Cómo queda la tabla del salario mínimo 2026 en Guatemala por actividad y circunscripción
Conozca cómo queda la tabla del salario mínimo 2026 en Guatemala, los nuevos montos por sector, circunscripción y las primeras reacciones tras el aumento aprobado.
El Gobierno aprobó el nuevo salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)
El Gobierno de Guatemala aprobó el 18 de diciembre del 2025 el ajuste al salario mínimo, que entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2026, tras no alcanzarse consensos en la Comisión Nacional del Salario.
La decisión establece incrementos diferenciados según el tipo de actividad económica, y mantiene el esquema de sectores agrícola, no agrícola y de exportación y maquila.
El ajuste también conserva la división del país en dos circunscripciones económicas, lo que implica montos distintos para el departamento de Guatemala y para el resto del territorio nacional.
Según las autoridades, el incremento responde a variables como inflación, crecimiento económico y empleo formal, aunque el debate sobre su alcance persiste entre trabajadores y empleadores.
¿Cuánto aumentó el salario mínimo?
El aumento aprobado no es uniforme: el sector no agrícola recibió el mayor ajuste, mientras que el sector de exportación y maquila tuvo el menor incremento porcentual.
Los montos oficiales incluyen la bonificación incentivo mensual de Q250, que por ley debe sumarse al salario base y pagarse de forma obligatoria.
|Actividad económica
|%
|Salario diario
|Salario mensual
|Bonificación
|Salario total
|Agrícola
|5.5%
|Q124.64
|Q3,791.20
|Q250.00
|Q4,041.20
|No agrícola
|7.5%
|Q131.58
|Q4,002.28
|Q250.00
|Q4,252.28
|Exportadora y maquila
|4.0%
|Q112.10
|Q3,409.73
|Q250.00
|Q3,659.73
|Actividad económica
|%
|Salario diario
|Salario mensual
|Bonificación
|Salario total
|Agrícola
|5.5%
|Q119.21
|Q3,625.89
|Q250.00
|Q3,875.89
|No agrícola
|7.5%
|Q125.49
|Q3,816.90
|Q250.00
|Q4,066.90
|Exportadora y maquila
|4.0%
|Q105.90
|Q3,221.10
|Q250.00
|Q3,471.10
En un comunicado oficial difundido en redes sociales, el Gobierno explicó los criterios que sustentan el ajuste al salario mínimo 2026, con incrementos diferenciados por actividad económica y circunscripción.
El Gobierno de Guatemala informa a la población:
Pronunciamientos
Las primeras reacciones no se hicieron esperar.
Desde el sector empresarial, algunas cámaras advirtieron que el ajuste requiere un análisis más profundo, y dos años consecutivos de aumentos podría presionar los costos de operación y podría desincentivar el trabajo formal.
Sectores sindicales señalaron que el incremento no compensa completamente el alza en el costo de la vida ni el precio de los alimentos básicos.
- Cacif: ve positivo que el ajuste sea diferenciado entre actividades agrícolas y no agrícolas, pero considera que el aumento debió discutirse de forma más técnica y advierte que el incremento acumulado de los últimos dos años podría desincentivar la formalidad.
- Camagro: afirma que el aumento de 5.5% para el sector agropecuario no es proporcional al crecimiento del sector ni a su capacidad de absorber mayores costos laborales, especialmente por el impacto de prestaciones obligatorias y altos costos logísticos.
- Maquila y exportación: califican como positiva la decisión de un incremento de 4%, al señalar que está alineada con productividad e inflación y que ayudaría a evitar la pérdida de empleos en un contexto complejo para las exportaciones.
- Sector laboral: considera que el ajuste es insuficiente, ya que esperaba un aumento mayor y uniforme, y sostiene que los porcentajes aprobados no compensan el alza del costo de vida.
- Críticas políticas: el diputado Orlando Blando señaló que el aumento no cubre el incremento de la canasta básica y que el ajuste debió ser mayor para cerrar la brecha del poder adquisitivo.
