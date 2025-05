Estados Unidos exige reducir brecha agrícola en el marco de la negociación de aranceles con Guatemala

Aunque en general hay altas expectativas de reforzar a Guatemala como un socio estratégico de Estados Unidos y avanzar en la solución de las barreras comerciales, con el fin de que se elimine el 10% de aranceles a sus productos, los exportadores aún no son tan optimistas debido al tiempo que pueden tomar las negociaciones, además de las propuestas y peticiones que ha efectuado ese país, como la de disminuir la brecha comercial del segmento agrícola.

La delegación de funcionarios del Gobierno y de representantes del sector privado continuó en su segundo día de reuniones con autoridades y asociaciones empresariales en Estados Unidos. Esta gira empezó el martes con la reunión oficial entre autoridades guatemaltecas y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para iniciar las conversaciones y negociar la eliminación del arancel del 10% impuesto en abril pasado, así como avanzar en la solución de barreras comerciales.

Consultado acerca de las respuestas encontradas en la Oficina del Representante Comercial (USTR), que según el Ministerio de Economía indicó que en su momento enviará una propuesta de acuerdo marco que servirá como base para iniciar las conversaciones formales respecto a las barreras comerciales no arancelarias y al arancel del 10%, Francisco Ralda, presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), refirió que tienen expectativas, pero en cuanto a plazos, observan que para esa oficina las prioridades son negociar con países con los que tienen grandes déficits comerciales, lo cual hace que no tengan mucha prisa para negociar con Guatemala, por lo que no se fijaron plazos.

El segundo punto que observa es que, aun cuando se cumplan los ocho requisitos que señaló Estados Unidos como barreras comerciales, no hay certeza de que se elimine el arancel, porque esa es una medida que no fue pactada.

Como tercer punto, mencionó que Estados Unidos tiene un déficit comercial y fiscal importante, y necesita ingresos producto de los aranceles, por lo que ahora, en diferentes círculos, se indica que el comercio cambió y que el arancel del 10% se convertirá en la base, es decir, en el nuevo 0%. Uno quisiera pensar y tener esperanza de que los aranceles se reducirán o eliminarán, pero considera que lo que podría contribuir a ello, más que una negociación, es el impacto que estos tienen en la economía estadounidense.

Comentó que se trata del mayor aumento de impuestos en los últimos 50 años, afecta a US$3 billones en importaciones y se estima que el arancel promedio aumentará de 2.5% a 18%, con un impacto estimado de US$4,000 por año en el costo de vida de un hogar típico en Estados Unidos, porque también generará represalias comerciales de otros países. Esos aspectos podrían tener un impacto que lleve a reducir o eliminar las tarifas, pero por ahora siguen vigentes.

Respecto del escenario actual, considera que aún es negativo principalmente por los plazos, debido a la incertidumbre sobre cuánto tiempo tomará iniciar las negociaciones formales para eliminar el arancel. Indicó que, de forma no oficial, se habla de que podrían pasar 60 días, lo cual, de ser cierto, considera excesivo, ya que el impacto para las empresas exportadoras está siendo muy severo, debido a que los productos afectados no son de alto valor agregado, por lo que este 10% impacta directamente en su utilidad.

Reconocemos que el Gobierno, especialmente el Ministerio de Economía, está haciendo un gran esfuerzo por facilitar el comercio y cumplir con los requerimientos solicitados, pero aún hace falta. Aunque cumplir con esos requisitos también aliviará a los empresarios guatemaltecos que padecen los mismos problemas o barreras y tramitología señalada.

Piden reducir brecha comercial agrícola

El presidente de Agexport explicó que el martes se reunieron con autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), donde se discutieron las barreras comerciales no arancelarias señaladas en el informe del USTR que afectan al sector.

Refirió que, aunque en el total comercializado entre ambos países Estados Unidos tiene superávit, en el área agrícola es Guatemala la que tiene la balanza a su favor, con un superávit de alrededor de US$1 mil millones anuales. Es decir, Guatemala vende más productos agrícolas a Estados Unidos de los que le compra.

Se ha mencionado que la balanza comercial general favorece a Estados Unidos en US$5 mil millones, pero el Departamento de Agricultura señaló que, en su sector, tienen un déficit de US$1 mil millones y que desean cerrar esa brecha.

Según datos del Banco de Guatemala (Banguat), al cierre de 2024, el país efectuó importaciones desde Estados Unidos por US$10 mil 545.4 millones y exportaciones por US$4 mil 615 millones.

Por su parte, información de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro), basada en datos del USDA, indica que en 2024 el comercio agrícola y agroindustrial entre ambos países registró que Estados Unidos importó desde Guatemala US$2 mil 881 millones y exportó US$1 mil 876 millones, con una balanza a favor de Guatemala de US$1 mil 005 millones.

Las exportaciones guatemaltecas incluyen banano, café, frutas frescas, secas o congeladas, legumbres y hortalizas, azúcar, plátano, entre otros. Se importaron productos como maíz, harina de soya, algodón, vegetales procesados, trigo, arroz, lácteos y productos cárnicos.

