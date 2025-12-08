precios al consumidor
El tomate incidió en la inflación de noviembre y sube a 1.73%, y en cuánto podría cerrar en el 2025
El ritmo inflacionario en Guatemala se aceleró en noviembre y se situó en 1.73%, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE) al dar a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El tomate fue uno de los productos que incidió en el comportamiento de la inflación en noviembre, según el IPC. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El reporte indica que esta cifra representa una aceleración de 0.48 puntos porcentuales en comparación con octubre, cuando fue de 1.26%. Asimismo, respecto de noviembre del 2024, que registró una variación de 1.66%, se observó un incremento de 0.07 puntos.
Esto significa que, en promedio, hubo un alza en el nivel de precios de bienes y servicios en la economía.
El IPC señala que la inflación acumulada (de enero a noviembre) fue de 1.57%, “marcando una aceleración respecto del valor alcanzado en noviembre del 2024, que fue del 1.54%”.
En cuanto a la inflación mensual, fue de 0.30%, lo que representa un aumento de 0.18 puntos porcentuales respecto de octubre, cuando fue de 0.12%. En noviembre del 2024, la cifra fue negativa, con -0.17%.
La Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados (EEE) de noviembre proyecta una inflación de 1.79% para ese mismo mes. Para diciembre del 2025 y enero del 2026, se estima que el ritmo inflacionario se ubique en 2.10% y 2.21%, respectivamente.
Para diciembre del 2026 y del 2027, se prevé una inflación de 3.45% y 3.64%, en su orden. Además, para un horizonte de 12, 24 y 60 meses —noviembre del 2026, 2027 y 2030—, se pronostica un ritmo inflacionario de 3.00%, 3.30% y 3.42%, respectivamente.
Alimentos impulsan alza de la inflación
Los resultados del IPC indican que, de las 13 divisiones, la de alimentos tuvo una incidencia de 0.2189%, seguida de restaurantes (0.0210%), salud (0.0204%) y bienes diversos (0.0169%). La división con incidencia negativa fue vivienda, con -0.0055%, detalla el informe.
En cuanto a los productos con mayor incidencia mensual positiva (alza), destacan: tomate (0.1402%), transporte aéreo de pasajeros (0.0364%), huevo de gallina (0.0288%), gaseosa (0.0160%) y carne fresca de res (0.0110%).
Los productos con incidencia negativa mensual (baja) fueron: gasolina (-0.0386%), maíz (-0.0327%), consumo de energía eléctrica (-0.0132%), papa (-0.0102%) y papel higiénico (-0.0068%).
Tipo de cambio promedia Q7.66
El informe del IPC dio a conocer otros indicadores económicos. El precio internacional del petróleo promedió US$60.06 por barril, con una variación de -14.14% (US$-9.89) en comparación con noviembre del 2024 y de -1.37% (US$-0.83) respecto de octubre del 2025.
El tipo de cambio de referencia del quetzal frente al dólar estadounidense fue de Q7.66 por US$1.00, lo que refleja una variación de -0.82% frente a noviembre del 2024 y de -0.01% respecto de octubre del 2025.
Por último, la tasa de interés activa promedio ponderado en moneda nacional se situó en 12.92%, con un alza de 0.27 puntos porcentuales en comparación con noviembre del 2024 y sin variación respecto de octubre del 2025.