EE. UU. define directrices para aplicar la ley anticorrupción pero también evitar desincentivos a la inversión en el continente

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, visitó del 10 al 13 de junio México y El Salvador, y cerró su gira en Guatemala. En conferencia de prensa ofrecida el lunes 16 de junio, comentó los resultados de su visita.

También expuso las razones de la revisión de la implementación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), así como el enfoque y los motivos de dicha revisión.

En contexto, en febrero de 2025, el presidente de EE. UU., Donald Trump, emitió la orden ejecutiva 14209, con la cual suspendió temporalmente la aplicación de la FCPA. En dicha orden instruyó al Departamento de Justicia, por medio del fiscal general, a suspender por 180 días el inicio de cualquier nueva investigación o acción de cumplimiento bajo esa ley. Además, ordenó revisar de manera detallada las investigaciones o acciones en curso y emitir directrices o políticas actualizadas que rijan las investigaciones y la aplicación de esa legislación.

Trump argumentó que la medida buscaba promover la seguridad económica y nacional de Estados Unidos. Añadió que la aplicación excesiva de la ley podría perjudicar los intereses y la competitividad económica del país, así como su seguridad nacional, al estar siendo utilizada contra ciudadanos y empresas estadounidenses por prácticas comerciales rutinarias en otros países.

Sin embargo, la semana pasada, el Departamento de Justicia de EE. UU. emitió nuevas directrices para reanudar la implementación de la FCPA. Estas se establecieron en un memorando publicado por el procurador general adjunto, Todd Blanche, y dirigido a la jefa de la División Penal.

Nuevas directrices

Landau explicó que el gobierno de Estados Unidos visualiza un futuro más próspero para Latinoamérica, con mayor inversión extranjera. No obstante, advirtió que debe existir un entorno atractivo para los inversionistas, que incluya certeza jurídica, estabilidad política y seguridad.

Consideró que durante su visita a los tres países, los temas económicos fueron de mayor interés para Estados Unidos. Destacó que ello representa un cambio en la política exterior del país, donde el crecimiento económico no había sido un pilar central de la diplomacia en décadas anteriores.

El subsecretario afirmó que la estabilidad política también puede construirse sobre una base de prosperidad económica.

En ese contexto, fue consultado sobre la factibilidad de implementar a corto plazo las nuevas directrices basadas en el citado memorando, que propone usar herramientas de la justicia estadounidense en lugares donde se afecte la libre competencia de empresas estadounidenses o donde haya funcionarios o políticos corruptos que apoyen a carteles de droga.

Aunque evitó entrar en detalles, Landau cuestionó por qué los empresarios chinos han penetrado la región en los últimos años, a diferencia de los estadounidenses, quienes tienen más de un siglo de presencia en la región. Y sugirió que podrían existir desincentivos para la inversión en el exterior, por lo cual debían analizar la situación.

Explicó que la ley anticorrupción vigente en su país prohíbe a los empresarios estadounidenses realizar pagos corruptos en otros países. Indicó no tener objeciones con la ley —aprobada hace cerca de 50 años por el Congreso— y añadió que nadie desea un futuro donde las inversiones se basen en la corrupción.

Landau señaló que la corrupción en la región es un desafío mayúsculo. La reevaluación ordenada por Trump busca evitar que los empresarios estadounidenses se abstengan de invertir ya que expresan temor a problemas legales derivados de investigaciones.

Aclaró que la intención es que la ley cumpla su propósito de prevenir que ciudadanos o empresas estadounidenses fortalezcan sistemas de corrupción en otros países, sin desincentivar inversiones legales. Añadió que la aplicación estricta de la ley puede terminar desincentivando incluso las prácticas legales si no se aplica con equidad.

El Departamento de Justicia, dijo, investiga cómo se está aplicando la ley para asegurar que sea de manera justa.

Landau recalcó la voluntad de trabajar con el sector privado estadounidense para promover inversiones transparentes. Indicó que no pueden dirigir hacia donde las empresas pongan sus inversiones, ya que esa es una decisión de cada una y estas saben mejor que nadie a dónde les conviene invertir su capital, sin embargo que si les falta información o contactos, el gobierno quiere apoyarlos, entre otros si tienen interés en invertir en algunos de estos proyectos en América Latina, incluyendo El Salvador, Guatemala, México.