Carla Caballeros, directora ejecutiva de Camagro, explicó que las empresas estadounidenses consideran importante el comercio agrícola con Guatemala, por factores como:

Guatemala ocupa el puesto número 15 entre los mercados de exportación agrícola de EE. UU.

El valor total exportado en 2024 fue de alrededor de US$1 mil 876 millones.

El promedio de los últimos tres años fue de US$1 mil 770 millones, con un crecimiento compuesto de 5.3% entre 2015 y 2024.

Comentó que la solicitud del USDA de reducir la brecha agrícola se basa en que el comercio es entre empresas, y estas podrán vender más conforme se fortalezca la economía de Guatemala. Reiteró que recuperar el acceso preferencial al mercado estadounidense beneficia a empresas de ambos países. Además, mejorar la competitividad de puertos y carreteras facilitará el comercio, al igual que simplificar trámites en los ministerios de Agricultura y Salud.

También mencionó que si aumentan las órdenes de contratación de manufactura textil guatemalteca, eso impulsará las ventas de algodón estadounidense a Guatemala.

Otras observaciones y peticiones: etanol, ley vegetal, trámites

Según Ralda, el USDA también pidió agilizar la implementación de la ley que permita importar etanol mezclado con combustible. Esta observación fue compartida por una cámara empresarial, donde se notó interés por exportar etanol a Guatemala, aunque esto requiere modificaciones en las estaciones de servicio.

También se solicitó impulsar la legislación para exportar biotecnología, ya que mientras no se apruebe, hay limitaciones para importar nuevas variedades y semillas. Caballeros explicó que se refiere a la ley para la protección de variedades vegetales (Ley UPOV), que es un compromiso del tratado CAFTA-DR, capítulo 15.

USDA también planteó la necesidad de agilizar registros en los ministerios de Agricultura y Salud, así como fortalecer la protección de la propiedad intelectual, en línea con los requerimientos del USTR. Caballeros añadió que se discutieron los temas del reporte de barreras comerciales que Guatemala debe resolver, como los procesos en la unidad de biotecnología del MAGA, fumigaciones innecesarias de OIRSA a alimentos congelados y duplicidad de trámites para licencias sanitarias.

Guatemala reafirma su compromiso como destino confiable para la inversión extranjera directa



Desde el Ministerio de Economía, seguimos consolidando a Guatemala como un socio estratégico de Estados Unidos, con una visión compartida basada en valores democráticos, crecimiento…

Reuniones estratégicas

Los directivos se encuentran en la delegación de funcionarios y representantes del sector privado que viajó a Washington para buscar la eliminación del arancel y posicionar a Guatemala como un socio estratégico.

El propósito es para dar a conocer la relación estratégica entre Guatemala y Estados Unidos, considerando que las empresas estadounidenses que suplen a Guatemala de insumos agrícolas, algodón y textiles, maquinaria, y estas empresas estadounidenses están integradas a las exportaciones de Guatemala y por lo tanto resultan afectadas con el arancel del 10%, agregó Caballeros.

Por ejemplo, se habló de la importancia del comercio bilateral entre Guatemala y Estados Unidos. En el caso del USDA se destacó la importancia de las exportaciones de los agricultores de Estados Unidos hacia Guatemala, que han crecido de forma constante todos los años. Registrando crecimientos promedio de tres dígitos en los últimos 10 años para algunos productos importantes para la seguridad alimentaria.

AmCham Guatemala acompaña el segundo día de la misión en Washington D.C. para fortalecer relaciones bilaterales e impulsar la inversión



AmCham Guatemala, representada por su directora ejecutiva @WaleskaSterkel participa en la delegación público-privada que visita Washington D.C.…

En tanto los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía informaron en sus respectivas redes sociales de algunas de las reuniones realizadas:

• National Council of Textile Organizations (NCTO): se destacó el rol de Guatemala como un destino clave para el algodón y textiles estadounidenses, transformados en prendas que generan empleo en ambos países y fortalecen las cadenas de suministro del hemisferio.

• Office of Textiles and Apparel (OTEXA), U.S. Department of Commerce: se dialogó sobre estrategias para consolidar la producción regional integrada, promoviendo empleo en EE. UU. y asegurando el abastecimiento de sectores estratégicos en Guatemala.

• Atlantic Council: se abordó la importancia de Guatemala como aliado en la defensa de la democracia, la estabilidad regional y la seguridad compartida.

• The Banana Association of North America y la International Fresh Produce Association: se enfatizó la relevancia del acceso justo al mercado estadounidense para garantizar la seguridad alimentaria y respaldar millones de empleos en la cadena agroalimentaria.

• Council of the Americas: se impulsó una agenda regional basada en la libertad económica, la inversión responsable y el fortalecimiento institucional.

• U.S. Chamber of Commerce: Guatemala reiteró su compromiso con reformas para la competitividad, la facilitación del comercio y la certeza jurídica, con el objetivo de atraer mayor inversión estadounidense.