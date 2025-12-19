Cómo queda la tabla del salario mínimo 2026 en Guatemala por actividad y circunscripción

El Gobierno de Guatemala aprobó el 18 de diciembre del 2025 el ajuste al salario mínimo, que entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2026, tras no alcanzarse consensos en la Comisión Nacional del Salario.

La decisión establece incrementos diferenciados según el tipo de actividad económica, y mantiene el esquema de sectores agrícola, no agrícola y de exportación y maquila.

El ajuste también conserva la división del país en dos circunscripciones económicas, lo que implica montos distintos para el departamento de Guatemala y para el resto del territorio nacional.

Según las autoridades, el incremento responde a variables como inflación, crecimiento económico y empleo formal, aunque el debate sobre su alcance persiste entre trabajadores y empleadores.

¿Cuánto aumentó el salario mínimo?

El aumento aprobado no es uniforme: el sector no agrícola recibió el mayor ajuste, mientras que el sector de exportación y maquila tuvo el menor incremento porcentual.

Los montos oficiales incluyen la bonificación incentivo mensual de Q250, que por ley debe sumarse al salario base y pagarse de forma obligatoria.

Salario mínimo 2026 – CE1

Circunscripción económica 1: departamento de Guatemala

Actividad económica % Salario diario Salario mensual Bonificación Salario total Agrícola 5.5% Q124.64 Q3,791.20 Q250.00 Q4,041.20 No agrícola 7.5% Q131.58 Q4,002.28 Q250.00 Q4,252.28 Exportadora y maquila 4.0% Q112.10 Q3,409.73 Q250.00 Q3,659.73

Salario mínimo 2026 – CE2

Circunscripción económica 2: todos los departamentos excepto Guatemala

Actividad económica % Salario diario Salario mensual Bonificación Salario total Agrícola 5.5% Q119.21 Q3,625.89 Q250.00 Q3,875.89 No agrícola 7.5% Q125.49 Q3,816.90 Q250.00 Q4,066.90 Exportadora y maquila 4.0% Q105.90 Q3,221.10 Q250.00 Q3,471.10

En un comunicado oficial difundido en redes sociales, el Gobierno explicó los criterios que sustentan el ajuste al salario mínimo 2026, con incrementos diferenciados por actividad económica y circunscripción.

Pronunciamientos

Las primeras reacciones no se hicieron esperar.

Desde el sector empresarial, algunas cámaras advirtieron que el ajuste requiere un análisis más profundo, y dos años consecutivos de aumentos podría presionar los costos de operación y podría desincentivar el trabajo formal.

Sectores sindicales señalaron que el incremento no compensa completamente el alza en el costo de la vida ni el precio de los alimentos básicos.

Cacif: ve positivo que el ajuste sea diferenciado entre actividades agrícolas y no agrícolas, pero considera que el aumento debió discutirse de forma más técnica y advierte que el incremento acumulado de los últimos dos años podría desincentivar la formalidad.

ve positivo que el ajuste sea diferenciado entre actividades agrícolas y no agrícolas, pero considera que el aumento debió discutirse de forma más técnica y advierte que el incremento acumulado de los últimos dos años podría desincentivar la formalidad. Camagro: afirma que el aumento de 5.5% para el sector agropecuario no es proporcional al crecimiento del sector ni a su capacidad de absorber mayores costos laborales, especialmente por el impacto de prestaciones obligatorias y altos costos logísticos.

afirma que el aumento de 5.5% para el sector agropecuario no es proporcional al crecimiento del sector ni a su capacidad de absorber mayores costos laborales, especialmente por el impacto de prestaciones obligatorias y altos costos logísticos. Maquila y exportación: califican como positiva la decisión de un incremento de 4%, al señalar que está alineada con productividad e inflación y que ayudaría a evitar la pérdida de empleos en un contexto complejo para las exportaciones.

califican como positiva la decisión de un incremento de 4%, al señalar que está alineada con productividad e inflación y que ayudaría a evitar la pérdida de empleos en un contexto complejo para las exportaciones. Sector laboral: considera que el ajuste es insuficiente, ya que esperaba un aumento mayor y uniforme, y sostiene que los porcentajes aprobados no compensan el alza del costo de vida.

considera que el ajuste es insuficiente, ya que esperaba un aumento mayor y uniforme, y sostiene que los porcentajes aprobados no compensan el alza del costo de vida. Críticas políticas: el diputado Orlando Blando señaló que el aumento no cubre el incremento de la canasta básica y que el ajuste debió ser mayor para cerrar la brecha del poder adquisitivo.

