Diputados exigen aumento del salario mínimo del 2026, tras evidencia de que no cubre la canasta básica

Un aumento al salario mínimo sería necesario para reducir la brecha entre dicho pago y el costo de la canasta básica alimentaria y la canasta ampliada, según estimaciones surgidas durante una citación en el Congreso.

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) refieren que, en noviembre del 2025, el costo mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) urbana se situó en Q926.32 por persona, y en Q715.60 en el área rural.

Según el ejercicio efectuado durante la citación de la bancada VOS a funcionarios del INE, al calcularse el costo de la CBA para una familia de cinco integrantes, como solicitaron los parlamentarios, en el área urbana se requerirían Q4 mil 631.60 al mes, y en el área rural, Q3 mil 578.00.

Estos montos aumentaron Q168.15 en el área urbana y Q125.90 en la rural, respecto de noviembre del 2024.

El costo de la CBA presenta una brecha respecto del salario mínimo vigente, en especial en el área urbana. En el 2025, la paga mínima fijada varía según el área y la actividad. Esta oscila entre Q3 mil 800 y Q3 mil 900 mensuales, resumió el parlamentario Jairo Flores, quien indicó que dicho salario no alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria de una familia de cinco personas, si solo un integrante trabaja.

Suponiendo que dos personas de esa familia laboran y devengan el salario mínimo, podrían cubrir el costo de la CBA. Sin embargo, aún no les alcanza para la canasta ampliada, principalmente en el área urbana, que incluye alimentación, salud, transporte, vestuario y otros aspectos esenciales, sin lujos, agregó.

A eso se añade que en diciembre regularmente aumenta el costo de la canasta básica y la brecha sería mayor, dijo Flores. Si se toma en cuenta la tendencia histórica de aumento de precios en diciembre, y con base a que en ese mes del 2024 se registró en 1.70%, las CBA urbana podría llegar este cierre de año a Q4 mil 710 y la rural a Q3 mil 973, según estimó el INE en la reunión a petición de los parlamentarios.

La canasta ampliada también difiere entre el área urbana y la rural, según cálculos oficiales. Con base en datos del INE a noviembre del 2025, su costo por persona fue de Q2 mil 242.61 en el área urbana, y para una familia de cinco integrantes se requerirían Q11 mil 213.05. En el área rural, el monto fue de Q7 mil 041.50.

El diputado Orlando Blanco expresó que, si se quiere reducir en parte la brecha para cubrir la CBA, el aumento al salario mínimo —pendiente de aprobación presidencial— no debería ser menor a 10%. Y si se busca mejorar la cobertura o recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, el ajuste debería ser de 18%, añadió.

En la citación, los parlamentarios solicitaron al INE y a la Diaco ejecutar acciones en beneficio del consumidor, como la actualización constante de estadísticas, resolución de quejas y verificación de si las alzas a los productos corresponden a causas justificadas, y que, tras las temporadas altas de demanda, bajen efectivamente. De lo contrario, advirtieron que podría haber especulación.

A la citación acudieron el gerente del INE, Óscar José Chávez, y el director de índices y estadísticas continuas, Werner Salguero, así como la directora de Diaco, Leslie Yvonne Tzicap González y otros funcionarios de esa institución. No asistieron la ministra de Economía, Gabriela García y la viceministra Valeria Prado.

Chávez accedió a hacer las estimaciones con el ejemplo de una familia de 5 integrantes, aunque indicó que el promedio nacional actualmente es de 4.1 integrantes. El diputado Flores dijo que el número talvez ha bajado en el área urbana pero en el área rural no.

Datos

En el 2025, el incremento al salario mínimo fue de 10% para las actividades agrícolas y no agrícolas, y de 6% para la exportadora y de maquila.

Según datos divulgados por el Mintrab, en la circunscripción económica 1 (CE1), que incluye el departamento de Guatemala, los salarios mínimos, sin la bonificación de Q250 mensual, quedaron así:

Actividad agrícola: Q3 mil 593.55

No agrícola: Q3 mil 723.05

Exportadora y maquila: Q3 mil 278.59.

En esta circunscripción, la brecha entre el salario y la canasta básica alimentaria urbana varía entre Q908 y Q1 mil 353, según la actividad.

En la CE2, conformada por el resto de los departamentos, los salarios mínimos, sin bonificación, son:

Agrícola: Q3 mil 436.86

No agrícola: Q3 mil 550.60

Exportadora y maquila: Q3 mil 097.21

También con una bonificación de Q250.

En estos casos, las brechas con la CBA rural varían entre Q27 y Q480.

En ambas circunscripciones, las diferencias son mayores si se toma en cuenta el costo de la canasta ampliada.

Mientras que para el 2026, el incremento para la paga mínima aún está pendiente de la decisión final del mandatario.