Cuatro aspectos provocan aumento en el costo de la canasta básica y según empresarios la estrategia para enfrentarlos debe ser integral

A principios de esta semana, hubo tres pronunciamientos relacionados a los costos de la canasta básica por la preocupación de la población que reporta alzas en los precios de los productos y que no les alcanzan sus ingresos.

Los costos generados por las malas condiciones de las carreteras, bloqueos de diferente índole de esa infraestructura, atrasos en los tiempos de espera de los barcos en Puerto Quetzal y el aumento en el salario mínimo de este año, están impactando en los costos en la cadena de los productos hasta llegar al precio del consumidor final, según exponen diferentes cámaras empresariales.

Uno de estos pronunciamientos se generó de parte de la vicepresidenta de la República, Karin Herrera, quien solicitó al Gabinete Específico de Desarrollo Económico (Gabeco) elaborar una estrategia frente al costo de vida, derivado de los continuos mensajes de la población reportando alzas en los precios.

En tanto la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán señaló que la economía de los guatemaltecos se ve afectada por el alza de precios en productos y servicio básicos, por lo que exigieron al gobierno de Guatemala prestar atención a la infraestructura, carreteras y servicios básicos.

Mientras que, a los proveedores de los productos de la canasta básica y de energía eléctrica, gas propano y servicios telefónicos, entre otros, les hizo un llamado a la reflexión porque las constantes alzas afectan a la población.

El tercer pronunciamiento lo efectuaron en conjunto la Coordinadora Nacional de Transportes (CNT), la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) y la Cámara del Agro (Camagro), las cuales señalaron falta de avances en la ejecución del Plan de Mantenimiento Vial 2025 y que de la condición de la infraestructura surgen varios efectos como: el encarece costos de transporte y productos; aumenta tiempos de traslado y limita el acceso a mercados, centros de salud y educación; compromete el abastecimiento de bienes esenciales, impacta la competitividad del país, afectando a agricultores, transportistas, comerciantes, la industria y el turismo.

En los tres casos se pidieron acciones urgentes.

Las posibles razones de las alzas

Ante esos pronunciamientos, se consultó las cámaras y organizaciones empresariales acerca de qué factores están afectando a la posible alza en los productos y la propuesta de la vicepresidenta de que el Gabinete Económico de forma urgente elabore una estrategia para enfrenta el costo de la vida.

A consideración de Carmen María Torrebiarte, presidenta de Cacif, la inflación está controlada y los precios no están subiendo por inflación sino por falta de competitividad y por temas internos del país que se han vuelto difíciles o no se han logrado solucionar.

Se está observando de alguna manera los efectos entre decisiones que no ha tomado el gobierno y no se han ejecutado, como la falta de atención a las carreteras, y de las que sí ha implementado pero que están repercutiendo, como el aumento al salario mínimo sin estar amarrados a una mejora en la productividad, agregó.

“Con las condiciones de la infraestructura, un transportista que pasa 12 horas trasladando mercadería de un punto a otro, su nivel de productividad se vino al suelo, los productos van a estar más caros y le resta competitividad” y “mientras que no ataquemos los factores que suben los costos, como las carreteras y los puertos, impacta en la producción y los precios, además que le resta competitividad para exportar, y no hace al país atractivo para más inversiones extranjeras”, comentó la ejecutiva.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Expone que antes una unidad de transporte de carga hacia dos viajes al día y cobraba Q1 mil por viaje y tenía ingresos por Q2 mil, pero ahora solo logra hacer un viaje aunque tendrá que cobrar Q2 mil por el tiempo que invierte por las condiciones de las carreteras, ejemplificó.

Efecto del salario mínimo, según la industria

“Desde el año pasado advertimos sobre los efectos que causaría el incremento desmedido del salario mínimo y las consecuencias de un presupuesto históricamente alto con un déficit fiscal de más del 3%”, comentó Raúl Bouscayrol, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

Agregó que también señalaron que la falta de inversión en infraestructura y del mantenimiento de la red vial del país tendría consecuencias en los costos de los productos de la canasta básica.

“Los productos que los guatemaltecos consumimos son parte de una cadena de producción y es por ello que estamos viendo las consecuencias del incremento de los precios, derivado de los incrementos en materias primas, costos de transporte por la mala infraestructura, costos de mano de obra, y otros”, expresó. A eso añade el costo de la burocracia, porque consideran que la realización de trámites en las dependencias del Estado se ha ralentizado.

