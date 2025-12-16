Industria pide que salario mínimo del 2026 se base en criterios técnicos y si hay ajuste que sea mesurado

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), hizo un repaso sobre la fijación del salario mínimo que regirá el próximo año, el cual será definido por decreto presidencial, al no haberse alcanzado un acuerdo en la Comisión Nacional del Salario (CNS) ni en las comisiones paritarias.

El representante industrial aseguró que cualquier decisión que se adopte en el corto plazo debe fundamentarse en criterios técnicos y considerar la competitividad y productividad del país.

Se espera que en las siguientes dos semanas se haga el anuncio oficial. El nuevo pliego salarial entrará en vigor el jueves 1 de enero del 2026.

En la recta final para que se defina el salario mínimo del 2026, ¿cuál es su apreciación?

Hemos reiterado que no estamos en contra de un aumento salarial, sino que estamos en contra de una decisión unilateral, no técnica o basada en una pretensión populista.

Enfatizamos en lograr que toda esa persona que no llega a tener un salario mínimo lo pueda tener; es decir, que el promedio del salario real en Guatemala está por debajo del salario mínimo.

Entonces, toda esa persona no llega a tener la dignidad de poder contar con un Seguro Social. Deberíamos estar más enfocados en cómo todas estas personas que no están en la formalidad se puedan formalizar para acceder a la Seguridad Social.

Y cuando hablo de dignidad salarial, hablo de todas esas personas que no pueden optar a ni siquiera tener un salario mínimo. Estamos afectando a una muy poca población que tiene salario mínimo a que pueda optar a tener un crecimiento salarial.

A su juicio, ¿cómo deberá fijarse el salario?

El crecimiento salarial debe ser en una base técnica, no una decisión unilateral, en la cual solo por decreto se otorgue el incremento salarial, sino considerar la productividad y la competitividad que tiene hoy el país.

Entonces, hablamos de un inminente ajuste…

Entendemos que en las discusiones paritarias sugirieron los porcentajes, dependiendo si eran no agrícolas o agrícolas, entre 2% y 4%. Sin embargo, las decisiones que tome o no tome el gobernante, pues son decisiones presidenciables.

Por eso reiteramos que debería estar basada en una decisión técnica, en la cual todo mundo tenga claridad de cómo son los incrementos salariales año con año, y que no sea una decisión presidencial basada en cómo le pasan algunos estudios u opiniones.

Porque eso no crea una certeza a los inversionistas de cuánto puede o no puede subir un salario mínimo, sino que debe estar basada en una decisión técnica que sea predecible, dependiendo de cómo está la competitividad, la productividad y la inflación en un país.

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), comenta sobre un "inminente" ajuste al salario mínimo del 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

¿Esos serían los elementos claves para esta futura decisión?

También tiene que ver la capacidad de compra. El tema es que cuando no se hace técnico, una decisión de un incremento salarial no necesariamente se va a traducir en capacidad de compra. Porque si no se hace de una forma técnica, ese incremento, me imagino, puede traducirse en incremento de precios; por ende, si sube la inflación, su capacidad de compra no va a mejorar.

Y si así va a ser, porque siempre al momento de un ajuste de salario mínimo, ahí se traslada al salario mínimo. Pero cuando es una decisión técnica, diría que se ajusta. Pero cuando es una decisión lista o sin base técnica, un incremento de doble dígito, pues no es así.

Sobre una reunión que sostuvieron representantes del sector privado organizado con las autoridades hace unas semanas, ¿qué resultados tuvieron?

Hay resultados de una propuesta técnica que se basa en algunos estudios de algunos exasesores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la cual sí contemplan temas de inflación y de capacidad de compra.

El tema es que se fije y no sea año con año una decisión presidencial, sino que sea una base técnica y que ya todo el sector, tanto privado como el sector laboral o sindical, tenga la claridad de cómo se mide y cómo se debe de influir para que crezca ese salario.

¿Cuándo podría darse a conocer la decisión oficial?

Se está a la espera de la decisión presidencial, que debería de ser en las próximas dos semanas.

Reiteró que se debería tomar en cuenta el beneficio de toda la fuerza laboral, y eso quiere decir la informalidad y la formalidad. Y si solo se está tomando la decisión por una fracción pequeña de la gente en el sector laboral, sí se debería considerar que debería ser una decisión basada en el mundo laboral, no solo en los que están en la formalidad.

¿Cómo está recibiendo la comunidad empresarial la futura decisión?

Hay cierta incertidumbre de que no va a ser una decisión como la del año pasado de doble dígito, sin una base técnica. Esperamos que sean consideradas las propuestas que se le dieron al señor presidente, mismas que fueron dialogadas en las paritarias y no fueron consideradas.