El subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, anuncia visita a México, El Salvador y Guatemala

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, viajará del 10 al 13 de junio a México, El Salvador y Guatemala para reunirse con autoridades de esos países y abordar temas de cooperación en materia migratoria, informó este lunes su oficina.



"En cada país, el subsecretario Landau participará en reuniones bilaterales de alto nivel para fortalecer aún más los lazos diplomáticos y la cooperación", indicó el Departamento de Estado en un comunicado.



El segundo al mando de la diplomacia estadounidense también "sostendrá conversaciones para promover el crecimiento económico a través del sector privado, fomentar inversiones comerciales de Estados Unidos en la región y subrayar la importancia de erradicar la inmigración ilegal", añadió la nota oficial.



"Tengo muchas ganas de realizar mi primer viaje al extranjero como subsecretario de Estado", expresó Landau en sus redes sociales.

"Este viaje subraya el compromiso de Estados Unidos de colaborar con nuestros socios regionales para abordar los desafíos en común y promover la prosperidad para nuestros ciudadanos", informó el Departamento de Estado.



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la semana pasada que Landau visitará el país, en una reunión que servirá como preparación para un futuro viaje del secretario de Estado, Marco Rubio. EFE