“Cada punto de la cadena que es ineficiente agrega costos y eso por supuesto, se ve reflejado en los precios para el consumidor final” y refiere que el incremento de precios en la canasta básica se pudo haber evitado si se hubieran considerado los factores mencionados generarían presiones inflacionarias, “como la aprobación de un salario mínimo sin sustento técnico y la aprobación de un presupuesto exorbitante destinado al gasto y no a la inversión, y además, con un porcentaje de endeudamiento alarmante”, según Bouscayrol.

Es importante entender que todos los factores están interconectados, dijo el ejecutivo al mencionar que los sectores intensivos en mano de obra, como la agricultura, trasladan parte de esos costos laborales a los consumidores, luego sube el precio de las materias primas, de los servicios asociados para su producción y por ende, el precio final. Estos aumentos de precios erosionan el poder adquisitivo de los consumidores, especialmente de aquellos cuyos ingresos no se beneficiaron directamente del aumento del salario mínimo.

El año pasado el sector manifestó su preocupación de que el Gobierno no tomó en cuenta los efectos del incremento de la canasta básica y lo que el incremento del salario mínimo del 10% generaría, y consideran que la premisa se está cumpliendo.

El directivo cita datos del INE, indicando que, en enero del 2025, la inflación de transporte se incrementó en 1.81%, mientras que en ese mes del 2024 fue de 0.71%, “Estos incrementos en el precio del transporte tienden a afectar en cadena otros sectores, como alimentos y bebidas por el aumento de costos de logística”.

Alejandro Toledo, expresidente de Cutrigua, y actual directivo en esa organización y en Agexport, explicó que el problema con Guatemala es que tiene sobrevalorado más del 20% de lo que le cuesta al resto de la región el transitar por las carreteras. Un contenedor desde la ciudad de Guatemala al Pacífico, antes se hacía tres horas y en la actualidad se hace el doble, que se debe a mucha interrupción por el tránsito principalmente por la mala infraestructura, pero también porque que hay mucha interrupción del tráfico por bloqueos de diferente índole incluyendo por manifestaciones.

En el caso de las navieras, por temas de costos internos en Guatemala han subido más de 15% su costo en la modalidad “puerta en puerta”, que se refiere a los servicios logísticos que cubre todo el proceso de transporte (terrestre y marítimo) desde el punto de origen, hasta su destino. Este servicio tiene impacto parcialmente por el costo que tiene transitar por carretera.

Además, al 25 de febrero había más de 20 barcos en espera en el fondeo de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), pero hay días en que ha llegado a 40 buques, añadió. Esto impacta, ya que el costo diario de tener un barco ahí es de alrededor de US$40 mil y hay ocasiones en que se espera hasta 30 días.

“Imagínese cómo impacta eso en el costo de un producto. Por ejemplo, en el tema de harina de trigo ha habido impactos al inicio del año, solo por ese tema puertos de hasta de un 8%”, comentó Toledo.

Los barcos de ahora son más grandes y los muelles e infraestructura portuaria no ha crecido, por lo que es necesario ampliarla, explicó.

Además, se ha detectado problemas de operatividad en EPQ y otros puertos, como en Santo Tomás, según Toledo.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Se han perdido días de embarque y eso tiene un costo porque se paga estadías, más por pilotos y otros gastos.

“Logísticamente eso tiene su impacto como la ha tenido en otros tiempos también, esta situación no es necesariamente nueva, la pregunta es qué sucedió a inicios de este año que es cuando más se dispararon los precios”.

Toledo cree que también influyó el incremento salarial que se fijó para el 2025. El Gobierno aprobó para este año un aumento al salario mínimo del 10% para las actividades agrícolas y no agrícolas y de 6% para actividades de maquilas y exportación.

Enrique Lacs, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), dijo que, según los datos del INE, el segmento de alimentos y bebidas no generó mayor inflación en enero por aumento de precios, diferente al mismo mes del año pasado en donde sí se reflejó impacto.

Refirió que la inflación está controlada, según las cifras de ese instituto y explicó que un factor de la inflación son los precios de la canasta pero que también hay factores macroeconómicos.

