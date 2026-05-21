Juzgado levanta embargo sobre finca con lujosa mansión vinculada a Alejandro Giammattei

Un juzgado de Extinción de Dominio levantó el embargo decretado en mayo del 2025 sobre la finca El Nacimiento, vinculada al expresidente Alejandro Giammattei, según confirmaron este jueves 21 de mayo fuentes del Ministerio Público (MP).

La resolución judicial fue impugnada por la Fiscalía de Extinción de Dominio por medio de una acción de amparo, de acuerdo con las mismas fuentes. Hasta ahora no se conocen los argumentos que motivaron la decisión judicial.

La medida de inmovilización había sido ordenada el 23 de mayo del 2025 por la jueza Ana Isabel Guerra, titular del Juzgado de Extinción de Dominio, a solicitud del MP.

Según las autoridades, la propiedad se localiza en Santa María de Jesús, Sacatepéquez, y forma parte de una investigación relacionada con la construcción de un inmueble de lujo.

En aquel momento, la Fiscalía de Extinción de Dominio informó que solicitó la inmovilización de la finca como parte de diligencias para investigar el origen de los fondos utilizados en la construcción.

De acuerdo con el MP, el inmueble pertenece a una entidad denominada El Rubicon, S. A., y el bien “se encuentra vinculado al señor Alejandro Giammattei”.

“El objeto de dicha acción es realizar diligencias de investigación con relación al origen de los fondos utilizados para dicha construcción”, indicó el ente investigador cuando se ejecutó la medida.

La Fiscalía también señaló que el caso permanece bajo reserva, conforme las disposiciones establecidas en la Ley de Extinción de Dominio, por lo que no se han revelado mayores detalles del expediente ni de las pesquisas en curso.

FOTOGALERÍA Esta es la lujosa mansión allanada por el Ministerio Público al expresidente Alejandro Giammattei Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen



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