La inflación se mantuvo controlada en el 2025, pero se prevé alza de precios para este año ¿Qué factores influirán?

Guatemala registró un aumento general de precios con una desaceleración en el 2025, cuando el ritmo inflacionario alcanzó 1.65%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que indica que, en promedio, los bienes y servicios subieron ese porcentaje en la economía.

El indicador de cierre, dado a conocer esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se situó por debajo de la meta fijada por la Junta Monetaria (JM), que es de 4% más/menos 1%.

El IPC indica que, en diciembre, el ritmo inflacionario a escala nacional se ubicó en 1.65%, lo que evidencia una desaceleración de 0.09 puntos respecto de noviembre, cuando fue de 1.73%. En comparación con diciembre del 2024, cuando se registró 1.70%, hubo una baja de 0.05 puntos.

La inflación acumulada fue de 1.65% y la mensual de 0.07% en diciembre último.

Del 2010 al 2025, este ha sido el nivel más bajo en cuanto al ritmo inflacionario, según los registros disponibles.

Para el 2026, los pronósticos oficiales apuntan a una inflación de 3.75%, aún dentro del rango meta, por lo que se esperan ajustes.

Alimentos suben, transporte baja

A pesar del resultado general, la división de alimentos fue la que más presionó al alza los precios durante el 2025, mientras que la división de transporte —que incluye combustibles y derivados del petróleo— mostró una tendencia a la baja. Estas dos divisiones, por su peso en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), son las que más incidencia tienen en el indicador.

En diciembre, la división de alimentos registró una incidencia positiva de 0.1058%, mientras que la de transporte presentó una incidencia negativa de -0.0944%. El IPC cubre 13 divisiones de gasto.

Los cinco productos con mayor incidencia positiva en diciembre fueron: tomates (0.0598%), carne fresca de res (0.0314%), huevos de gallina (0.0124%), almuerzos simples con carne —sin gaseosa— (0.0092%) y gaseosas (0.0084%).

En cuanto a los productos con incidencia negativa, destacaron: gasolina (-0.0500%), transporte aéreo de pasajeros (-0.0395%), gas propano en cilindro (-0.0285%), tortillas (-0.0198%) y cebollas (-0.0158%).

El IPC también reporta que el quetzal perdió Q0.03 en su poder adquisitivo respecto de diciembre del 2023, lo que significa que un quetzal en diciembre del 2025 equivale a Q0.97 del mismo mes del 2023.

Alimentos marcaron el ritmo inflacionario

Las autoridades monetarias explicaron las razones del resultado alcanzado en el 2025 y detallaron que la inflación intermensual registrada en diciembre fue de 0.07%. Con ese dato, el ritmo inflacionario —es decir, la inflación interanual— fue de 1.65%, el nivel más bajo para un mes de diciembre en los últimos 15 años.

“Si tomamos en cuenta los factores que influyeron durante todo el 2025, vemos que fue la división de alimentos y bebidas no alcohólicas la que más impactó. Por el lado de las alzas, destacan los aumentos en el precio medio del tomate, de las tortillas, de la carne de res y del azúcar. Por el lado de las bajas, influyeron las reducciones en los precios medios del frijol negro, papas, carne de pollo, huevos de gallina y cebolla. Asimismo, se observaron bajas en el precio medio del gas propano”, comentó Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala (Banguat).

Inflación baja sin frenar la economía

Las autoridades de la banca central también interpretaron los resultados de la inflación interanual y señalaron que, al cerrar en 1.65%, esta se mantuvo bajo control y dentro del rango meta fijado por la Junta Monetaria (JM).

“Ciertamente, el ritmo de inflación se ubicó por debajo del límite inferior de la meta al finalizar el 2025, lo cual obedece, como hemos explicado, a factores de oferta transitorios, relacionados con la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. Estos generaron presión a la baja en la inflación, pero se estarían revirtiendo gradualmente en el transcurso del 2026”, afirmó Álvaro González Ricci, presidente de la JM y del Banco de Guatemala (Banguat).

Reiteró que varios países han registrado inflaciones bajas debido a una caída en su actividad económica, lo cual no es el caso de Guatemala, ya que para el 2025 se estima un crecimiento económico de 4.1%, por encima del promedio de la última década, que fue de 3.5%. “Esto nos coloca en una situación sumamente favorable en comparación con otros países del mundo”, concluyó.

Sube costo de canastas urbana y rural

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el costo mensual per cápita de la canasta ampliada (CA) urbana subió Q52 en el 2025, al pasar de Q2 mil 190 en enero a Q2 mil 242 en diciembre, con la nueva metodología para calcular el costo de los alimentos.

En tanto, el costo mensual per cápita de la canasta ampliada (CA) rural se encareció Q33, al situarse en Q1 mil 375 en enero y cerrar diciembre en Q1 mil 408.

El costo mensual per cápita de la canasta básica alimentaria (CBA) urbana aumentó Q23, al pasar de Q904 a Q927; en el caso de la rural, el alza fue de Q16, de Q699 a Q715.