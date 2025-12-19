Cómo queda la tabla del salario mínimo 2026 en Guatemala por actividad y circunscripción

Economía

Cómo queda la tabla del salario mínimo 2026 en Guatemala por actividad y circunscripción

Conozca cómo queda la tabla del salario mínimo 2026 en Guatemala, los nuevos montos por sector, circunscripción y las primeras reacciones tras el aumento aprobado.

|

time-clock

Tabla del salario mínimo 2026 en Guatemala por sector y circunscripción

El Gobierno aprobó el nuevo salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

El Gobierno de Guatemala aprobó el 18 de diciembre del 2025 el ajuste al salario mínimo, que entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2026, tras no alcanzarse consensos en la Comisión Nacional del Salario.

La decisión establece incrementos diferenciados según el tipo de actividad económica, y mantiene el esquema de sectores agrícola, no agrícola y de exportación y maquila.

El ajuste también conserva la división del país en dos circunscripciones económicas, lo que implica montos distintos para el departamento de Guatemala y para el resto del territorio nacional.

Según las autoridades, el incremento responde a variables como inflación, crecimiento económico y empleo formal, aunque el debate sobre su alcance persiste entre trabajadores y empleadores.

¿Cuánto aumentó el salario mínimo?

El aumento aprobado no es uniforme: el sector no agrícola recibió el mayor ajuste, mientras que el sector de exportación y maquila tuvo el menor incremento porcentual.

Los montos oficiales incluyen la bonificación incentivo mensual de Q250, que por ley debe sumarse al salario base y pagarse de forma obligatoria.

Salario mínimo 2026 – CE1
Circunscripción económica 1: departamento de Guatemala
Actividad económica % Salario diario Salario mensual Bonificación Salario total
Agrícola 5.5% Q124.64 Q3,791.20 Q250.00 Q4,041.20
No agrícola 7.5% Q131.58 Q4,002.28 Q250.00 Q4,252.28
Exportadora y maquila 4.0% Q112.10 Q3,409.73 Q250.00 Q3,659.73

Salario mínimo 2026 – CE2
Circunscripción económica 2: todos los departamentos excepto Guatemala
Actividad económica % Salario diario Salario mensual Bonificación Salario total
Agrícola 5.5% Q119.21 Q3,625.89 Q250.00 Q3,875.89
No agrícola 7.5% Q125.49 Q3,816.90 Q250.00 Q4,066.90
Exportadora y maquila 4.0% Q105.90 Q3,221.10 Q250.00 Q3,471.10

En un comunicado oficial difundido en redes sociales, el Gobierno explicó los criterios que sustentan el ajuste al salario mínimo 2026, con incrementos diferenciados por actividad económica y circunscripción.

Pronunciamientos

Las primeras reacciones no se hicieron esperar.

Desde el sector empresarial, algunas cámaras advirtieron que el ajuste requiere un análisis más profundo, y dos años consecutivos de aumentos podría presionar los costos de operación y podría desincentivar el trabajo formal.

LECTURAS RELACIONADAS

Canasta básica productos en el mercado

Diputados exigen aumento del salario mínimo del 2026, tras evidencia de que no cubre la canasta básica

chevron-right
salario mínimo trabajadores de la construcción

Salario mínimo: “Incrementos moderados cada año logran un consenso social”

chevron-right

Sectores sindicales señalaron que el incremento no compensa completamente el alza en el costo de la vida ni el precio de los alimentos básicos.

  • Cacif: ve positivo que el ajuste sea diferenciado entre actividades agrícolas y no agrícolas, pero considera que el aumento debió discutirse de forma más técnica y advierte que el incremento acumulado de los últimos dos años podría desincentivar la formalidad.
  • Camagro: afirma que el aumento de 5.5% para el sector agropecuario no es proporcional al crecimiento del sector ni a su capacidad de absorber mayores costos laborales, especialmente por el impacto de prestaciones obligatorias y altos costos logísticos.
  • Maquila y exportación: califican como positiva la decisión de un incremento de 4%, al señalar que está alineada con productividad e inflación y que ayudaría a evitar la pérdida de empleos en un contexto complejo para las exportaciones.
  • Sector laboral: considera que el ajuste es insuficiente, ya que esperaba un aumento mayor y uniforme, y sostiene que los porcentajes aprobados no compensan el alza del costo de vida.
  • Críticas políticas: el diputado Orlando Blando señaló que el aumento no cubre el incremento de la canasta básica y que el ajuste debió ser mayor para cerrar la brecha del poder adquisitivo.

Lea también: Reacciones por alza al salario mínimo 2026 reflejan división de opiniones entre sectores

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

Lee más artículos de Sandy Pineda

ARCHIVADO EN:

Canasta Básica Circunscripciones económicas Salario mínimo Salario mínimo 2026 Sector privado Tabla salario mínimo 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS