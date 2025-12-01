¿Cuándo pagan el aguinaldo y cómo calcularlo si gana salario mínimo y no ha cumplido un año?

El aguinaldo en Guatemala es una prestación irrenunciable que representa un salario adicional anual para los trabajadores, según la Ley Reguladora de la Prestación del Aguinaldo (Decreto 76-78).

Su pago debe realizarse en efectivo, nunca en especie, y quedar documentado por escrito. Asimismo, es inembargable, salvo en los casos previstos por leyes especiales.

Según la ley, los empleadores están obligados a pagar el equivalente al 100% de un salario mensual ordinario a quienes hayan cumplido un año continuo de trabajo en la misma empresa. Y, si el trabajador tiene menos tiempo, el monto debe ser proporcional al tiempo laborado.

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Guatemala?

El pago puede realizarse de dos maneras, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 del Decreto 76-78:

50% en la primera quincena de diciembre.

50% en la segunda quincena de enero del año siguiente.

Las empresas también pueden optar por pagarlo en un solo desembolso, siempre que cumplan con el pago durante la fecha establecida por la ley.

Cómo calcular el aguinaldo en línea

El Ministerio de Trabajo dispone de una herramienta que permite calcular el aguinaldo de forma rápida y segura.

Antes de ingresar datos personales, es importante verificar que se esté en el sitio oficial.

Pasos para calcular el aguinaldo en línea

Visitar el sitio web oficial del Ministerio de Trabajo: https://aguinaldo.mintrabajo.gob.gt/calculo/aguinaldo

Activar el “reCAPTCHA” e ingresar el Código Único de Identificación (CUI)

Indicar el nombre o razón social de la empresa.

Seleccionar la actividad económica del empleador: agrícola, no agrícola o exportadora y maquila.

Elegir el departamento y municipio, ya que el salario mínimo varía según ubicación y actividad desde 2021.

Registrar la fecha de inicio de labores. Si el trabajador tiene más de un año, el sistema solicitará confirmar si ya recibió el aguinaldo 2024 e indicar la fecha. Ingresar el salario base (sin comisiones ni bonificaciones).

Proporcionar un correo electrónico para recibir el resultado.

El sistema mostrará los días laborados y el monto total del aguinaldo, tanto si se paga en un solo depósito como si se realiza en dos pagos, indicando la cantidad correspondiente a cada uno.

La herramienta del Ministerio de Trabajo muestra el cálculo del aguinaldo correspondiente al salario mínimo 2025, permitiendo a los trabajadores verificar el monto que deben recibir. (Captura de Pantalla Mintrab)

El Ministerio de Trabajo recuerda que el pago del aguinaldo es un derecho garantizado y que los trabajadores pueden verificar su cálculo para asegurar que reciban el monto correspondiente.