades monetarias.