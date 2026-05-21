Videos muestran enorme bola de fuego tras explosión de camión cisterna en El Progreso

Una potente explosión alarmó este jueves 21 de mayo a automovilistas y vecinos en el kilómetro 106 de la ruta al Atlántico, en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, luego de que un camión cisterna cayera en una hondonada y se incendiara.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que el fuego consume el vehículo y, segundos después, ocurre una fuerte explosión que genera una amplia nube de humo y una onda expansiva visible a varios metros de distancia.

En las grabaciones también se observa a personas y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) correr para resguardarse mientras las llamas se expanden en el sector.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que el camión cisterna cayó en una hondonada y que el incendio alcanzó comercios cercanos. Debido al percance, el paso vehicular quedó cerrado en ambos sentidos de la ruta al Atlántico durante varios minutos.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que el incendio fue controlado y liquidado en su totalidad.

Por su parte, brigadas de Provial coordinaron acciones de seguridad vial en el área debido a una múltiple colisión registrada en el sector. Las autoridades reportaron cierre temporal del tránsito en ambas direcciones de la CA-9 Norte.

Los socorristas localizaron el cuerpo carbonizado de una persona y se presume que se trata del piloto del tráiler.

No se ha informado qué producto transportaba el camión cisterna.

#ElProgreso | Un camión cisterna cayó a una hondonada en el km 106 de la ruta al Atlántico, San Agustín Acasaguastlán, provocando una fuerte explosión. El fuego alcanzó comercios locales. @ASONBOMDGT trabaja en el área; el paso vehicular está totalmente cerrado. #TránsitoGT pic.twitter.com/qzVymXjPHE — RBCNoticiasGT (@RBCNoticiasGT) May 21, 2026

🚨 Incendio vehicular 🚨



AMPLIACIÓN:



El personal de @ASONBOMDGT con apoyo de otras instituciones de emergencia logran sofocar las llamas que consumieron una pipa de combustible tras accidentarse en el kilómetro 106 de la ruta al Atlántico, se realiza la remoción de escombros y… pic.twitter.com/WzgLxLNopL — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) May 21, 2026

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