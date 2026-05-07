Inflación en Guatemala sube a 3.24% en abril mientras petróleo promedia US$99.12

Tal como se había anticipado, el alza del precio internacional del barril de petróleo y de los productos refinados, asociada al conflicto geopolítico internacional, impactó en abril con una aceleración del nivel de precios y el ritmo inflacionario se situó en 3.24%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Al ubicarse en 3.24% la inflación interanual, significa que hubo una aceleración en el aumento general de precios de 0.74 puntos en comparación con marzo, cuando el indicador se ubicó en 2.50%, y reflejó parte del impacto alcista de los productos energéticos, sobre todo las gasolinas, el diésel y el propano.

El informe confirma que el precio internacional del petróleo se ubicó en promedio en US$99.12 por barril, lo que refleja un aumento de US$7.73 respecto del promedio de marzo, que fue de US$91.39, y de US$35.58, es decir 56%, en relación con abril del 2025.

Eso quiere decir que, por segundo mes consecutivo, el incremento general de precios en la economía está reaccionando a factores internacionales, sobre todo a los productos derivados del petróleo, del cual Guatemala es un importador neto, y confirma la dependencia de este insumo.

El IPC indica que la inflación intermensual en abril fue de 0.92%, una desaceleración de 0.10 puntos en relación con el 1.02% de marzo, que fue más alto. En tanto, la inflación acumulada de enero a abril fue de 2.12%.

Gasolinas lideran alza inflacionaria

Según el reporte, por división de gasto, transporte y alimentos fueron las categorías que tuvieron una mayor incidencia mensual positiva, con 0.5766% y 0.1553%, respectivamente. En tanto, la división con incidencia negativa fue bebidas alcohólicas, con 0.0046%, de las 13 divisiones evaluadas.

Cuatro de los cinco productos que marcaron mayor incidencia positiva (alza) en abril están asociados a derivados del petróleo, conocidos como combustibles refinados:

Gasolina (0.4107%)

Servicios de transporte urbano (0.0746%)

Gas propano en cilindro (0.0489%)

Diésel (0.0438%)

Güisquil (0.0410%)

Los productos que tuvieron una incidencia negativa (baja) mensual fueron:

Ejotes (-0.0200%)

Tortillas (-0.0170%)

Repollo (-0.0139%)

Hierbas naturales para caldo (-0.0084%)

Frijoles negros secos (-0.0064%)

Banguat confirma impacto energético

Luego de conocer el reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE), las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) brindaron una explicación al analizar los resultados oficiales.

“En el contexto actual del incremento del precio internacional del petróleo, se anticipaba un aumento de la inflación en abril del presente año, como consecuencia del aumento en el precio interno de los combustibles derivado del choque de oferta internacional de los energéticos”, explicó Álvaro González Ricci, presidente del Banguat, la tarde de este jueves 7 de mayo.

Al sustentar los factores que incidieron en la inflación mensual, precisó que los principales aumentos ocurrieron en el precio de las gasolinas, el transporte urbano, el diésel y el gas propano. También aumentaron algunos alimentos de origen agrícola, como el güisquil, el tomate y los limones. Asimismo, se observaron bajas en el precio promedio de los frijoles y los huevos. No obstante, recalcó que el impacto más fuerte deriva del alza en el precio de los energéticos.

Inflación cerraría el año en 4%

La autoridad monetaria dio una visión para el segundo semestre del año sobre el comportamiento de esta variable, con base en la tendencia observada en abril.

“La perspectiva depende de cuánto más dure el conflicto en Oriente Medio. La mayoría de los analistas a nivel internacional coincide en que este conflicto podría ser de corta duración y que el precio internacional estaría disminuyendo a partir de junio del presente año; sin embargo, existe el riesgo de que el conflicto se prolongue un poco más”, aseguró el presidente de la banca central.

Reiteró que, en el escenario base, es decir que el conflicto sea de corta duración, “prevemos que al finalizar el año la inflación se ubicaría alrededor del valor central de la meta de inflación de 4%”.

“Vale indicar que no visualizamos un incremento en la inflación que supere el límite superior de la meta (5%), aun en el caso de que el conflicto se prolongara, debido a que, a diferencia de otros países, Guatemala inició este conflicto con una inflación bastante baja de 1.65%”, sostuvo González Ricci al ser consultado por Prensa Libre.