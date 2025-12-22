Salario mínimo 2026: Publican acuerdo con salarios para actividades agrícolas, no agrícolas y de maquila

El El Ministerio de Trabajo (Mintrab) oficializó, este lunes 22 de diciembre, los nuevos salarios mínimos que regirán para los trabajadores del sector privado a partir del 1 de enero del 2026, con su publicación en el Diario de Centro América.

El Ministerio de Trabajo publicó el Acuerdo Gubernativo que fija los salarios mínimos para 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Se trata del Acuerdo Gubernativo 256-2025, en el cual se fijan los salarios mínimos para las circunscripciones económicas (CE) 1 y 2, en las actividades agrícolas, no agrícolas, de exportación y maquila para el 2026.

La CE 1 corresponde al departamento de Guatemala, mientras que la CE 2 abarca el resto del país.

Salarios mínimos establecidos:

  • Actividades agrícolas (CE 1): Q124.64 diarios, equivalentes a Q3 mil 791.20 mensuales.
  • Actividades no agrícolas (CE 1): Q131.58 diarios, equivalentes a Q4 mil 002.28 mensuales.
  • Actividades de maquila y exportación (CE 1): Q112.10 diarios, equivalentes a Q3 mil 409.73 mensuales.
  • Actividades agrícolas (CE 2): Q119.21 diarios, equivalentes a Q3 mil 625.89 mensuales.
  • Actividades no agrícolas (CE 2): Q125.49 diarios, equivalentes a Q3 mil 816.90 mensuales.
  • Actividades de maquila y exportación (CE 2): Q105.90 diarios, equivalentes a Q3 mil 221.10 mensuales.

El acuerdo establece que la Inspección General de Trabajo (IGT) será la encargada de verificar y supervisar el cumplimiento del pago del salario mínimo según la actividad y circunscripción económica.

Los empleadores deberán contar con registros actualizados conforme al giro habitual de sus actividades y la ubicación de sus centros de trabajo.

El monto fijado se aplicará en función del lugar en que esté ubicado el centro laboral.

También se detallan las consecuencias del incumplimiento del pago al salario mínimo, así como el tipo de sanciones administrativas aplicables, ya sean por faltas o infracciones.

El acuerdo fue firmado por el presidente Bernardo Arévalo de León y la ministra de Trabajo, Miriam Catarina Roquel.

