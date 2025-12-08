¿Por qué bajó el crecimiento del empleo formal y de la afiliación al IGSS en 2025?

En el 2025, los empleadores reportaron una caída en el empleo formal, tras el alza al salario mínimo decretado por el Ejecutivo. Sectores como maquila y exportación fueron los más afectados, según la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), debido a la pérdida de competitividad, problemas logísticos y altos costos laborales.

Aunque el salario mínimo benefició a una parte de la población ocupada, la afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) creció a un ritmo más lento que el año anterior, lo que evidencia una desaceleración en la contratación formal.

El impacto, según el sector empleador, ha sido la caída del empleo formal desde febrero, principalmente en maquilas y actividades de exportación. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), indicó que los datos de afiliación al IGSS reflejan ese efecto, el cual se suma a la baja competitividad en infraestructura.

Guillermo Díaz, del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas (Icesh), de la Universidad Rafael Landívar, señaló que existe una desaceleración en el ritmo de afiliación al IGSS.

“En agosto del 2024 se observó un crecimiento del 7%, mientras que en el mismo mes del 2025 fue de 4%”, advirtió.

Sin embargo, indicó que otros factores también inciden en ese comportamiento. “No son solo los salarios mínimos —dijo—, también influyen, por ejemplo, los aranceles, que han tenido cierto impacto”.

Añadió que, pese a las previsiones de inflación, al cierre del 2025 esta se mantiene como una de las más bajas registradas.

Díaz afirmó que las mejoras salariales ayudan a reducir la pobreza laboral —que incluye a personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria—. En el 2022, la pobreza laboral se situaba en 60%, y en el 2024 fue de 52%. Están pendientes los datos del mercado laboral del 2025 para medir el impacto de la decisión presidencial.

Zapata comentó que el alza al salario mínimo se suma a la pérdida de competitividad provocada por la deficiente infraestructura en carreteras y puertos. Añadió que el gran desafío es la formación bruta de capital fijo, que es muy baja: 1.6% del producto interno bruto (PIB), cuando debería alcanzar al menos el 4%.

Explicó que el salario mínimo en Guatemala es más alto que en otros países de Latinoamérica, sin que el país tenga la misma competitividad. No obstante, Ortega opina que el salario mínimo aún no cubre el costo de la canasta básica.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) calculó, para octubre, el costo de la canasta básica en Q712 por persona en áreas rurales y Q922 en zonas urbanas.