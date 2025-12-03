De qué fecha a qué fecha se calcula el aguinaldo y cómo usar la plataforma del Mintrab para saber cuánto recibirá

El aguinaldo en Guatemala es una prestación laboral irrenunciable establecida en la Ley Reguladora de la Prestación del Aguinaldo (Decreto 76-78), y garantiza a cada trabajador un ingreso adicional anual para los gastos de inicio escolar.

De acuerdo con la ley, este beneficio debe pagarse en efectivo, documentarse por escrito y no puede ser embargado, salvo en casos específicos contemplados por leyes especiales.

¿De qué fecha a qué fecha se calcula?

El período oficial para calcular el aguinaldo se extiende del 1 de diciembre de un año al 30 de noviembre del siguiente.

Este período se utiliza para calcular el aguinaldo tanto de quienes han laborado los 12 meses completos como de quienes trabajaron solo una parte del año, aplicando en estos casos la proporción correspondiente según el tiempo efectivamente laborado.

Según la legislación, el aguinaldo no es acumulable año con año, por lo que no puede guardarse para recibir una suma mayor posteriormente.

¿Cuánto se debe pagar y cuándo?

La legislación define dos fechas clave para el pago del aguinaldo:

Primer pago: entre el 1 y el 15 de diciembre, es decir cualquier día durante esta primera quince.

Segundo pago: entre el 1 y el 15 de enero del año siguiente, es decir cualquier día durante esta primera quince.

Aunque esta modalidad dividida es la establecida por ley, existe una excepción ampliamente aplicada en el sector privado.

Si una empresa tiene como práctica institucional entregar el 100% del aguinaldo en diciembre, no está obligada a realizar un segundo pago en enero. Esta alternativa es válida siempre que se trate de una práctica constante y comprobable.

Cómo se calcula el aguinaldo en línea

El Ministerio de Trabajo dispone de una herramienta oficial que permite calcular el aguinaldo de forma rápida, segura y automática. Antes de ingresar información personal, las autoridades recomiendan asegurarse de que se trata del sitio legítimo.

Pasos para usar la herramienta en línea

Ingresar al sitio oficial del Mintrab: https://aguinaldo.mintrabajo.gob.gt/calculo/aguinaldo Activar el reCAPTCHA e introducir el CUI. Indicar el nombre o razón social del empleador. Seleccionar la actividad económica: agrícola, no agrícola o exportadora y maquila. Elegir departamento y municipio, ya que el salario mínimo varía según la ubicación.

Registrar la fecha de inicio de labores. Si el trabajador tiene más de un año, confirmar si ya recibió el aguinaldo 2024.

De lo contrario determinará los días laborados en la empresa entre el 30 de noviembre del año anterior y el 1 de diciembre del año en curso.

Ingresar el salario base, sin incluir comisiones ni bonificaciones.

Proporcionar un correo electrónico para recibir el resultado.

La herramienta del Ministerio de Trabajo muestra el cálculo del aguinaldo correspondiente al salario mínimo 2025, permitiendo a los trabajadores verificar el monto que deben recibir. (Captura de Pantalla Mintrab)

El sistema calcula automáticamente los días laborados, entre el 30 de noviembre del año anterior al 01 de diciembre del año en curso, y el monto total del aguinaldo. También permite conocer las cantidades cuando se paga en un solo depósito o en dos partes, como lo permite la ley.

El Ministerio de Trabajo recuerda que el pago del aguinaldo es un derecho garantizado, y que cada persona trabajadora puede verificar su cálculo en la herramienta oficial para evitar inconsistencias.