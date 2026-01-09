Las razones que discutió la Junta Monetaria para vigilar los precios del petróleo por crisis política en Venezuela

Las perspectivas del precio internacional del petróleo, el balance global de oferta y demanda, los mercados de futuros y los pronósticos ante la coyuntura política en Venezuela fueron el tema principal que los integrantes de la Junta Monetaria (JM) conocieron en la sesión celebrada el miércoles 7 de enero, en la cual se descarta, de momento, algún impacto en la economía nacional.

En la sesión, los cuerpos técnicos del Banco de Guatemala (Banguat) expusieron a los directores que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, equivalentes al 17 % del total mundial, y que la mayoría corresponde a crudos extrapesados del Orinoco, cuya explotación se considera costosa y compleja. Aunque esto le brinda un peso estratégico global, su capacidad productiva está muy por debajo del potencial.

Se conoció que en 2013 Venezuela producía más de 2.7 millones de barriles diarios (mbd), pero para 2024 la producción cayó a 0.9 mbd. “Esto limita su impacto actual sobre el mercado, aunque su potencial futuro sigue siendo significativo”, se resaltó.

Además, se considera que el sector refinador está colapsado y la capacidad nominal de refinación de 1.46 mbd está en operación entre 10 y 20%, por lo que esto provoca escasez de combustibles y, a su vez, limita aún más la capacidad exportadora.

Por otro lado, se declaró que Venezuela posee enormes reservas de gas, equivalentes al 73 % de Sudamérica, pero son inutilizadas por carecer de infraestructura adecuada. La infraestructura petrolera es considerada vulnerable, por lo que se requieren grandes inversiones.

Se indicó que el rol clave del mercado estadounidense y las sanciones; asimismo, hasta 2019 Estados Unidos era su principal cliente. Entonces, las sanciones redujeron las exportaciones y colapsaron los ingresos.

En cuanto a las exportaciones actuales, la JM conoció que China es el destino dominante y para 2023 el 69 % de las exportaciones venezolanas se dirigieron a Asia (China, 68 %) y Norteamérica (23 %).

Precio del crudo podría bajar

Álvaro González Ricci, presidente de la JM y del Banguat, expresó que se analizó la coyuntura y cómo esto puede influir en Guatemala, por lo que los cuerpos técnicos confirmaron que no habría alguna incidencia a corto plazo, ya que en la actualidad Venezuela produce un millón de barriles diarios, lo que representa el 1% del consumo mundial.

“Garantizar la venta del petróleo de Venezuela a Estados Unidos en el mediano y largo plazo generará más petróleo de lo que se consume y la expectativa es que el crudo baje”, apuntó.

Recordó que, al bajar el petróleo, este es el factor de mayor incidencia en la inflación de todos los países, ya que determina el costo del transporte de mercancías y de personas. Cuando el petróleo sube de precio, suben los combustibles, lo que genera inflación, y sucede el mismo efecto cuando se reduce, ejemplificó.

En todo caso, un mejor precio del petróleo ayudará a la economía nacional porque incidirá en la generalización de los precios.

Prevén precio del WTI en US$51.42 en 2026

En cuanto a la evolución del precio del barril de petróleo de Texas (WTI), que es el de referencia para Guatemala, se proyectó un promedio de US$51.42 durante los cuatro trimestres del 2026.

Como referencia, en 2025 fue de US$64.73 durante los últimos dos trimestres y en 2024 de US$75.72 y 2023 de US$77.63.