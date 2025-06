Presidente de Agexport ve necesario seguir impulsando estrategias ante riesgos para el sector exportador

Mientras tanto las exportaciones siguen en crecimiento. En el primer trimestre de 2025, las ventas al exterior aumentaron 11.2%, pero parte de ese comportamiento Ralda lo atribuye a la incertidumbre que han generado los aranceles impuestos por Estados Unidos, entre otros factores que explica en el extracto de esta entrevista.

¿Cuáles son las conclusiones de la visita a Washington con la delegación para negociar los aranceles con Estados Unidos?

Ha sido una muy buena estrategia el trabajo conjunto entre el sector privado y el Gobierno. Esto manda mensajes contundentes de coordinación, buena comunicación y armonía entre ambos sectores. Continuar con esta dinámica será importante. Necesitamos mantener la coordinación, la comunicación y seguir empujando el frente común, que es el interés de Guatemala. No han iniciado las negociaciones, pero se abrió el camino al hablar con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

Otra conclusión es que el alineamiento político de Guatemala con Estados Unidos juega un papel importante. La visita del presidente Bernardo Arévalo a Taiwán es sumamente relevante, se alinea muy bien a la política exterior de Estados Unidos y eso pesa bastante en la negociación.

Lo que estamos buscando es que Guatemala forme parte de los primeros países en entrar a la ronda de negociación, para evitar que otro país nos tome la delantera y nos ponga en desventaja adicional, frente a la que ya tenemos con México.

Mientras los aranceles se mantengan para Guatemala en 10% y los de México sigan en cero, las empresas que exportamos a Estados Unidos seguiremos perdiendo dinero, y están en riesgo muchos empleos. Se debe recordar que el valor agregado de las exportaciones guatemaltecas es muy bajo, y ese arancel hace que, técnicamente, las empresas entren en pérdida; es decir, resulta imposible pagar ese arancel.

¿Serán negociaciones bilaterales o con la región del tratado Cafta-DR?

Se van a iniciar relaciones bilaterales, pero la posición de Guatemala es que se respete el tratado de libre comercio Cafta-DR.

¿Qué impacto han tenido los dos meses de vigencia del arancel del 10% para importar productos guatemaltecos a Estados Unidos?

Basados en el monto de las exportaciones de US$4 mil 600 millones a Estados Unidos, y asumiendo que Guatemala pagará el 10% de arancel, se puede estimar que el impacto en dos meses sería una pérdida de ingresos de US$80 millones; y para el resto del año, de unos US$320 millones.

¿Los importadores en Estados Unidos continúan pidiendo que los exportadores absorban ese impuesto?

Sí, son muy excepcionales las empresas exportadoras a las que se les ha liberado del pago del 10%, o aquellas donde se ha compartido entre ambos. Venimos trabajando bajo el tratado preferencial del DR-CAFTA desde hace muchos años y nunca habíamos tenido un arancel dentro de ese convenio, sino que lo debían pagar los importadores y debía trasladarse al consumidor. Pero aquí hay una distorsión importante del concepto de arancel, porque se está cargando al exportador. Esa condición ha surgido porque México produce los mismos productos que nosotros, pero sin arancel. Entonces, la amenaza es: “si no te haces cargo del arancel, compro en México”.

¿Qué productos están siendo más impactados?

Principalmente los de vestuario y textiles, banano, café, azúcar, frutas y vegetales. Estos representan alrededor del 80% de los productos de exportación de Guatemala.

¿Cuáles son los factores que están afectando la competitividad para exportar actualmente?

El sector exportador está siendo gravemente amenazado. Este arancel del 10% vino a agravar la posición competitiva de los exportadores y a ponerles la soga al cuello, ya que, además, estamos experimentando una pérdida de competitividad estructural.

En resumen: el salario mínimo subió 10% en enero; los aranceles de Estados Unidos se implementaron en abril, también en 10%; y los compradores están pidiendo que absorbamos ese costo. El quetzal se ha apreciado 3% recientemente, aunque en perspectiva de largo plazo, ha sido del 30% en valor real.

Aparte, tenemos problemas de acceso a Europa por las regulaciones del Pacto Verde, y las exportaciones hacia China están cerradas.

El segundo punto de pérdida de competitividad proviene del mal estado de la infraestructura vial y del congestionamiento en los puertos, que se ha experimentado y agravado en los últimos 10 años.

Además, también en los últimos 10 años, la competencia asiática en todos los rubros se ha intensificado.

Francisco Ralda, asumió la presidencia de Agexport en el 2025, en plena coyuntura del nuevo plan arancelario de Estados Unidos, y otros factores que enfrenta el sector. (Foto, Prensa Libre: cortesía Agexport).

Y, por último, también nos está tocando pagar impuestos anticipados por medio del Impuesto de Solidaridad (ISO).

