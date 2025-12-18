Gobierno de Guatemala aprueba incremento al salario mínimo 2026 para la capital y departamentos

El Gobierno de Guatemala anunció este jueves 18 de diciembre un incremento al salario mínimo vigente para el 2026, aplicable a todas las actividades económicas y en ambas circunscripciones -Departamento de Guatemala y Resto del país -. La decisión del presidente Bernardo Arévalo se basó en el análisis técnico de la Comisión Nacional del Salario (CNS), instancia que evaluó datos estadísticos del mercado laboral y económico del país.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida busca fortalecer el poder adquisitivo de la población trabajadora y continuar con la estrategia de desarrollo productivo impulsada por el Gobierno. El aumento fue determinado tras analizar variables como el crecimiento económico, la inflación, la evolución del empleo formal y los niveles salariales.

A partir del 1 de enero del 2026, el salario mínimo legal aumentará 7.5% para el sector no agrícola, 5.5% para el sector agrícola y 4.0% para la actividad exportadora y de maquila, según lo estableció el presidente Bernardo Arévalo tras recibir el informe técnico de la CNS.

A partir del 1 de enero del 2026, el salario mínimo mensual —incluida la bonificación incentivo— será de Q4,252.28 para el sector no agrícola, Q4,041.20 para el agrícola y Q3,659.73 para el sector exportador y de maquila, en el departamento de Guatemala (circunscripción económica 1). En el resto del país (circunscripción económica 2), los salarios serán de Q4,066.90 para el sector no agrícola, Q3,875.89 para el agrícola y Q3,471.10 para la actividad exportadora y de maquila.

El Gobierno indicó que la fijación del salario mínimo se realizó con base en parámetros técnicos que toman en cuenta las condiciones económicas del país, la capacidad de pago del aparato productivo y las necesidades mínimas de los trabajadores. La CNS consideró elementos establecidos en el artículo 111 del Código de Trabajo, el Convenio 131 y la Recomendación 135 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la fijación de salarios mínimos.

Indicadores positivos durante el 2025

Los datos oficiales muestran que el ajuste salarial del 2025 tuvo efectos positivos en el empleo formal, la afiliación a la seguridad social y la actividad económica. Según el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la afiliación continúa en expansión: a septiembre del 2025, el número de cotizantes creció 4.7% en términos interanuales, superando los niveles de 2018 (2.4%) y 2019 (0.7%), años en los que no hubo incremento al salario mínimo. Este comportamiento, señala el Gobierno, evidencia que no hubo pérdidas de empleo formal.

El Banco de Guatemala proyecta un crecimiento económico del 4.1% para el cierre del 2025, superior al 3.7% registrado el año anterior, con un dinamismo generalizado en todas las actividades económicas. Este desempeño refuerza la capacidad de pago del aparato productivo, según el comunicado.

La inflación, por su parte, cerró en 1.26% en el 2025, muy por debajo del promedio de 2024 (3.8%). Las autoridades destacan que el aumento al salario mínimo no se trasladó a los precios del consumidor.

Aumento del ingreso y respaldo institucional

Datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua (ENEIC) del INE revelan que el ingreso laboral promedio subió 5.8% a nivel nacional, y alcanzó 10% en el área metropolitana, lo que representa un incremento real en el poder adquisitivo de las y los trabajadores.

La Junta Monetaria del Banco de Guatemala no emitió observaciones sobre el nuevo ajuste, y el IGSS opinó favorablemente sobre el incremento del salario mínimo para el 2026, dice la nota.

En busca de mayor equidad

Según el Ejecutivo, el reajuste responsable al salario mínimo busca reducir brechas de desigualdad, dinamizar la demanda interna y promover empleo decente. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado que el salario mínimo es una herramienta clave para redistribuir ingresos y reducir la pobreza, especialmente cuando se incrementa de forma gradual y articulada con la productividad.

Aumentos aprobados para el 2026

El presidente Arévalo confirmó que, debido a la falta de consenso en la Comisión Nacional del Salario, se aplicará el siguiente ajuste a partir del 1 de enero del 2026:

Sector no agrícola: 7.5%

7.5% Sector agrícola: 5.5%

5.5% Actividad exportadora y de maquila: 4.0%

💼 Salario mínimo mensual 2026 (incluye bonificación de Q250)

Circunscripción económica 1

📍 Departamento de Guatemala

Actividad económica Total mensual No agrícola Q4,252.28 Agrícola Q4,041.20 Exportadora y de maquila Q3,659.73

Circunscripción económica 2

📍 Resto del país

Actividad económica Total mensual No agrícola Q4,066.90 Agrícola Q3,875.89 Exportadora y de maquila Q3,471.10

Antes de terminar este año, estamos dando un paso fundamental para el Bienestar y la dignidad del Pueblo de Guatemala. pic.twitter.com/rCldxTJv1J — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) December 19, 2025

