Aranceles amenazan exportación navideña, que representa hasta 40% del total anual de ventas de vestuario y textiles guatemaltecos

Carlos Arias, presidente de la Asociación de la Industria del Vestuario y Textiles de Guatemala (Vestex), explica que, debido al aplazamiento de órdenes de pedidos por parte de los compradores estadounidenses, el sector podría perder la venta de la temporada de fin de año y Navidad, o que esta sea muy reducida.

Los compradores han postergado sus pedidos a causa de la incertidumbre generada por el plan arancelario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cambia constantemente su decisión respecto de las tasas de aranceles para importar desde distintos países.

Guatemala tiene un arancel del 10% en la actualidad, pero los compradores esperan conocer qué porcentajes se impondrán a otros países competidores.

¿Por qué razones podrían caer las exportaciones si aún falta medio año?

Porque las órdenes se están retrasando. Nuestros clientes dicen: no es que te esté quitando la orden, pero es que no estoy comprando todavía porque no sé qué voy a poder pagar.

El efecto es que la incertidumbre nos está bajando las órdenes.

El año comenzó con una perspectiva positiva. Creíamos que nuestro sector podría crecer 7%, pero cuando surge el tema de los aranceles y comienza la incertidumbre sobre cuál será finalmente la tarifa que tendrá Guatemala, esa incertidumbre impide que nuestros clientes tomen decisiones para colocar pedidos como lo habían previsto o como tradicionalmente lo hacían.

Observamos una reducción de órdenes, no porque no necesiten el producto, sino porque no tienen claridad sobre cuánto costará finalmente producirlo en Guatemala o en otros países proveedores que compiten con nosotros.

Entonces, lo que hemos visto es una caída de pedidos. Estimo que este año, si nos va muy bien, saldremos apenas raspados en volumen respecto del año pasado, pero las condiciones siguen siendo muy propicias para una caída.

En estas fechas del año, ¿qué tipo de órdenes recibían y entregaban normalmente?

Ahora estamos entregando y comenzando a producir los pedidos para la época de fin de año y Navidad. Es una temporada muy importante, y la preocupación es que, si faltan esas órdenes, será muy difícil recuperarlas dentro del mismo año.

Aunque esto no quiere decir que el próximo año, si hay tranquilidad y claridad sobre las reglas del juego, no se pueda volver a crecer, en el 2025 recuperar los volúmenes actuales, cuando ya estamos en julio y los clientes aún no han colocado órdenes por incertidumbre, no parece posible.

¿Regularmente en julio reciben pedidos para Navidad?

Sí, para la temporada de fin de año que incluye diversas festividades.

Guatemala tiene ciclos de producción muy rápidos, pero normalmente duran unos 120 días. En este momento se deberían estar recibiendo órdenes y comenzando a entregar lo correspondiente a la temporada navideña. Para esta época, los envíos llegan más o menos en octubre o, a más tardar, en noviembre a Estados Unidos. Por eso debemos empezar a producir ya.

Y no tenemos claridad sobre cómo quedarán finalmente las tarifas arancelarias para Guatemala y el resto de países. Hay gran expectativa porque el gobierno de Estados Unidos anunció que el 1 de agosto dará a conocer los nuevos aranceles para sus socios comerciales.

Si esa claridad se retrasa hasta septiembre, nos dejaría fuera de la ventana de oportunidad para exportar lo relacionado con la Navidad. Ya no podríamos entregar en esa época, sino hasta el año siguiente.

¿Qué porcentaje representa la temporada navideña y de fin de año dentro de las exportaciones anuales del sector?

La temporada de regreso a clases en Estados Unidos, en septiembre, es muy importante, pero la Navidad es la época más fuerte del año para nuestros clientes.

Estimo que entre el 30% y 40% de la producción anual se entrega hacia finales de año, para el Día de Acción de Gracias, el Black Friday y la Navidad. Las otras temporadas son menores, pero esta es una época complicada para enfrentar tanta incertidumbre.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

¿Qué impacto hay en el número de empleos?

Sabemos que hay una baja, lo han reportado los empresarios. Aún es mesurada porque se piensa que pronto habrá claridad, pero si esto se retrasa, sí veremos desempleo.

