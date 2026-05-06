Sector privado y Gobierno abren diálogo para definir un salario mínimo sostenible en el 2027

Representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) presentaron a las autoridades del Ministerio de Trabajo (Mintrab) la propuesta denominada “Lineamientos de una Política Nacional de Empleo, Productividad y Salarios”, que, entre otros aspectos, plantea un diálogo social entre las partes involucradas.

La presentación se realizó en el marco del XII Congreso Laboral 2026, que trató sobre salario mínimo sostenible en Guatemala: productividad, empleo y competitividad, en el cual participaron delegados del sector privado organizado, autoridades de Gobierno, sindicatos, representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y académicos, entre otros.

José González-Campo, director de la comisión laboral del Cacif, destacó durante la presentación que uno de los objetivos es incrementar de manera sostenible la generación de empleo en Guatemala mediante la alineación de la política salarial y la productividad, el fortalecimiento de la competitividad empresarial y la mejora de la empleabilidad de la fuerza laboral.

Sector privado pide certeza salarial

En el marco de la próxima discusión sobre el salario mínimo, cuyo proceso ya comenzó y deberá fijar un resultado para el 2027, el vicepresidente del Cacif, Francisco Ralda, resaltó durante la actividad que la política sugerida debe mantener concordancia entre los salarios, la productividad y el desarrollo sostenible.

A partir de la presentación de estos lineamientos, se debe estructurar una nueva etapa de conversaciones entre los sectores laborales, empresariales y las autoridades de Gobierno, para definir las mejores fórmulas para la fijación del salario mínimo y que este sea sostenible.

Entre las acciones que se pueden implementar en el corto plazo, el directivo del Cacif apuntó que los salarios deben contar con previsibilidad, así como con una visión hacia el futuro.

Citó que durante el congreso laboral se manifestó preocupación por recibir aumentos salariales sin justificación, pero que resulta aún más preocupante no contar con visibilidad sobre lo que puede ocurrir en los próximos años, ya que eso no brinda certeza ni representa un estímulo para la inversión.

Parte de la propuesta es la posibilidad de establecer salarios multianuales; es decir, fijar salarios a más largo plazo que un año, mediante fórmulas que incluyan inflación, crecimiento económico y productividad.

Representantes del sector privado, autoridades de Gobierno, académicos y especialistas internacionales de la OIT asistieron al XII Congreso Laboral organizado por el Cacif. (Foto Prensa Libre: Cortesía).

Ven apertura para discutir salario mínimo

Sobre la futura discusión del pliego salarial y la presión inflacionaria para este año, Ralda destacó que se observa una buena disposición y apertura del Ejecutivo para lograr una discusión sobre cuál es la mejor fórmula para el establecimiento del salario mínimo del 2027.

“Es un buen mensaje para el sector privado y se debe actuar de manera responsable en la colaboración para determinar el salario”, reiteró.

Apuesta por diálogo salarial

Al consultar a la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, sobre la propuesta presentada por el sector privado organizado y sobre cómo perfila la discusión del salario mínimo del 2027, enfatizó que las comisiones paritarias para los sectores agrícola, no agrícola y maquila y exportación ya están instaladas, al igual que la Comisión Nacional del Salario (CNS).

“Es un buen mensaje para el sector privado y se debe actuar de manera responsable en la colaboración para determinar el salario” Francisco Ralda, vicepresidente Cacif

“Lo que esperamos es que dentro de esas instancias se generen los diálogos necesarios sobre la base de evidencias y que también se hagan propuestas sostenibles, que respondan tanto a las necesidades de los trabajadores como a las posibilidades que tienen los empleadores para seguir avanzando”, expuso la ministra.

También se ha conversado sobre la formalización de la economía, ya que existe informalidad en el comercio y la agricultura, indicó.

Al igual que el vicepresidente del Cacif, la ministra resaltó que espacios como los generados en el congreso laboral “hacen dialogar y hacen necesario que todos los sectores asumamos la responsabilidad, porque no solo es del Gobierno, sino del sector empleador y del sector trabajador”.

En el panel “Inteligencia Artificial como herramienta de productividad: la nueva frontera del trabajo”, lo integraron Germán López del Banco Industrial, Ronald Estrada de la SAT, José Luis Quan (Docs2ai), Doris Cubur de Bantrab y Ramiro Bolaños (Improgress S.A.), moderado por Diego Marroquín. (Foto Prensa Libre: Cortesía Cacif).

Autoridades llaman a equilibrio salarial

Al brindar un panorama sobre las discusiones, las autoridades del Mintrab esperan lograr un consenso entre las partes para la fijación del salario, aunque reconocieron que las posiciones han estado “muy al extremo”.

“Lo que hace el Gobierno es generar los instrumentos utilizando todos los componentes, y el Gobierno es el que toma la decisión. Espero que, con esta madurez política, estos congresos y, obviamente, los lineamientos de una política nacional de empleo, productividad y salario que se me están entregando, pueda trasladarse al presidente y a la comisión, como una instancia especializada que sirve de asesoría al Ministerio de Trabajo”, enfatizó.

En todo caso, se buscaría un punto “eminentemente equilibrado”, al ser consultada sobre un eventual ajuste para el 2027.