Mintrab llama a integrar comisiones paritarias para fijar salario mínimo del 2027 y 2028

El Ministerio de Trabajo (Mintrab) convocó a los sectores para nombrar a sus representantes y conformar las comisiones paritarias encargadas de analizar y discutir aspectos relacionados con el salario mínimo del 2027 y el 2028.

Con la convocatoria se confirma que se continuará con el salario mínimo regional, el cual está estructurado en dos circunscripciones económicas (CE). La CE1 comprende el departamento de Guatemala y la CE2, el resto de departamentos del país.

La lista de candidatos y la documentación que respalde los requisitos deben presentarse a más tardar el 18 de diciembre del 2025.

El llamado está dirigido a las organizaciones de trabajadores y empleadores, para integrar las comisiones respectivas de las actividades: agrícola, no agrícola, y exportadora y de maquila, en cada circunscripción. En total, se conformarán seis comisiones.

Para ello, se debe presentar ante la Secretaría General del Mintrab —ubicada en la 7a. avenida 3-33, zona 9, tercer nivel, oficina 304 del edificio Torre Empresarial, en la ciudad de Guatemala— la siguiente información y requisitos:

Una lista con un mínimo de cuatro candidatos, especificando quiénes serán titulares y suplentes para cada Comisión Paritaria.

Documentos que acrediten los requisitos establecidos en el artículo 106 del Código de Trabajo, Decreto Número 330 del Congreso de la República.

El objetivo es confirmar adecuadamente los elementos que permitan designar a los integrantes de dichas comisiones, conforme al capítulo 17 de la Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, sexta edición, 2018, indicó el ministerio.

La viceministra de Trabajo, Damarys Oliva, destacó que se está convocando a las organizaciones de trabajadores y empleadores para que participen en la integración de las comisiones paritarias.

Subrayó que es importante que las organizaciones presenten la lista de candidatos a más tardar el 18 de diciembre del presente año.

Actualmente, el país se encuentra en proceso de fijación del salario mínimo para el 2026, el cual fue discutido por las comisiones paritarias integradas para el período 2024-2025.

Los tres sectores presentaron sus propuestas, y el informe fue trasladado a la Comisión Nacional de Salario (CNS). Esta, a su vez, recibió las posturas sin lograr consenso en el porcentaje de aumento del salario mínimo para el 2026.

El Mintrab debe remitir el expediente al presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien tiene la facultad de fijar el salario mínimo. En este caso, la decisión deberá entrar en vigencia el 1 de enero del 2026.