EE. UU. impondrá un acuerdo de confidencialidad para negociación arancelaria

Para ello, el Ministerio de Economía (Mineco) dio a conocer hace dos semanas que las autoridades de ese país enviarían al gobierno de Guatemala una propuesta de acuerdo marco para la negociación.

Sin embargo, según informó el miércoles 11 de junio, Francisco Ralda, presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Estados Unidos también enviará un acuerdo de confidencialidad. Este evitaría que se conozcan detalles de las negociaciones arancelarias.

El directivo indicó que se está a la espera del acuerdo marco y del acuerdo de confidencialidad que debe enviar EE. UU. a las autoridades guatemaltecas. Hasta ayer, no tenía conocimiento de si el gobierno ya lo recibió; sin embargo, cuando esté firmado se podría iniciar una negociación.

Aunque refirió que no tiene información sobre el contenido, Ralda considera que el acuerdo marco estará contextualizado respecto del cumplimiento de acciones para solventar los ocho requerimientos para solventar las barreras comerciales no arancelarias. No obstante, independientemente de lo que pueda contener, expresa que se debe seguir trabajando en cumplir con dichos requerimientos.

Considera también importante el contenido que tendrá el acuerdo de confidencialidad, así como qué tanto se podrá divulgar por parte de las autoridades del gobierno acerca de esos temas, o si tendrá algunas limitaciones. No obstante, espera que la información siga fluyendo de manera apropiada para que se mantenga la coordinación necesaria con el gobierno.

Hasta ayer, el Mineco no había respondido sobre los documentos para firmar. La viceministra de Inversión y Competencia, Valeria Prado, indicó que no podía dar declaraciones sobre el tema.

Las expectativas de los sectores volvieron a surgir con la llegada del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. El funcionario programó visitas esta semana a Guatemala, México y El Salvador. En el país estará el jueves y el viernes y hay expectativa de que traiga respuestas sobre el tema de aranceles.

En su gira, Landau incluye reuniones con autoridades para abordar temas que fortalezcan los lazos diplomáticos y la cooperación, así como conversaciones para impulsar el crecimiento económico dirigido por el sector privado, además de promover las inversiones comerciales de Estados Unidos en la región y tratar la erradicación de la inmigración ilegal, según anunció la embajada de ese país en Guatemala recientemente.

Por aparte, el miércoles en el Congreso, al ser consultada por periodistas acerca de la reciente visita a Washington, la ministra de Economía, Gabriela García, recordó que ya se reunieron con el embajador Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos (del USTR). La funcionaria calificó como un logro que hayan recibido a la delegación de Guatemala, pues tienen 98 países que han solicitado cita y deben reunirse con cada uno.

Explicó que Guatemala ya pasó esa fase y que ahora están en comunicación los equipos técnicos de ambos países, aunque no detalló cuál es el siguiente paso. Añadió que se seguirá trabajando tanto del gobierno como del sector privado, ya que es un tema de país con un impacto directo en los exportadores, y también en los importadores y empresarios estadounidenses que exportan hacia Guatemala, quienes ahora pueden enfrentar ciertos retos para hacerlo.

García, aunque no adelanta expectativas sobre las relaciones comerciales de Guatemala con EE. UU., destaca que el abrir el canal de negociación es un buen síntoma y demuestra que hay apertura.

Acerca de las barreras comerciales no arancelarias, la ministra explicó que estos ocho puntos se desagregan en muchas actividades, además de que muchas ya fueron atendidas o tenían avance desde el año pasado, por lo que hay distintos niveles de progreso en cada una de esas acciones.

Añadió que ese fue el motivo de la conversación con autoridades de Estados Unidos en la visita efectuada hace dos semanas: solventar esos ocho puntos que, a nivel de país y de competitividad, se debían abordar. Por ello, ya se venía trabajando en muchas de esas medidas, las cuales son facilidades para los negocios.