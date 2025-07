A tres meses de los aranceles: efecto es variado por sector, en vestuario y textiles muestra baja en los envíos

El efecto de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, a las importaciones a ese país, es analizada por Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Agricultura

Cuando se implementó el 10% de tributo a partir del 5 de abril del 2025, la cosecha y exportación de productos agrícolas ya estaba bastante avanzada, por lo que en ese rubro ha habido efectos, pero no inmediatos en todo el sector. Sin embargo, de persistir, sí se percibirán, indicó Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

La temporada alta de productos agrícolas vuelve a arrancar en octubre y noviembre próximos, y en ese momento tendrá un efecto mayor, expuso el directivo.

En pláticas más extendidas con el sector agrícola se observó que, aunque el efecto inicial fue bajo, los acuerdos y negociaciones ya estaban bastante avanzados.

Actualmente, en el sector se están llevando a cabo las negociaciones para los nuevos contratos, fase que se extiende hasta la temporada alta de cosecha y envíos, que empieza entre octubre y noviembre.

Para la siguiente temporada alta, se tendrá un efecto doble: el aumento del costo del flete con un cobro adicional de US$200 por contenedor, vigente desde el 15 de junio, y el incremento del 10% en el tributo, que ya lleva más de 90 días vigente. Ambos factores afectan de forma considerable la competitividad del país, aseguró Carballido.

Comentó que, de los tres sectores, el agrícola es el más volátil porque depende de una temporada específica para producir, debido al clima, y se concentra entre octubre y abril o mayo.

En tanto, los otros productos que no están tan sujetos a temporadas, sino que se venden de forma más regular, ya están sufriendo ambos cargos, agregó.

Vestuario y textiles

En el caso de vestuario y textiles, explicó Carballido, hay una mezcla de factores.

Este sector ya está bastante afectado por el costo del 10% de tributo, además de las dudas sobre una posible inflación o recesión en Estados Unidos, lo cual ha impactado negativamente en la demanda.

También afecta la pérdida de competitividad frente a países como México, lo cual representa una diferencia importante.

Aunque este rubro tiene temporadas —invierno, verano, primavera—, las cuales son largas, el tipo de ropa cambia. No obstante, la demanda del producto textil es más estable, señaló.

En cuanto a inversiones, Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Asociación de la Industria del Vestuario y Textiles (Vestex), recordó que varios proyectos están detenidos a la espera de una decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los aranceles a Guatemala y otros países.

Se han registrado avances y retrocesos en las negociaciones. La semana pasada, Trump impuso un 25% de tributo a Vietnam —un competidor del país—, pero este lunes envió una carta a los países participantes en las reuniones de BRICS, en Brasil, y subió otros 25%.

Con estos altibajos, es difícil invertir, mantener plantas y planificar pedidos. Ceballos explicó que los clientes, en lugar de pedir 20 mil camisas de una vez, hacen encargos de 300 en 300, a la espera de saber desde dónde será más barato exportar.

“Para nuestros clientes, como cadenas de supermercados en Estados Unidos, es difícil comprar a un precio y, luego, con los cambios en los tributos, recibir más caro que otro proveedor. La competencia puede quitar esas ventas. Esto ha generado una baja en las ventas porque los pedidos están llegando a cuentagotas”, añadió.

El otro punto, agregó, es que las inversiones no realizadas ya están atrasadas. Hay plantas que quieren instalarse en Guatemala por los costos, pero aún no se ejecutan. El sector esperaba que el 9 de julio Trump decidiera qué tributos dejará a cada país, y confían en que no aumente más para Guatemala.

“No sé cómo nos va a tratar, porque el Gobierno ha seguido una hoja de ruta, pero en realidad no ha habido cambios. Las entidades y los expedientes en el Ministerio de Salud y de Economía siguen atrasados, y mientras no arreglemos eso, seguiremos con el 10%”, dijo Ceballos.

Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, adelantó que Trump firmará este lunes una orden ejecutiva para retrasar al 1 de agosto el plazo inicial del 9 de julio para alcanzar nuevos acuerdos.

De enero a abril del 2025, las exportaciones totales de Guatemala sumaron US$5 mil 382.4 millones, un aumento de US$541.9 millones (11.2%) respecto al mismo periodo del 2024, según el Banco de Guatemala.

No obstante, los artículos de vestuario reportaron una caída del 3.5% (unos US$17.5 millones), alcanzando US$485.5 millones.

Procesados

Los productos procesados —como alimentos y otros— presentan una demanda bastante estable a lo largo del año, aunque con picos ocasionales. Por esa razón, no son tan volátiles, explicó Carballido.

En este sector exportador aún no se han recibido notificaciones relevantes debido a que se han llevado a cabo negociaciones mixtas. Algunos exportadores lograron que el comprador absorbiera el costo, otros lo han asumido localmente.

El Gobierno informó que cuenta con una estrategia derivado de los nuevos aranceles del 10% impuestos por Estados Unidos. El presidente @BArevalodeLeon dijo que no es improvisada y consta de 4 ejes, pero que no se entrará en una guerra comercial con ese país @prensa_libre pic.twitter.com/vWsw8PJTvy — Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) April 7, 2025

Observaciones generales

“Cuando menciono ‘mixto’ me refiero a que no el 100% está absorbiéndose en Guatemala, porque no es así, hay una mezcla”, explicó Carballido. Sin embargo, en un periodo más largo que tres meses se verá el efecto negativo, ya que, por el tamaño del país y sus menores volúmenes de producción, la capacidad negociadora es inferior a la de países como México o Brasil.

Por tanto, advirtió, la capacidad de trasladar el costo del 10% al comprador extranjero es limitada, y se prevé que Guatemala tenga que absorber la mayoría de esos gastos.