Presidente del Cacif: El salario no agrícola subió 17.5% en dos años, y va a desincentivar la formalidad

Charles Bland, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), comentó el efecto que podrían tener los incrementos al salario mínimo en los últimos dos años, lo cual refiere que impacta la formalidad y a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Para el 2026, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, anunció un incremento de 7.5% para el salario mínimo de no agrícola, 5.5% para el agrícola y 4% para la actividad exportadora y de maquila, en todos los casos para ambas circunscripciones económicas.

En tanto, para el 2025, el incremento fue de 10% para las actividades agrícola y no agrícola, y 6% para la actividad exportadora y maquila.

¿Qué opina respecto del incremento de salario mínimo para el 2026 anunciado por el presidente de la República?

Creo que lo referente al incremento del salario mínimo es un tema que tiene que discutirse un poco más, de una forma más técnica, no solo para que responda al crecimiento económico del país, para que motive la formalidad del país, que eso es lo que lejos de motivar, desincentiva, porque el incremento al salario mínimo lo único que hace es que aumenta la informalidad.

Sin embargo, creo que esto hay que platicarlo un poco más, debe ser un tema más de nación, de crecimiento económico, de cómo hacemos para que la formalidad y los trabajos plenos lleguen a todo el interior de la República y a todo el país, y creo que los incrementos por decreto no ayudan.

Creo que el hecho de que haya diferenciado el agrícola permite que por lo menos haya un poquito de incentivo para la inversión en el interior.

¿El 7.5% de incremento para el sector no agrícola, cómo lo ven?



Como sector privado, hicimos una propuesta en la Comisión Nacional (del Salario), en cómo mirábamos nosotros de una manera técnica, basada en datos y en la mejor voluntad de ir creciendo como país.



Siempre hemos visto que el salario mínimo es la barrera de la formalidad y cada vez que sube, también sube esa barrera y le hace más difícil a los pequeños y microempresarios estar dentro de esa formalidad, que implica costos adicionales.

Cuando un pequeño y microempresario contrata a una persona, se mira que el salario mínimo es de más de Q3 mil, pero cuando le suma aguinaldo, vacaciones, bono 14, son más o menos Q60 mil quetzales al año.

A muchas micro y pequeñas empresas les cuesta ganar Q60 mil para pagarle a una persona, entonces lo que hacen es que se pasan a la informalidad, contratan trabajos a personas no plenas, y eso no es lo que nosotros queremos. Lo que queremos es que tengamos un país donde la formalidad sea al 100% y no al 30%, como estamos ahorita, con suerte.

El 7.5% de incremento para la actividad no agrícola ¿Cómo lo observan?

Para el no agrícola, el año pasado subió 10% y este 7.5%, entonces es 17.5% en dos años. Es muchísimo, y lo que va a hacer es desincentivar la formalidad.

Me preocupa el tema de que a los pequeños, medianos y microempresarios les va a costar crear esos trabajos formales.

¿Cómo sería el efecto que menciona en la informalidad?

En el pasado veníamos creciendo alrededor de 100 mil empleos formales anuales, es lo que la economía estaba proveyendo a la población.

Cada año, en la Población Económicamente Activa (PEA), entran al mercado alrededor de 250 mil personas a buscar un trabajo. De esos, 100 mil estaban encontrando un trabajo formal, pero el resto no.

Debido al incremento del 10% de este año, solamente 60 mil encontraron ese empleo formal.

Quiere decir que 40 mil más se quedaron en la informalidad. Y este 7.5% lo único que hace es que incentiva que más gente se quede en la informalidad.

Yo entiendo las buenas intenciones de querer subir el salario mínimo, pero no es lo mismo que el salario; son dos conceptos diferentes, y el salario mínimo es la barrera de la formalidad.

Me preocupa la informalidad, que ya tenemos en más de 70% en el país, y que incrementarla en medidas como este 7 y medio, lo único que hace es que esa informalidad crezca.