Enfatizó en la necesidad de analizar más a fondo las bases de las inversiones chinas en la región y expresó su deseo de que la inversión estadounidense se fundamente en la transparencia y la justicia para todas las partes.

El funcionario considera que debería de verse más a fondo cuáles son las bases de algunas estas inversiones chinas, porque cree que "a nadie le debe de gustar si hay inversión como resultado de un acuerdo corrupto, ya que eso no le conviene a nadie", mucho menos el país en donde se invierte.

Por ello, espera que cuando haya inversión estadounidense, siempre sea sobre una base de transparencia y de justicia para todos los involucrados, “para nosotros, para nuestras empresas y para las empresas de allá y para sus pueblos y no para políticos corruptos”, expresó el subsecretario.

Alcances

Aunque el funcionario evitó precisar detalles sobre las nuevas directrices y su fecha de implementación, sitios especializados en legislación explican los nuevos enfoques contemplados en el memorando del Departamento de Justicia. Entre los criterios clave destacan:

Vínculos con crimen organizado transnacional y redes criminales internacionales.

Prácticas de corrupción que afecten a empresas estadounidenses, especialmente si impiden la competencia justa o causan daños económicos.

Impacto sobre la seguridad nacional en sectores estratégicos como infraestructura crítica, inteligencia o defensa.

Evidente intención de corrupción, tales como pagos sustanciales, esquemas de ocultamiento o actos de obstrucción de la justicia.

Evaluación de la disposición y capacidad de las autoridades locales para investigar y sancionar esos hechos.

Guatemala

Landau indicó que tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, como él, han planteado por años la necesidad de que Estados Unidos enfoque más su diplomacia en la región. Por ello, decidieron visitar estos países en su primer viaje al exterior.

Consultado sobre los temas abordados en Guatemala, refirió que con el presidente Bernardo Arévalo y su equipo encontraron coincidencias en temas fundamentales de la relación bilateral, como la migración y la repatriación de ciudadanos guatemaltecos que regresan desde Estados Unidos, así como en las oportunidades económicas.

Afirmó que la prosperidad y la estabilidad en Guatemala son intereses compartidos con Estados Unidos, al igual que los temas de seguridad. Mencionó que “el fentanilo está entrando por todas partes del hemisferio”, especialmente los precursores químicos, y que Guatemala se une como socio en la lucha contra el narcotráfico.

Agregó que se discutieron proyectos de infraestructura y desarrollo energético, y cómo fomentar el crecimiento económico. Indicó que esto involucra tanto al gobierno como al sector privado guatemalteco y estadounidense, con quienes sostuvo reuniones sobre oportunidades de inversión, especialmente para empresarios de su país.

No respondió si se evalúa la suspensión de visas a actores que incidan en el deterioro democrático del país.

Presencia china

Considera que hay grandes oportunidades para ambos países (EEUU y El Salvador) y observa un papel fundamental que puede jugar él es ver a dónde han estado esas barreras que han desincentivado a la inversión estadounidense en la región, y porque se ha llegado a esa situación donde China se encuentra en todas partes donde ni siquiera estaba hace 10, 20, 30 años, añadió.

“Jamás a alguien se le habría ocurrido que China tendría una presencia económica comercial mayor que la de Estados Unidos en muchos de estos lugares”, expresó, por ello considera que le toca al gobierno de Estados Unidos ver cómo puede trabajar más de la mano con el sector privado para para apoyar sus esfuerzos, para dirigir un poco su interés y contarles que hay grandes oportunidades en la región.

Por ello, dijo, quieren trabajar tanto con los líderes de la región, con los gobiernos y los sectores privados para identificar a dónde podrían ser útil inversiones y capital estadounidense y conectarles con el sector privado, aunque insistió que como gobierno no pueden estar dirigiendo esas inversiones gobierno, pero sí pueden apoyar en agilizar ese proceso de conexión. “Y yo creo que a lo mejor en eso no hemos sido de los más eficientes que podamos”, y no lo observa tanto como algo en contra de China, sino en a favor de los propios empresarios de Estados Unidos y de los países de la región.

