El tomate incidió en la inflación de noviembre y sube a 1.73%, y en cuánto podría cerrar en el 2025

El reporte indica que esta cifra representa una aceleración de 0.48 puntos porcentuales en comparación con octubre, cuando fue de 1.26%. Asimismo, respecto de noviembre del 2024, que registró una variación de 1.66%, se observó un incremento de 0.07 puntos.

Esto significa que, en promedio, hubo un alza en el nivel de precios de bienes y servicios en la economía.

El IPC señala que la inflación acumulada (de enero a noviembre) fue de 1.57%, “marcando una aceleración respecto del valor alcanzado en noviembre del 2024, que fue del 1.54%”.

En cuanto a la inflación mensual, fue de 0.30%, lo que representa un aumento de 0.18 puntos porcentuales respecto de octubre, cuando fue de 0.12%. En noviembre del 2024, la cifra fue negativa, con -0.17%.

La Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados (EEE) de noviembre proyecta una inflación de 1.79% para ese mismo mes. Para diciembre del 2025 y enero del 2026, se estima que el ritmo inflacionario se ubique en 2.10% y 2.21%, respectivamente.

Para diciembre del 2026 y del 2027, se prevé una inflación de 3.45% y 3.64%, en su orden. Además, para un horizonte de 12, 24 y 60 meses —noviembre del 2026, 2027 y 2030—, se pronostica un ritmo inflacionario de 3.00%, 3.30% y 3.42%, respectivamente.

Alimentos impulsan alza de la inflación

Los resultados del IPC indican que, de las 13 divisiones, la de alimentos tuvo una incidencia de 0.2189%, seguida de restaurantes (0.0210%), salud (0.0204%) y bienes diversos (0.0169%). La división con incidencia negativa fue vivienda, con -0.0055%, detalla el informe.

En cuanto a los productos con mayor incidencia mensual positiva (alza), destacan: tomate (0.1402%), transporte aéreo de pasajeros (0.0364%), huevo de gallina (0.0288%), gaseosa (0.0160%) y carne fresca de res (0.0110%).

Los productos con incidencia negativa mensual (baja) fueron: gasolina (-0.0386%), maíz (-0.0327%), consumo de energía eléctrica (-0.0132%), papa (-0.0102%) y papel higiénico (-0.0068%).

Tipo de cambio promedia Q7.66

El informe del IPC dio a conocer otros indicadores económicos. El precio internacional del petróleo promedió US$60.06 por barril, con una variación de -14.14% (US$-9.89) en comparación con noviembre del 2024 y de -1.37% (US$-0.83) respecto de octubre del 2025.

El tipo de cambio de referencia del quetzal frente al dólar estadounidense fue de Q7.66 por US$1.00, lo que refleja una variación de -0.82% frente a noviembre del 2024 y de -0.01% respecto de octubre del 2025.

Por último, la tasa de interés activa promedio ponderado en moneda nacional se situó en 12.92%, con un alza de 0.27 puntos porcentuales en comparación con noviembre del 2024 y sin variación respecto de octubre del 2025.