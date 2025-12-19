Reacciones por alza al salario mínimo 2026 reflejan división de opiniones entre sectores

Mientras un segmento del sector empresarial observa como positiva la medida, otro la critica señalando que es alta respecto su desempeño, y el sector laboral considera que el incremento es muy bajo respecto de lo que esperaban.

El mandatario anunció un incremento de 7.5% para el salario mínimo de no agrícola, 5.5% para la agrícola, y 4% para la actividad exportadora y de maquila, en todos los casos para ambas circunscripciones económicas.

Cacif: requiere discusión más técnica

Charles Bland, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), consideró positivo que el presidente haya diferenciado el incremento al salario mínimo agrícola respecto del no agrícola, porque podría incentivar la inversión en el interior del país.

Sin embargo, dijo que el aumento a la paga mínima debe discutirse con mayor profundidad y de forma más técnica, no solo para que responda al crecimiento económico del país.

Agregó que, al sumar los incrementos de los dos últimos años, en ambas actividades el porcentaje acumulado es muy alto y podría desincentivar la formalidad.

Camagro: no guarda proporción

El ajuste de incremento al salario mínimo decretado para el sector agropecuario, de 5.5%, no guarda proporción con su crecimiento económico estimado en 1.8% ni con la capacidad real del sector para absorber mayores costos laborales, señaló Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro).

Además, al considerar el efecto de las prestaciones obligatorias, el impacto efectivo es significativamente mayor, de casi 8%, en un contexto marcado por altos costos logísticos derivados del deterioro vial y la congestión portuaria, agregó.

“Como Cámara del Agro reiteramos nuestro compromiso con la observancia de la ley y seguiremos promoviendo la formalidad laboral del sector agrícola. No obstante, advertimos que decisiones salariales que no reflejan la realidad productiva del campo dificultan la generación de empleo formal y perpetúan la brecha entre la economía formal e informal”, expresó la ejecutiva.

Maquila y exportación: evitará desempleo

Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Asociación de la Industria del Vestuario y Textiles de Guatemala (Vestex), comentó que la decisión de incrementar 4% el salario mínimo para el sector de actividad exportadora y de maquila le parece positiva, porque demuestra que el mandatario apoya las exportaciones.

La califica como “una decisión valiente del presidente, porque ha tenido muchas presiones de diversos sectores para que estableciera un porcentaje más alto”, pero que con el incremento en el nivel aprobado “se salvan muchísimos empleos”.

Considera que la decisión está basada en indicadores de productividad e inflación y en la situación que enfrentan las exportaciones, por lo que la califica como una decisión correcta.

El 4% es un poco más alto que el porcentaje que había propuesto el sector: 3.5% para la CE1 y 2% para la CE2; sin embargo, aún está dentro de los rangos de la fórmula que consideran necesaria para hacer ese tipo de estimaciones.

Es necesario tomar en cuenta la capacidad de pago de las empresas, pero también que el trabajador no pierda su capacidad de compra, agregó Ceballos.

Sector laboral: muy bajo respecto lo esperado

Ante la decisión del Gobierno, Franky Pozuelos, representante del sector laboral en la Comisión Nacional del Salario (CNS) y dirigente sindical, comentó que el sector esperaba un porcentaje semejante al del año pasado, del 10%, e igual para todas las actividades productivas y para ambas circunscripciones.

“Vemos con buenos ojos que el asunto de las circunscripciones haya quedado semejante para cada actividad; eso es un avance importante. En lo que hay discrepancia es en el porcentaje asignado a cada actividad económica, pues existen elementos que permiten demostrar la necesidad de mejorar los porcentajes tanto en las actividades agrícolas como en las exportadoras y de maquila”, expresó Pozuelos.

No cubre la canasta básica

El diputado Orlando Blanco, opinó que fue una mala decisión, y que, si el mandatario quería mantener el incremento de este año en los precios de la canasta básica, tenía que haber ajustado el 10% a la paga mínima.

Si el objetivo era cerrar la brecha, el aumento tenía que haber sido del 18%.

“Aquí lo que se da es un mal mensaje: que se cedió a las presiones del sector privado y se plantea un incremento que no compensa los niveles de aumento que ha tenido la canasta básica alimentaria y vital. No hay nada que celebrar, sino, al contrario, que cuestionarlo mucho, porque había muchas expectativas”, apuntó.