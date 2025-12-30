Exportaciones tendrán un crecimiento moderado para el 2025 y el 2026, pero persisten retos y pide acciones urgentes

Según el estudio Proyecciones y estimaciones para las exportaciones 2025 y 2026, Guatemala cerrará el 2025 con un crecimiento del 6% en sus exportaciones totales, con lo cual llegará a US$18 mil 781 millones (incluye bienes y servicios), mientras que en el 2026 el crecimiento sería de 5%, y rondaría los US$19 mil 700 millones.

En bienes, las exportaciones se estiman en alrededor de US$13 mil 885 millones y US$14 mil 337 millones por año, respectivamente. Mientras que en servicios serían US$4 mil 895 millones y US$5 mil 309 millones en cada período anual.

Dicho estudio fue elaborado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), con estimaciones basadas en datos del Banco de Guatemala (Banguat) y un análisis sectoriales.

Aun con esas cifras generales, hay sectores que registran una baja en sus ventas al exterior, aseguró la entidad en un comunicado. Explicó que, si persisten desafíos estructurales que limitan el desempeño de varios sectores estratégicos, esas proyecciones no se alcanzarán.

Entre las presiones acumuladas durante años que afectan la competitividad del país, Agexport menciona la volatilidad climática y choques externos que continúan golpeando al sector agrícola, particularmente legumbres, hortalizas y otros cultivos sensibles.

Además, los costos logísticos restan capacidad para competir frente a países con infraestructura más eficiente.

También inciden los incrementos de costos internos, que incluyen el alza al salario mínimo del 2025, costos de energía, infraestructura deteriorada, costos navieros, congestión portuaria y otros.

Se reporta, además, la pérdida de dinamismo en sectores que generan empleo masivo, como vestuario y textiles, detalló en el boletín el director general de la organización, Amador Carballido.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Seis acciones urgentes

Derivado de todos estos retos, el sector exportador enfatiza la urgencia de avanzar en medidas estratégicas de competitividad nacional, y menciona como prioritarias las siguientes:

Política activa de facilitación del comercio, incluida la digitalización de procesos, simplificación regulatoria y reducción de tiempos logísticos.

Agenda de infraestructura productiva y logística, con inversiones en puertos, carreteras, almacenamiento y conectividad.

Marco laboral competitivo y flexible, que permita sostener y atraer inversión, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.

Programas de impulso a la productividad, centrados en tecnología, innovación, eficiencia energética y formación de talento.

Estrategias de promoción y diversificación de mercados, alineadas con nearshoring, nuevas cadenas de valor y exportaciones de servicios.

Certidumbre regulatoria y estabilidad macroeconómica, como elementos esenciales para atraer nuevas inversiones exportadoras.

Según expresó Carballido, el incremento de los costos operativos, por aranceles imprevistos o por aumentos salariales no vinculados a incrementos de productividad, socava la ventaja competitiva de Guatemala y obliga a las empresas a ser menos atractivas en los mercados internacionales.

Además, “el país no puede continuar sin una política salarial que se convierta en un mecanismo estable y técnico que permita un análisis periódico de los factores que influyen en la fijación del salario y en el crecimiento económico, tales como desarrollo productivo, competitividad, capacidad de pago, e integrar las diferencias territoriales y sectoriales”, comentó el ejecutivo.

Comportamiento variable

Según el estudio, los sectores impactados son:

Legumbres y hortalizas: registrarían caídas de –8% al cierre del 2025 y de –7% en el 2026, debido a clima adverso, regulaciones, costos y volatilidad en precios internacionales.

Acuicultura y pesca: contracción de –3% en el 2025, atribuida a competencia regional, condiciones ambientales y altos costos de insumos.

Agrícolas diversos: muestran retrocesos por presiones climáticas y mayor exigencia fitosanitaria.

Vestuario y textiles: los valores muestran una caída de –1% en el 2025 y sin crecimiento para el 2026. Estas cifras reflejan la pérdida de competitividad internacional.

Según Carballido, los productores y exportadores agrícolas continúan absorbiendo el 10% de aranceles hacia EE. UU. Esto, adicional al entorno donde los costos de transporte, logística, portuarios, laborales e insumos ya son elevados. Estos costos no son viables y representarán tomar decisiones duras como mecanización, pausa de inversiones, crecimiento o traslado de producción a México, añadió la entidad.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

En crecimiento

Otros productos lograron superar los desafíos internos y externos, y han mostrado un crecimiento moderado, detalló la Agexport:

Manufacturas diversas: en el 2025 y el 2026, con crecimientos de 5% y 6%.

Alimentos y bebidas: muestran recuperación en el 2025 (+6%) y se prevé que se consoliden en el 2026 con un alza de 8%. El crecimiento de este sector refleja que consumidores en EE. UU. y Centroamérica están sustituyendo comidas fuera del hogar por alimentos procesados, enlatados y bebidas listas para consumo.

Plásticos: mantienen un crecimiento bajo pero consistente. En el 2025 crecerían 2% y en el 2026, 3%.

Cosméticos: presentan aumento de la demanda, sobre todo en productos accesibles y de buena calidad.

“En los últimos dos años, el principal producto de exportación del país, vestuario y textiles, ha enfrentado una menor demanda de Estados Unidos, su principal destino; competencia agresiva de países asiáticos, especialmente Bangladesh, Vietnam y China, con precios muy bajos. El incremento del salario mínimo del 2025 en Guatemala, entre otros factores, afectó a esta industria, que depende en más de un 80% del mercado estadounidense”, explicó Carballido.

Servicios de exportación

Los servicios de exportación reflejan dinamismo y están en crecimiento, aunque con brechas, según el estudio. Se prevé que el sector crecerá 5% en el 2025 y 8% en el 2026.

Este crecimiento es impulsado por KPO (Knowledge Process Outsourcing), con 4% y 6% respectivamente.

Turismo de salud (6% y 9%) y, en especial, turismo sostenible, que repuntará 18% en el 2026.

En ITO (subcontratación de tecnología de la información), aunque refleja una fuerte caída reciente, retomará impulso con un crecimiento de 20% en el 2026.

Otro de los retos es cerrar brechas en inglés avanzado, habilidades tecnológicas y capacidades analíticas, que limitan su velocidad de expansión, se agregó.