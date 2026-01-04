Guatemala insta a reconstruir democracia en Venezuela y advierte sobre amenaza del crimen organizado en la región

Por medio de un comunicado compartido en la red social X por el presidente Bernardo Arévalo, el Gobierno de Guatemala expresó formalmente su respaldo a los ciudadanos de Venezuela, en momentos en que ese país busca recomponer su institucionalidad tras los cuestionados comicios celebrados el 28 de julio del 2024.

La postura guatemalteca se suma a la de otros actores internacionales que no reconocieron la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas militares estadounidenses durante la madrugada del 3 de enero.

“Guatemala ha sido consistente en su rechazo al régimen autoritario de Maduro en Venezuela y a la violencia desatada contra la oposición pacífica durante el proceso electoral espurio celebrado el 28 de julio de 2024, en el que no se respetó la voluntad del pueblo venezolano y por ello no reconoció ni el resultado electoral ni a Maduro como presidente”, indica el comunicado.

Guatemala subrayó que, al no respetarse la voluntad popular, no reconoce los resultados de esos comicios ni a Maduro como presidente legítimo.

"El pueblo venezolano tiene ahora la oportunidad de reconstruir su institucionalidad democrática", señala el documento. La nación centroamericana se declaró "lista para apoyar estos esfuerzos" dentro del marco del derecho internacional y la legislación venezolana, abogando por "una transición inclusiva y pacífica" que restaure la legitimidad democrática.

Crimen organizado amenaza regional

Aunado a la coyuntura por los recientes hechos ocurridos en Venezuela, el Gobierno de Guatemala advirtió sobre los riesgos que representa el crimen organizado transnacional y el narcotráfico para la estabilidad política de América Latina y el Caribe.

El texto alude directamente a las recientes crisis institucionales en Guatemala, donde se han evidenciado intentos de cooptación de entes de justicia por parte de estructuras ilegales y del crimen organizado.

"Como el secuestro de algunas instituciones de justicia de nuestro país lo evidencia", indica el comunicado, "América Latina y el Caribe necesitan enfrentar la realidad de la creciente influencia del crimen organizado y el narcotráfico en los sistemas políticos".

Guatemala hizo un llamado urgente a la colaboración regional para abordar esta problemática "de manera prioritaria", enfatizando que cualquier esfuerzo debe conducirse con respeto al derecho internacional y al principio de solución pacífica de controversias.

La declaración oficial coloca a Guatemala en una línea de apoyo activo a la restauración democrática en Venezuela, en sintonía con un sector importante de la comunidad internacional.

Mensaje a la nación

Por medio de su cuenta de X, el presidente Bernardo Arévalo indicó que a las 20 horas de este domingo 4 de enero enviará un mensaje importante a la nación mediante una cadena nacional.

“Esta noche dirigiré un mensaje de especial relevancia a la nación. Hago un llamado a las y los guatemaltecos para sintonizarlo”, indicó el mandatario.