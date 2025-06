Navieras imponen recargo de US$200 por contenedor en puerto Santo Tomás, Agexport advierte de impacto de Q50 millones en un semestre

Aparte de los aranceles para ingresar sus productos a Estados Unidos, el sector exportador enfrenta un nuevo cargo implementado por varias navieras en el Puerto Santo Tomás de Castilla, lo que incrementa los costos del sector y afecta la cadena productiva, señaló Agexport.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) informó que, a partir del 15 de junio de 2025, varias navieras que operan en dicho puerto, en el Atlántico, impusieron un recargo adicional de US$200 por contenedor.

Los efectos de este nuevo cobro representarán un impacto económico de más de US$6.5 millones, o Q50 millones al cambio actual, para el segundo semestre de este año, explicaron directivos.

Tulio García, director del Sector Agrícola de Agexport, mencionó que estiman que, de julio a diciembre de 2025, habrá un movimiento de más de 74 mil contenedores, de los cuales más de 32 mil 500 pasarán por las navieras que han aplicado el nuevo cobro.

García indicó que, con base en estos datos, se estima que los costos de traslado de la carga aumentarán US$6.5 millones en ese periodo (unos Q50 millones al cambio actual), y que estos deberán ser asumidos por toda la cadena productiva.

En el caso del sector agrícola, explicó, son más de 700 mil productores quienes dependen directamente de este sector exportador.

El aumento de US$200 por contenedor impacta en la competitividad, productividad y empleo, en especial en el área rural, señalaron los directivos.

Rutas afectadas

Agexport indicó que el aumento fue implementado por tres navieras: Seaboard, Crowley y King Ocean Services, y que con base en estos datos estiman los impactos.

En tanto, José de la Peña, presidente de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), indicó que el cobro se está aplicando en las dos primeras mencionadas.

Según los empresarios, como se está aplicando al puerto del Atlántico, los cobros adicionales afectan especialmente las exportaciones hacia la Costa Este y Costa del Golfo de Estados Unidos, rutas que son muy importantes para la agroindustria guatemalteca.

De julio a diciembre del 2025, se movilizarán más de 74 mil contenedores, de estos 32,543 pasarán por las navieras que impusieron el nuevo recargo. El impacto de US$ 6.5 millones lo tendrá que asumir toda la cadena productiva, dijo Tulio García, de @Agexport @prensa_libre pic.twitter.com/MHmT75UOAj — Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) June 19, 2025

“Es la puerta de salida para los mercados de Europa, Estados Unidos, Canadá y México”, destacaron, y entre los productos que se exportan figuran banano, níquel, aceite de palma, frutas, vegetales frescos, prendas de vestir y bebidas.

De enero a mayo de 2025, el flujo de contenedores —que incluye importación y exportación— subió 27% respecto del mismo período de 2024, según cifras de Empornac.

Proponen diálogo técnico con las navieras

Gonzalo Salguero, presidente de la Junta Sectorial Agrícola de Agexport, dijo que la organización solicitó formalmente a algunas navieras eliminar el aumento y abrir un espacio de diálogo técnico que permita identificar soluciones, y apoyar con medidas que fortalezcan la eficiencia sin trasladar más costos a las cadenas productivas.

Señalaron que la entidad promovió una reunión interinstitucional urgente con autoridades portuarias, aduaneras, de seguridad, transporte y del sector exportador, pero las navieras no asistieron, aunque fueron invitadas.

Salguero agregó que es necesario entender las limitaciones operativas para poder resolverlas en conjunto, con el fin de que no se sigan trasladando los costos al sector.

Cuestionó, además, que las navieras agregan o aumentan cargos, algunos de los cuales no son justificables. Mencionó que hay un cargo por búnker, pero han estimado que de enero a junio ese combustible ha bajado alrededor de 40%, sin embargo, eso no se refleja en una disminución de dicha tarifa. Agregó que han consultado por varios cobros, pero no les brindan información.

Señaló también que desde el inicio de la pandemia del covid-19 hubo aumentos considerables en los cobros, y aunque bajaron un poco, no regresaron a los niveles prepandemia.

Comparó que un contenedor desde China, pasando por el canal de Panamá hacia Miami, cuesta US$8 mil, viajando 16 mil kilómetros y con un tránsito de 45 días. Pero saliendo desde Puerto Santo Tomás a Miami, el recorrido es de 1 mil 600 kilómetros, con un tránsito de 3 días, y les cobran el mismo monto. Por ello considera que “no hay una justificación técnica que pueda demostrar los costos”.

Agregó que por un contenedor desde Perú hacia Miami cobran US$7 mil, con un tránsito de entre 15 y 20 días.

Desde Guatemala, antes de la pandemia, se pagaba alrededor de US$4 mil 500 a US$5 mil por cada contenedor refrigerado de 40 pies. Durante la pandemia subió a US$9 mil y actualmente está entre US$7 mil 500 y US$8 mil.

Los tiempos, según Empornac

El argumento de las navieras para justificar el aumento de US$200 por contenedor es que existe congestionamiento en Puerto Santo Tomás. Al respecto, De la Peña indicó que si bien ha subido alrededor de 30% la llegada de buques y contenedores respecto de 2024, también se han agilizado los servicios, por lo que no está de acuerdo con ese argumento.

Explicó que el 55% de los barcos que atracan en el puerto entran directamente al muelle, sin esperar en fondeo.

El 17% espera en fondeo menos de 12 horas.

El 11% espera entre uno y dos días.

El 4%, menos de un día

Recordó que lo que más incide en los costos de un flete es el tiempo de espera en fondeo, por lo que la mayoría no tiene ese costo.

A abril de 2024 habían llegado 25 mil 800 contenedores en promedio, pero en 2025, en ese mismo plazo, se reportaban 35 mil. En mayo de este año cerraron con 30 mil contenedores; el año pasado fueron 22 mil, añadió.

Actualmente tienen cinco grúas operando y una de reserva.

Se solicitó la versión de la Asociación de Navieros de Guatemala (Asonav) acerca del nuevo cobro y se indicó que se solicitará la postura a la Junta Directiva de dicha entidad.

Infografía acerca del impacto del aumento de tarifas en navieras con nuevo cargo en Puerto Santo Tomás. (Foto, Prensa Libre: Infografía).

Otros efectos

El encarecimiento logístico se suma a una serie de obstáculos estructurales que ya han comenzado a desgastar la capacidad de competir en los mercados internacionales, advirtieron los exportadores, mencionando que en los últimos seis meses han impactado los siguientes factores:

Aumento del salario mínimo en 10% desde enero.

Aranceles del 10% impuestos por Estados Unidos desde abril.

Apreciación del quetzal en 3% recientemente (30% en valor real en los últimos años).

Restricciones del Pacto Verde europeo.

Infraestructura vial deteriorada.

Esa información fue dada a conocer recientemente por el presidente de Agexport, Francisco Ralda, a Prensa Libre.

Alejandro Toledo, otro de los directores del sector, dijo que ese nuevo cargo “es como ponerle la soga a los exportadores y productores” y que está afectando principalmente a las exportaciones de arveja, brócoli, vegetales, berries, frutas, manufacturas y otros.