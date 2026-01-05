“Estados Unidos está mandando un mensaje geopolítico, no económico”: Enrique Lacs, exministro de Economía

El pasado 3 de enero del 2026 el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, fueron capturados por medio de un operativo militar de Estados Unidos llevado a cabo en Caracas, y esa misma noche fueron llevados a Nueva York para ser acusados de narcotráfico.

Las relaciones bilaterales entre Guatemala y Venezuela son limitadas en términos comerciales, energéticos y financieros, por lo que no se anticipan impactos económicos, según Lacs.

¿Cuál es el efecto en la economía de Guatemala la situación de Venezuela y Estados Unidos?

No vemos ningún efecto real en la economía de Guatemala, en materia de comercio internacional como importaciones y exportaciones y financieramente.

En precios del petróleo no hay nada y sigue igual.

Tampoco hay efecto dominó; ningún país con el que tenemos una relación grande se va a ver afectado económicamente porque ninguno depende económica ni comercialmente de Venezuela.

Por el momento no va a haber un efecto real ni inmediato. Hay que esperar la evolución de los hechos, pero para Guatemala, como tal, no tenemos un efecto significativo en la actividad, ni siquiera en la relación con Venezuela.

¿Qué observan en otros ámbitos, en temas como narcotráfico y diplomacia?

De igual forma que en todos los demás flujos: hay que esperar a ver la evolución para ver si va a haber un cambio en el narcotráfico regional.

El tema de la diplomacia es otra cosa, hay que ver cómo los eventos se van desarrollando para ver de qué forma se establece ese tipo de relaciones, pero no ha variado nada.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

¿Qué efectos visualiza entonces?

El efecto es geopolítico, donde Estados Unidos está mandando un mensaje congruente con su política de seguridad nacional que lanzó hace más de un mes, en la cual habla de cómo va a ser su relación con América Latina y cómo va a manejar su relación en temas de seguridad, narcotráfico y otros, y Venezuela es la primera pieza que mueve en ese sentido.

Creo que tampoco nos podría afectar, porque Guatemala, desde el punto de vista geopolítico está alineada a las políticas de Estados Unidos en combate al narcotráfico, contención de la migración, trabajo de acciones anticorrupción, mantener un cierto distanciamiento con China y otros. Aquí no observo ninguna objeción que pueda surgir para que nosotros estemos en un aspecto geopolítico vulnerable.

¿En el caso del petróleo cuál es la situación?

Venezuela está exportando petróleo, pero en la actualidad tampoco es una gran cantidad. Lo que no tiene es gasolina, diésel, porque redujo su producción a cero y ahora no son autosuficientes, incluso eso ahora lo tienen que importar, porque su industria de hidrocarburos y refinerías ha sido destruida en los últimos gobiernos.

Para Guatemala no es un proveedor de gasolina, diésel, búnker y u otros hidrocarburos, porque no le compramos estos comodites, y si hubiera importaciones de ese tipo de productos, son muy marginales. Estados Unidos es nuestra principal fuente de abastecimiento.

Creo que tampoco va a haber un cambio en los precios internacionales de petróleo de forma inmediata, porque Venezuela, aunque es un actor en la Opep (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y del comercio mundial, tampoco es tan relevante en este momento y cualquier agujero que deje lo puede cubrir cualquier país petrolero del mundo. No veo ningún cambio sustancial por el momento debido a esto. De hecho, no ha pasado nada y la Opep anunció que iba a mantener su producción y precio.

A más largo plazo, respecto del anuncio que hizo el presidente de EE. UU., Donald Trump, de que compañías estadounidenses invertirán en el sector petrolero de ese país, ¿cómo lo observa?

Venezuela ya había abierto la puerta para que compañías internacionales pudieran explotar petróleo en su territorio. Estaban algunas chinas, rusas. Incluso Chevron tenía una concesión para explotar petróleo y el año pasado Trump la obligó a votar la concesión y retirarse de Venezuela.

Venezuela todo el tiempo le ha vendido crudo a Estados Unidos y todavía ahora le vende, entonces hay que preguntarse cuál es el trasfondo.

¿La geopolítica mundial o regional está cambiando con esta decisión?

La geopolítica mundial está con una reconfiguración tremenda. Empieza con lo que (Trump) hizo el año pasado de pelearse por los aranceles.

El año pasado entró (a su segundo mandato) hablando de que Groenlandia tiene que ser de ellos, de que Canadá tenía que ser el Estado 51. A Ucrania le dijo: te ayudo, pero si me haces una concesión de toda la minería. Sin embargo, no pueden entrar a hacer la explotación minera hasta que no apacigüen a Rusia, y Rusia lo sabe.

Venezuela es importante para ellos, primero, porque había una excusa buena: Maduro y el narcotráfico. Pero en el fondo (Trump) ya lo dijo claramente: “nos vamos a apropiar el petróleo que nos robaron los venezolanos”, pero Venezuela no le ha robado nada.

Entonces está reconfigurando (la geopolítica) para armarse de poder en las regiones donde consideran que están las riquezas que tienen que tener bajo control.

Le puede interesar: Estados Unidos busca refinar el crudo pesado de Venezuela y Trump le pide a Delcy Rodríguez “acceso total” al petróleo

¿En Centroamérica y Latinoamérica podría haber algún efecto?

Efecto no veo, porque igual que como con Guatemala, las relaciones comerciales y económicas de Venezuela con el resto de los países de Latinoamérica son poco significativas en montos.

Para Colombia podría ser, aunque en este momento no puedo medir cuál será, porque siempre ha sido un gran proveedor de Venezuela y siempre ha sido un gran receptor de venezolanos, por razones obvias.

Venezuela va a seguir comprando a todos los países, es un gran importador, y también va a vender. El comercio no va a parar, tal vez se va a interrumpir unas semanas, pero una vez que llegue el control de los estadounidenses, como lo están diciendo, de que van a administrar Venezuela, va a ser una democracia tutelada, que es la palabra que se usa. Y eso no va a interrumpir mayor cosa, es un asunto más político. Incluso, tampoco va a interrumpir el narcotráfico, los narcotraficantes van a buscar otras salidas y otras formas.

¿Por el tema del narcotráfico Guatemala está en la mira de Estados Unidos o en la recomposición que se pueda dar, el país estaría vulnerable a que crezca más el narcotráfico?

No, el narcotráfico de esta región va a seguir ritmo parecido, con los penduleos de que a veces baja y otras sube. Ahorita el problema está en México. En Honduras, Guatemala y El Salvador pasa droga, posiblemente se cae un poquito el flujo, pero no va a tener caída o aumento significativo.

El gobierno actual, en acciones por varios temas, incluyendo el narcotráfico, está alineado a lo que dice Estados Unidos. Las acciones en combate al narcotráfico están bajo el control de Estados Unidos, y no es de ahorita. El presidente Arévalo goza de todo el apoyo de Estados Unidos. En ese sentido, hay un montón de especialistas, inteligencia.

Con lo que sucedió en Venezuela no creo que vaya a haber un cambio radical, porque no veo que Venezuela sea el gran actor del narcotráfico, no son los más importantes.