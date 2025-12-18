Cómo queda el salario mínimo 2026 en Guatemala

El salario mínimo 2026 en Guatemala fue anunciado oficialmente, este 18 de diciembre, por el presidente Bernardo Arévalo, junto a la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, mediante un video difundido en las redes sociales oficiales del Gobierno.

El ajuste aplica a las dos circunscripciones económicas, por lo que tendrá vigencia en todo el país. Circunscripción 1 que abarca el departamento de Guatemala y Circunscripción 2 que abarca el resto de los departamentos.

De acuerdo con el discurso de Arévalo, esta decisión marca un precedente, ya que por primera vez se tomó en cuenta un estudio técnico sobre el impacto del aumento decretado el año anterior, que estuvo vigente en 2025, además del análisis de las condiciones macroeconómicas actuales.

Según explicó el Gobierno en un comunicado oficial, el incremento al salario mínimo responde a criterios técnicos orientados a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sin generar un impacto negativo en la estabilidad económica ni en la sostenibilidad de los empleadores.

¿Cuánto aumenta el salario mínimo para 2026?

Para ambas circunscripciones económicas del departamento de Guatemala (CE1) y el resto del país (CE2) los incrementos al salario mínimo quedan establecidos de la siguiente manera:

Actividad económica agrícola: aumento del 5.5%

Actividad económica no agrícola: aumento del 7.5%

Actividad económica exportadora y de maquila: aumento del 4%

¿Cuál es el salario mínimo para 2026?

Con la aplicación de estos incrementos y la bonificación incentivo de Q250, los nuevos montos del salario mínimo 2026 quedan de la siguiente forma:

Circunscripción Económica 1 (CE1): Departamento de Guatemala

Actividad Salario base 2025 Porcentaje de aumento 2026 Salario base 2026 Salario con bonificación incentivo Agrícola Q3,593.55 5.5 % Q3,791.20 Q4,041.19 No agrícola Q3,723.05 7.5 % Q4,002.28 Q4,252.28 Exportadora y de maquila Q3,278.59 4.0 % Q3,409.73 Q3,659.73

Circunscripción Económica 2 (CE2): Resto del país

Actividad Salario base 2025 Porcentaje de aumento 2026 Salario base 2026 Salario con bonificación incentivo Agrícola Q3,436.86 5.5 % Q3,625.89 Q3,875.89 No agrícola Q3,550.60 7.5 % Q3,816.90 Q4,066.90 Exportadora y de maquila Q3,097.21 4.0 % Q3,221.10 Q3,471.10

El Gobierno de Guatemala informa a la población: pic.twitter.com/iRqw9nkR58 — Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) December 19, 2025

En síntesis, el salario mínimo en Guatemala para 2026, sin incluir la bonificación incentivo, oscilará entre Q3 mil 221.10 y Q4 mil 002.28, según la circunscripción económica, la actividad productiva y la ubicación geográfica.