La competitividad de Guatemala está afectada también por el alza salarial de este año. Eso nos preocupa mucho. Sostener el empleo, si el mercado está mal y los costos son altos —infraestructura, logística, movimiento de contenedores— es cada vez más difícil. Aunque somos optimistas de que encontraremos salidas, estoy seguro de que habrá pérdida de empleos.

¿A cuánto podría llegar esa pérdida de empleo?

Es difícil estimarla, pero si una fábrica pierde el 10% de sus órdenes, lo más lógico es que pierda el 10% de su capacidad instalada, lo cual incluye empleos.

Antes teníamos muy claros los costos, pero ahora, con menos pedidos, ¿qué hacemos con esos costos? Lo más probable es que, mientras el comprador decide, se tengan que cerrar un par de líneas de producción, lo que representa pérdida de empleos y aumento del costo unitario por menor volumen.

Lea también: 69% de empleadores indican que incertidumbre por aranceles de EE. UU. les impacta decisión de emplear personal

Entonces surge una pregunta muy importante: ¿despedimos o no al personal? Si no hay pedidos y los clientes no dan señales claras, ¿cuánto se puede aguantar? Quizá 30 días, pero no estoy tan seguro si se pueden pagar salarios durante 60 días sin producción. Esa incertidumbre es un costo.

El presidente Trump ha dicho que dará claridad antes del 1 de agosto. En lo personal, creo que eso no ocurrirá. Mi impresión es que se sabrá hasta septiembre. Ojalá me equivoque.

Cifras

El sector de vestuario y textiles es uno de los principales exportadores de Guatemala.

En el 2024 exportó US$1 mil 932.96 millones, según datos de Vestex. Tenían previsto crecer 7% en el 2025, pero han reducido su previsión a entre 1% y 2%, e incluso contemplan posibles caídas de entre 2% y 5%.

El acumulado de enero a mayo del 2025 reporta una baja de 1.2% en el monto de exportaciones, según datos del Banguat.

Genera alrededor de 180 mil empleos directos e indirectos, de acuerdo con información de Vestex.

De enero a mayo del 2025 se enviaron 15 millones 687 mil 91 docenas, una caída de 1 millón 626 mil 839 docenas respecto del mismo periodo del 2024.

En las tres primeras semanas de julio, del 1 al 20, se registra una caída de 125 mil 500 docenas.

Banguat: después del 1 de agosto se tendrá que evaluar cómo quedaron las negociaciones arancelarias

El vicepresidente del Banco de Guatemala (Banguat), José Alfredo Blanco, consultado sobre la incertidumbre que genera la política comercial de Estados Unidos y su posible incidencia en el crecimiento económico y las exportaciones, explicó que, con la evaluación previa efectuada en abril, se redujo la tasa de crecimiento económico del 2025 del 4% al 3.8%.

Explicó que actualmente hay negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y la mayoría de países, y se está a la espera de que se cumpla el anuncio del presidente Donald Trump de dar a conocer las nuevas tasas arancelarias el 1 de agosto. También hay expectativa respecto de cómo quedarán estos tributos, especialmente para los principales países competidores.

Blanco indicó que se mantiene la decisión de reducir en 0.2% la proyección de crecimiento económico, debido a que ya se había observado una baja en la demanda externa, principalmente por la cautela de los compradores, así como la de los inversionistas.

Añadió que luego del 1 de agosto se tendrá que evaluar cómo quedaron finalmente las negociaciones.

Al ser consultado sobre previsiones de menor crecimiento e incluso caída de exportaciones en sectores como la agroindustria y el de vestuario y textiles, Blanco comentó que en la Junta Monetaria ya se ha discutido el asunto. Señaló que, en teoría, el sector de vestuario y textiles podría ser de los menos afectados, si se considera que trasladar una patente textil de un país a otro toma alrededor de 90 días, mientras que reubicar una industria automotriz puede demorar cinco años.

No obstante, dijo que ese movimiento de fábricas aún no se refleja. Mencionó que, aunque a Vietnam —uno de los principales competidores en textiles— se le han impuesto aranceles de entre 20% y 40% si sus productos incluyen componentes chinos, Guatemala aún no ha experimentado un beneficio tangible, pues persiste la cautela de los compradores, a pesar de que la negociación definitiva todavía no se ha dado a conocer.