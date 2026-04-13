Economía guatemalteca supera previsión en el 2025 con 4.3% y enfrenta presión externa para este año

Un sesgo al alza fue el resultado de la revisión de la economía guatemalteca por parte de la Junta Monetaria (JM), que elevó de 4.1% a 4.3% la estimación de cierre del 2025.

Por el momento, el pronóstico de crecimiento de la economía nacional para el 2026 se mantiene entre 3.1% y 5.1%, con un valor central de 4.1%. Las nuevas estimaciones se darán a conocer el próximo 22 de abril, cuando se definirá si se mantienen al alza o a la baja, derivado del contexto geopolítico internacional y del incremento en los precios de los combustibles refinados desde finales de febrero.

Con el resultado oficializado en el 2025, la economía generó Q947 mil 05.5 millones en términos nominales, es decir, un crecimiento de 7.8%, y en términos reales alcanzó Q637 mil 729.7 millones, equivalente a 4.3%, explicaron autoridades de la banca central.

En el 2024, la economía creció 3.7%, por lo que el promedio del 2010-2024 es de 3.5%, según el reporte oficial.

Consumo y construcción lideran crecimiento

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), y Jonhy Gramajo Marroquín, gerente económico, explicaron que los principales componentes del gasto que incidieron en el crecimiento y fueron ajustados al alza son el consumo privado, las importaciones de bienes y servicios, así como la formación bruta de capital fijo.

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Además, dieron a conocer que las principales actividades económicas que incidieron en el crecimiento reportaron desempeño positivo; sobresalen la construcción, con 8.5%; las actividades financieras y de seguros, con 8.4%; las actividades de alojamiento y servicios de comidas, con 6.8%; las industrias manufactureras, con 2.6%, así como el transporte y almacenamiento, con 4.8%.

“La economía en el 2025 superó el 4.1%, que era el valor estimado originalmente, y ahora es de 4.3%, lo cual es un dato muy positivo para el país, ya que crece por encima del PIB potencial, de 3.5%”, explicó González Ricci.

Remesas, clave en el crecimiento económico

El reporte oficial da cuenta de que, en cuanto al consumo privado, el crecimiento estuvo asociado a un mayor ingreso disponible de los hogares, vinculado con el incremento en el número total de trabajadores y en los salarios medios de los cotizantes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

También destaca el mayor ingreso de divisas por remesas familiares, que el año pasado registraron un crecimiento extraordinario de US$25 mil 530.2 millones (unos Q195 mil 304 millones), así como el comportamiento del crédito bancario destinado al consumo.

En cuanto a las importaciones de bienes y servicios, hubo un incremento explicado por el mayor volumen importado, sobre todo en construcción; materias primas y productos intermedios para la industria; combustibles y lubricantes; y bienes de capital para transporte, industria, telecomunicaciones y construcción.

También se registró un aumento en la importación de servicios vinculados al turismo y al transporte marítimo y aéreo.

En la formación bruta de capital fijo, se registró un aumento asociado a una mayor construcción de bienes nacionales de uso común por parte del gobierno general. También influyeron los avances en la construcción de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, obra que se ejecuta bajo el esquema de alianza público-privada, así como de las carreteras privadas Xochi-el Corredor de las Flores y el Corredor Verde.

Con el resultado oficializado en el 2025, la economía generó Q947 mil 05.5 millones en términos nominales, es decir, un crecimiento de 7.8%, y en términos reales alcanzó Q637 mil 729.7 millones, equivalente a 4.3%, explicaron autoridades de la banca central.

Por otro lado, hubo un aumento en la construcción de bienes nacionales de uso no común, sobre todo por parte de los gobiernos locales, así como en edificaciones residenciales y no residenciales.

“Observamos en construcción un crecimiento importante, al igual que en actividades financieras y de seguros”, aseveró.

Inflación al alza por presión externa

Los funcionarios de la banca central adelantaron los escenarios de la nueva estimación para el 2026, que ya incluyen los posibles efectos en la economía nacional, sobre todo en el nivel general de precios, derivados de la situación externa; es decir, del conflicto geopolítico internacional, así como del incremento constante en los precios de los combustibles desde finales de febrero.

“No hay una decisión final sobre lo que pueda suceder, y aunque hay un compás de espera (tregua), dependerá del precio internacional del barril de petróleo, que se traslada al precio de los combustibles y repercute en la inflación de primera y segunda vuelta. Es un escenario difícil de predecir y no podemos adelantarnos”, explicaron.

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En todo caso, reconocieron que la inflación en Guatemala era de 1.56%, nivel que no todos los países registraban; sin embargo, en marzo subió alrededor de 1%, y se situó en 2.50%. Por ello, aún hay espacio para trabajar con cierta holgura, si el conflicto internacional no continúa escalando.

“Se tiene el espacio monetario y la inflación aún en rangos que pareciera que no tendríamos de qué preocuparnos de sobremanera, pero esto será evaluado por los cuerpos técnicos, a la espera de la tregua”, añadió el presidente del Banguat.

Al respecto, remarcó que se mantiene la previsión de crecimiento económico para el 2026.

Ajuste económico, parte de evaluación técnica

Para el analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), Érick Coyoy, el ajuste a la economía, como ocurrió en el 2025 por la Junta Monetaria (JM), es una evaluación normal, ya que se consideran otros factores de cierre con mayor profundidad.

Indicó que se hace una revisión general de variables que no se tenían disponibles en diciembre, cuando se publicaron las primeras cifras.

A su entender, el ajuste al alza de la economía el año pasado estaría explicado principalmente por el comportamiento extraordinario de las remesas familiares, que registraron un incremento de casi 20% en relación con el 2024, lo cual fue inesperado y estuvo vinculado con decisiones de política migratoria en Estados Unidos.

Por otro lado, en las exportaciones, el café fue el producto más favorecido, con un incremento sustancial en precios debido a problemas de cosecha en Brasil y Vietnam, lo que redujo la oferta mundial y favoreció a los productores nacionales, con un aumento de más de 30% en las exportaciones del grano.

A diferencia de otros rubros, como vestuario y textiles, que sí tuvieron una leve reducción debido a la política arancelaria en Estados Unidos, aseveró el consultor de Asíes.