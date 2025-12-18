Presidente Arévalo analiza propuesta técnica para definir salario mínimo del 2026

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, tiene la decisión final sobre el ajuste al salario mínimo del 2026, y para ello aseguró que tomará en cuenta propuestas y el análisis técnico, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), y se espera que en los próximos días haga el anuncio oficial.

Las propuestas iniciales discutidas en las comisiones paritarias y en la Comisión Nacional del Salario (CNS) fueron evolucionando.

El mismo gobierno planteó alzas de entre 3% y 12% en las comisiones paritarias, mientras que a la CNS llevó un análisis técnico sin porcentaje, en tanto que la semana pasada la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, dijo que un incremento de 6% y 7% puede ser viable basado en dichos estudios técnicos, aunque reiteró que la decisión corresponde al presidente Arévalo.

La ministra también agregó que el ajuste debe ser diferenciado por circunscripción económica.

Durante una citación en el Congreso de la República, la viceministra de Trabajo, Damarys Oliva, dio a conocer las propuestas de los tres sectores —gobierno, laboral y empleador—, basadas en lo discutido en las comisiones paritarias, ya que esa es la base del análisis dentro de la CNS.

Al respecto, explicó que “en esa oportunidad también el sector gobierno, que está presidido precisamente por los inspectores de trabajo, se permitieron hacer las siguientes propuestas”, y las detalló, porcentajes de entre 3% a 12%, además y las de los otros dos sectores.

Incluyen indicadores

Roquel explicó que la propuesta técnica del Gobierno se elaboró con base en estadísticas laborales y económicas recabadas por varias direcciones del ministerio. Entre los hallazgos destaca que el desempleo se mantiene por debajo del 4%, tanto en áreas urbanas como rurales.

Respecto del empleo informal, se indicó que la informalidad ha disminuido, pasando de oscilar entre el 70% y 73% a ubicarse por debajo del 68%.

Según Julio Hernández Rodríguez, director de Estadísticas Laborales del Mintrab, la tasa de informalidad nacional fue de 66.7% en el último trimestre del 2024 y de 66.2% en el segundo trimestre del 2025.

Esto sugiere que aún no se han detectado efectos medibles del aumento al salario mínimo aprobado para el 2025, explicó Hernández, quien añadió que uno de los argumentos en contra del ajuste era el posible impacto negativo en el empleo y la formalidad.

En la CE1, la informalidad bajó de 48.9% a 45.2%. En consecuencia, la tasa de formalidad aumentó de 52.1% a 54.8%. Hernández aclaró que esta es la primera vez que el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza encuestas trimestrales comparables, por lo que podrían existir efectos estacionales pendientes de confirmarse con la serie completa.

Oliva agregó que el ingreso laboral promedio aumentó y que se ha registrado una mejora real en el poder adquisitivo de las personas trabajadoras. La propuesta técnica también incluyó datos del Banco de Guatemala, del Instituto Nacional de Estadística y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Entre estos se refleja que el número de cotizantes al seguro social continúa en aumento, lo que refleja un fortalecimiento de la formalidad laboral, agregó.

Otro dato relevante, según las autoridades, es que el Banguat proyecta un crecimiento económico del 4.1% para el 2025.

Reducir la brecha

El diputado Orlando Blanco valoró que el Gobierno esté presentando propuestas en las paritarias, pero cuestionó por qué la sugerencia para la actividad agrícola es más baja. La ministra respondió que ese tema se discutió dichas comisiones, y que la decisión del Gobierno en la CNS se basó en ese insumo más el análisis técnico, sin establecer porcentajes.

Blanco comentó que, si el presidente establece un aumento del 10%, como en el 2025, se mantendría la misma relación frente a las canastas básicas. Pero, para reducir la brecha total, sería necesario un ajuste cercano al 18%.

Además, reiteró que el salario mínimo actual no cubre la canasta básica alimentaria, y tiene una brecha mayor con la canasta ampliada.

Estudia el impacto

Arévalo declaró que este año se ha analizado técnicamente el impacto del aumento al salario mínimo aprobado para el 2025, lo que consideró una “enorme ventaja”. Indicó que en administraciones anteriores no se daba seguimiento a los efectos de estas decisiones.

El análisis del Gobierno evalúa el impacto del ajuste en el desempeño económico, la inflación y el empleo. Aunque la ministra señaló el martes que el expediente aún no había sido enviado al gobernante, Arévalo aseguró el miércoles que ya se estaba usando como insumo principal para la decisión que será publicada en breve.

Confirmó que la comisión tripartita no llegó a un consenso por las posturas extremas, lo que deja la decisión final en sus manos. “No le puedo dar la noticia, pero le puedo asegurar que esta es una decisión que está siendo tomada con la mayor responsabilidad”, afirmó.

Sumar la productividad

Las cámaras empresariales, como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la Cámara de Industria (CIG), la Cámara del Agro (Camagro), la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) y otras, han solicitado que el ajuste para el 2026 se base en criterios técnicos y de productividad, y de manera diferenciada.

Camagro envió una carta al presidente el 11 de diciembre pasado, y difundió un boletín el 16 de diciembre, en el que argumentó que, aunque se proyectó que la economía general crecerá 4.1% en el 2025, el sector agrícola lo hará solo 1.8%, muy por debajo de sectores que crecerán entre 8% y 9%, según explicó su directora ejecutiva, Carla Caballeros.

“El salario mínimo debe ser diferenciado para el agro, con base en criterios técnicos y de productividad real, si se quiere proteger el empleo rural formal”, añadió la Camagro.

Pidieron también que no solo se considere el porcentaje nominal del ajuste, ya que cada punto porcentual de aumento implica un costo real 1.4 veces mayor para las empresas, debido a las prestaciones obligatorias. A esto se suman los costos logísticos por carreteras dañadas y puertos congestionados, lo que limita la contratación formal.