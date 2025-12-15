Exportaciones podrían crecer más en el 2026 y Banguat ajusta al alza proyecciones de crecimiento económico

La exención de aranceles será uno de los factores que favorecerá el crecimiento económico, y especialmente las exportaciones, en el 2026. Este aspecto fue tomado en cuenta por el Banco de Guatemala (Banguat), en el ajuste al alza de la proyección del crecimiento del PIB, que se situó en 4.1% para el próximo año.

El vicepresidente del Banguat, José Alfredo Blanco Valdés, explicó que esta medida incidirá en un mejor desempeño de la industria manufacturera, la cual crecería de 2.7%, que se proyectaba para este año, a un 4% para el 2026.

Blanco agregó que en esa industria destaca el sector de exportación de textiles y artículos de vestuario, el cual representa casi un tercio del total exportado por Guatemala a Estados Unidos.

Aunque aún no se conoce la lista completa de los productos que serán beneficiados con la reducción de tasas acordada entre ambos países, ya se adelantó que los textiles y algunos productos agrícolas estarán exentos.

El acuerdo, anunciado el 13 de noviembre último, restablecería un arancel cero a alrededor del 72% de los productos de exportación guatemalteca y está pendiente de firmarse para que se implemente, según el Ministerio de Economía (Mineco).

El directivo del Banguat añadió que la industria manufacturera representa 13.1% del PIB y es el segundo sector con mayor aporte, después del comercio y la reparación de vehículos.

El vicepresidente de la banca central dijo que, si el listado final de productos exentos incluye más artículos relevantes, y si el presidente Donald Trump lo autoriza, estos productos podrán incorporarse en la próxima revisión de la proyección de crecimiento, que se efectúa en abril, agosto y diciembre de cada año.

Blanco abordó el tema la semana recién pasada, en la conferencia acerca de los resultados macroeconómicos del 2025 y perspectivas para el 2026.

El Banguat calcula que las exportaciones crecerán en el 2025 un 6%, y las importaciones, un 7%. Para el 2026, las ventas se calculan entre 5% y 7%, y las importaciones, entre 6% y 8%.

A octubre

Entre enero y octubre de este año, las exportaciones totales alcanzaron US$13 mil 55 millones, un 7% más que en el mismo período del año anterior, según el Banguat.

Por montos, octubre fue el primer mes del presente año en que los artículos de vestuario ocuparon el primer lugar, con US$1 mil 288 millones, aunque esa cifra representa una baja interanual de -5.1% en valor y de -3.9% en volumen, a septiembre la caída del volumen era superior al -20%.

Ese sector fue desplazado por el café en los meses anteriores, como consecuencia de los altos precios internacionales del grano. A octubre último, el café registró exportaciones por US$1 mil 211.7 millones, un aumento de 39.5%, aunque en volumen cayó -12.3%.

Le siguen el banano (US$890.6 millones), el azúcar (US$819.1 millones), las grasas y aceites comestibles (US$656.1 millones) y los materiales plásticos y sus manufacturas (US$506.9 millones).

Vestuario y textiles

En este rubro se han observado comportamientos distintos, explicó Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Asociación de la Industria del Vestuario y Textiles (Vestex).

De abril pasado, cuando se estableció el arancel de 10%, en adelante, bajó la solicitud de pedidos y —según ese sector— se corría el riesgo de perder las ventas para la temporada navideña, lo cual ha sucedido parcialmente, pues las exportaciones cayeron en monto, pero, sobre todo, en volumen.

Ahora, desde que se anunció la exención de gravámenes para ese sector, como parte del acuerdo bilateral, muchos clientes han solicitado que los envíos no se realicen sino hasta enero del 2026, para beneficiarse de la medida.

Sin embargo, si la firma del convenio no se concreta en las próximas semanas, podría solicitarse que se reactiven los despachos por necesidades logísticas, dijo Ceballos.

Aunque durante este año, el sector de artículos de vestuario fue desplazado del primer lugar por el café. En octubre se revirtió esta tendencia, lo cual Ceballos atribuye al redireccionamiento de la confección.

Esto derivado de la decisión de EE. UU. de imponer sanciones a Nicaragua. Ahora al establecerle aranceles en forma gradual, que empezarán en el 2027, ofrece un margen para que el sector regional se reorganice.

A la expectativa

El presidente de la Agexport advirtió de que, aunque la exención de tasas aduaneras podría tener un impacto positivo en el 2026, no se debe ser excesivamente optimista, pues los productos beneficiados hasta ahora a productos agrícolas, para Guatemala, son en su mayoría tradicionales, tales como el café, que este año crece gracias a los precios internacionales, pero para el próximo se prevé una reducción respecto del 2025. Sin embargo algunos vegetales y frutas mantienen el 10% de arancel.

En el caso del azúcar, los precios también empezaron a bajar. Este producto tiene un tratamiento distinto por cuotas de exportación bajo el tratado de libre comercio, y no fue incluido en las negociaciones del acuerdo bilateral, según el Mineco.

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), destacó como positivo el ajuste al alza del crecimiento económico a 4.1%, aunque mencionó que se prevé que el PIB agropecuario tenga un menor empuje respecto del PIB nacional.

Mencionó, entre los aspectos de incidencia, que los costos se han elevado debido al mal estado de las carreteras y al colapso de los puertos, lo cual perjudica a productores, sobre todo, a los pequeños y medianos.

Además, consideró que el impacto de la exención de gravámenes recíprocos en el agro no se reflejará con mayor fuerza sino hasta el 2026.

Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), afirmó que ve con optimismo el ajuste del crecimiento proyectado. “Una economía que avanza a un ritmo de 4.1% envía una señal positiva para la inversión, la generación de empleo y la confianza empresarial”, indicó.

Agregó que la reducción de aranceles puede dinamizar el comercio exterior, mejorar la competitividad e incentivar la producción local. También fortalece el ecosistema de nearshoring, que Guatemala busca consolidar.

Finalmente, hizo ver que se deben analizar los productos caso por caso, ya que podrían generarse presiones en sectores que compiten con bienes estadounidenses, si bien opinó que esto representa más una oportunidad para mejorar calidad y eficiencia.