También se puede observar cuanto incide un producto o segmento en la inflación o precios del mercado.

Inflación regional

En el país la estimación de la inflación también refleja resultados divididos en ocho regiones, en las cuales ese indicador varía. En enero del 2025 según los datos de ritmo inflacionario del INE, las regiones con valores más grandes fueron la región VII con 3.37% (compuesta por el área Noroccidental con Huehuetenango y Quiché); la región II con 3.16% (Norte por Alta Verapaz); la región V con 2.32% (Central por Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla); la región VIII (Petén) con 2.15%, y el resto se situaron entre 1.38 y 2.05%.

Lacs explica que en el comportamiento interno en el país hay condiciones que pueden influir como la distancia entre el origen o centro de producción al destino de los productos y de ahí que la incidencia pueda derivar mucho del costo del transporte o flete. Aunque en servicios como energía eléctrica o telecomunicaciones ese factor de medio de transporte no se refleja.

Estrategia

Respecto a la estrategia para enfrentar el costo de la vida solicitada por la vicemandataria al Gabinete Económico, la presidenta de Cacif dijo que se deberá pensar qué debe incluir porque se necesita una estrategia para mejorar la competitividad y empezar a ver la generación y ejecución de planes de mejora la infraestructura, incluyendo la prioritaria y portuaria.

“Si se busca mejorar los precios de los productos se debe mejorar las condiciones del país y no puede subir aleatoriamente el costo de la mano de obra”.

Tampoco se deberá incluir subsidios o precios tope porque cualquiera de las dos puede llegar a causar es escases, señaló la directiva empresarial.

El presidente de la CIG, expuso que hace un llamado a las autoridades a solucionar los problemas de fondo y no a presentar paliativos a la situación, y refiere la simplificación de los trámites, invertir en infraestructura, mantenimiento a las carreteras y acciones para mejorar nuestra competitividad.

“Esperamos que las medidas que el Ejecutivo plantee sean de fondo y no de forma ya que solamente así lograremos ver resultados positivos. Especialmente, esperamos que las mismas no correspondan a acciones populistas que intervienen el libre mercado y que han demostrado no ser efectivas”, dijo Bouscayrol.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

En tanto Toledo, refirió por aparte que cualquier propuesta que presente opciones racionales puede ser considera y podría funcionar, aunque dijo que valora la propuesta de la vicepresidenta como coordinadora de Gabeco, considera que el Ministerio de Economía es la entidad que debería liderar las propuestas y acciones, pero ha estado muy pasivo en ese aspecto.

Lacs, quien fue ministro y viceministro de Economía por varios años, explicó que será interesante conocer qué medidas propondrán en la estrategia. Aunque considera que precios topes no son viables ni recomendables, y que posiblemente subsidios no se puedan dar más, ya que el servicio de la energía ya cuenta con ese beneficio para la tarifa social y un aporte extraordinario para varios segmentos dentro de esta.

En el caso de los combustibles, dijo que la mayor parte del precio se deriva de los precios internacionales, y una parte de impuestos, pero que en la actualidad no se está en las condiciones reflejadas en la pandemia para brindar subsidios. Además, que son medidas que requerirían fuentes de financiamiento.

Coincidió que también hay aumentos en los costos de logística que requerirán otras soluciones. En el caso de la infraestructura de carreteras se mantiene similar a años anteriores, pero en los últimos meses ha impactado más la de puertos, agregó.

Qué hará el Estado

La vicepresidenta Herrera, designó al Ministerio de Economía para liderar la elaboración de la estrategia para enfrentar el costo de la canasta básica.

Al respecto el viceministro de Economía y Comercio Exterior, Héctor Marroquín, refirió que desde el ámbito del despacho que dirige pueden mencionar opciones como mantener aranceles abiertos que permitan la importación de materias primas que ayuden a la producción de diferentes productos que se incluyen en la canasta básica, por ejemplo. Además, mejorar las condiciones arancelarias, así como de las condiciones de las reglas de origen, es decir desde dónde se permite que se importar al país.

Otro elemento se refiere a los contingentes arancelarios para productos de la canasta básica. Y, en espera de las directrices.

Marroquín no mencionó cuando se podría convocar a las instituciones para empezar a elaborar la estrategia mencionada por la vicepresidenta.