Hemos vivido una pérdida de competitividad y una destrucción de largo plazo que no muchas veces se ve, ya que se perdieron grandes agroindustrias en la costa sur en los últimos 25 años.

Ha habido una destrucción en cámara lenta. Lo peor es que esa pérdida de competitividad ya está alcanzando a los nuevos productos de exportación que surgieron desde los años noventa, con el inicio de Agexport: las exportaciones de arveja, brócoli, vegetales, berries, frutas nuevas y otros. Esa ola de nuevos productos agrícolas está empezando a verse afectada y a ponerse en riesgo por todos esos elementos que van más allá del arancel. Es decir, el arancel fue como ponerles la soga a los exportadores.

¿Cuál es la situación actual con las exportaciones a China y qué implicaciones puede tener la visita presidencial a Taiwán?

El mercado de China se cerró por la visita del canciller a la toma de posesión del presidente de Taiwán el año pasado. Ahora, con la visita del presidente, podría ser algo más ofensivo para China. Entonces, seguramente habrá repercusiones. No sabemos por dónde vendrán, pero el embajador ha manifestado que el país está dispuesto a enfrentar las consecuencias. Claramente, Guatemala está jugando su papel como aliado de Estados Unidos.

Son factores que deberían pesar en el tratamiento que Estados Unidos nos debe dar en cuanto a los aranceles, ya que estamos dando verdaderas muestras de ser un aliado serio.

¿Para la negociación de los aranceles se les indicó si pudiera ser por producto?

La posición de nuestra institución es que debe negociarse manteniendo las preferencias arancelarias del tratado del Cafta, y no por producto.

No podemos ponernos a negociar producto por producto porque entonces beneficiaríamos a algunos sectores y perjudicaríamos a otros.

¿Cuáles son sus prioridades al frente de Agexport para incorporar nuevos mercados y productos?

Hacia 2035, queremos aumentar las exportaciones de productos y servicios de los US$19 mil millones que se exportaron en 2024, a US$35 mil millones, por medio de tres ejes:

Incrementar exportaciones generadas por atracción de inversión extranjera. Aquí estamos esperando US$5 mil millones en exportaciones nuevas. Desarrollar nuevos clústeres de exportación, a los cuales apostamos US$8 mil millones. Crecimiento orgánico con un 4% anual, que podría llegar a US$16 mil millones.

¿Qué clústeres pueden ser?

En sectores de oportunidad: automotriz, autopartes, industria de productos médicos. En el área agrícola: industrialización del caucho y el látex, industrialización del chocolate, crecimiento de exportaciones de aguacate y otras frutas nuevas como mangostán y rambután.

En servicios, creemos que sigue habiendo espacio en la industria de call centers, en fintech y varios tipos de servicios: financieros, creativos de diseño y publicidad, y actividades administrativas.

Además, Guatemala tiene uno de los valores agregados más bajos de exportación en la región. Parte de la estrategia es aumentarlo, ya que eso nos pone en situaciones complicadas ante el tema de los aranceles y otros.

Este es un sector que se está poniendo en riesgo. Si las cosas no cambian, se puede perder. Hay industrias que no aguantan, porque el valor agregado es muy bajo, como agricultura, vestuario y textiles. Estos sectores no aguantan el arancel ni más apreciación del tipo de cambio.

Otra parte de la estrategia es movernos hacia un cuadrante de productos nuevos y mercados nuevos.

¿Qué avances hay en la diversificación de mercados?

Primero, la oportunidad de crecer en exportaciones a México es gigante. Ahora solo el 4% de nuestras exportaciones se dirigen a ese país, principalmente por barreras no arancelarias que nos imponen.

Segundo, Taiwán tiene una relación política muy fuerte con Guatemala. Quisiéramos ver más inversión y más comercio de parte de Taiwán. El presidente Arévalo ya informó sobre el proyecto de microchips, y representa una tremenda oportunidad.

También está Israel, amigo de Guatemala desde hace muchos años, con mucho conocimiento en agricultura y tecnología.

Otro es Corea del Sur. Falta ratificar el TLC, pero ya tienen presencia en la industria textil guatemalteca. Hay una comunidad coreana que puede motivar a otros sectores a instalarse en el país.

El monto de exportaciones del primer cuatrimestre de 2025 creció 11.2% interanual. ¿Cómo observan ese comportamiento y qué expectativas tienen para el resto del año?

Hay un crecimiento en precio y volumen. Puede ser que obedezca a una anticipación de exportaciones por los nuevos aranceles de importación de Estados Unidos. Se están adelantando exportaciones ante la incertidumbre sobre lo que pueda pasar.

También está influyendo el repunte que tuvieron los precios, especialmente del café y el azúcar.