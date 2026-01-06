¿Por qué la confianza económica cerró estable en diciembre?, pese al alza del salario mínimo del 2026

En un ambiente de expectativas por el alza en la fijación del salario mínimo, que cobró vigencia este año, los tomadores de decisiones reflejaron una posición estable en la medición mensual del Índice de Confianza de la Actividad Económica (Icae), que se situó en diciembre en 66.41 puntos.

Por medio de un decreto presidencial, se estableció un incremento al salario mínimo de entre 4% y 7% para las actividades no agrícolas, agrícolas y de exportación y maquila.

El indicador es 5.13% menor al registrado en noviembre, que fue de 70 puntos —el más alto durante el año—, según los resultados publicados por el Banco de Guatemala (Banguat), tras consultar a un panel de expertos.

El indicador está por encima de la zona de expansión, situada en los 50 puntos, y tiene como objetivo medir la percepción de los agentes económicos respecto del clima de negocios y la economía, en particular sobre la inversión. Cuando se encuentra por encima de los 50 puntos, la interpretación es positiva respecto del desempeño de la actividad productiva y la confianza.

También se interpreta que, mientras el resultado se mantenga por encima de esa cifra, se considera aceptable; si cae por debajo, se percibe desconfianza en la economía, lo cual puede influir en las decisiones de negocios e inversión a corto o mediano plazo.

En diciembre, las cámaras empresariales también manifestaron optimismo por el avance logrado en los acuerdos entre Guatemala y Estados Unidos, al asegurarse que más del 70% de los productos y bienes exportados volverán a tener arancel cero.

En tanto, la economía medida por el producto interno bruto (PIB) cerró con un crecimiento de 4.1%, mayor al previsto inicialmente por las autoridades monetarias, siendo la construcción la actividad que más creció, con 8.3%.

Pronostican 1.82% de inflación en 2025

En cuanto a los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), estos indican que el ritmo inflacionario en Guatemala cerraría en 1.82%, por debajo de la meta anual establecida por la Junta Monetaria, que es de 4%, con un margen de más/menos 1%.

El informe señala que, para enero de 2026, el nivel general de precios en la economía alcanzaría 2.18%, y en febrero, 2.28%. En la proyección para los siguientes 12, 24 y 60 meses —diciembre de 2026, 2027 y 2030—, el pronóstico del ritmo inflacionario es de 3.48%, 3.72% y 3.66%, respectivamente.

Para obtener estos resultados, el Banco de Guatemala (Banguat) consulta a un panel de analistas privados.

Según los panelistas, los principales factores que explicarían el pronóstico de inflación al cierre de 2025 son: la inflación externa, los precios de los energéticos, el precio de las materias primas no energéticas, el desempeño de la política fiscal y el de la política monetaria.

Los consultados estiman que el producto interno bruto real registrará un crecimiento de 3.8% en 2025, cifra similar a la proyectada para 2026.