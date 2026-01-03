Nicolás Maduro, sus nexos con el narcotráfico y Guatemala: lo que revela la acusación de EE. UU.

La acusación presentada por la Fiscalía de Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York señala que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, junto con altos funcionarios de su régimen y familiares cercanos, encabezaba una operación de narcotráfico. Este sábado 3 de enero, una operación militar estadounidense capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, bajo cargos de narcoterrorismo, informó la Casa Blanca.

“Durante más de 25 años, los dirigentes de Venezuela abusaron de sus cargos públicos y corrompieron instituciones legítimas para introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos”, indica el documento judicial.

EE. UU. describe las operaciones como "campaña implacable de tráfico de cocaína", respaldada por funcionarios corruptos del gobierno venezolano y organizaciones narco-terroristas transnacionales.

El documento sostiene que, desde 1999 hasta al menos el 2025, los acusados participaron en el tráfico de cocaína, y menciona a Guatemala como uno de los países de trasiego hacia Estados Unidos.

“Despachaban cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, como Honduras, Guatemala y México”, añade el escrito.

El trasiego, según la acusación, dependía de redes de corrupción en los países de transbordo, donde los narcotraficantes pagaban a políticos y funcionarios para obtener protección y mantener las rutas operativas.

“Estos políticos, a su vez, utilizaban el dinero del narcotráfico para afianzar su poder. Así, a lo largo de la ruta del Caribe, funcionarios eran sobornados para permitir el tránsito de cargamentos de cocaína desde Venezuela hacia el norte, rumbo a Estados Unidos”, señala.

Se detalla que la estructura de narcotráfico obtenía beneficios desde los productores en Colombia, los distribuidores en Venezuela y los receptores en los puntos de transbordo.

Respecto de las conexiones con organizaciones criminales extranjeras, se afirma que Maduro y sus cómplices colaboraron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.

Familiares y funcionarios del presidente Nicolás Maduro

Además del mandatario venezolano, fueron acusados ante la corte Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y exgobernador del estado Guárico; Cilia Adela Flores de Maduro, esposa del presidente y exfiscal general; Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias El Príncipe, hijo de Maduro, y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, señalado como cabecilla del grupo criminal Tren de Aragua.

Según la acusación, Maduro utilizó diversos mecanismos para facilitar el tráfico de drogas entre 2006 y 2008, cuando era ministro de Relaciones Exteriores.

“Vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a individuos que Maduro sabía que eran narcotraficantes”, indica el documento.

Maduro habría autorizado vuelos con cobertura diplomática para transportar dinero procedente del narcotráfico desde México hacia Venezuela. Uno de los mecanismos recurrentes fue el uso de pistas clandestinas y aeropuertos comerciales controlados por funcionarios corruptos.

“Los envíos aéreos se despachaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente de tierra o hierba, y también desde aeropuertos comerciales bajo control de funcionarios gubernamentales y militares corruptos”, se detalla.

En cuanto al papel de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el documento afirma que, entre 2014 y 2015, viajaba frecuentemente a la isla de Margarita, desde donde partía en avión cargado “con grandes paquetes envueltos en cinta que el capitán entendía que eran drogas”.

En 2017, Maduro Guerra envió “cientos de kilogramos de cocaína desde Venezuela a Miami”, y sostuvo conversaciones para organizar un envío de 500 kilogramos que sería descargado de un contenedor cerca de esa ciudad. EE. UU. lo acusa de contrabandear cocaína en contenedores de chatarra a través de los puertos de Nueva York.

Usan hangar presidencial para tráfico de drogas

El expediente explica que se utilizó el hangar presidencial de Venezuela, ubicado en el aeropuerto de Maiquetía, para traficar cocaína.

“En 2006, más de 5.5 toneladas de cocaína fueron enviadas a México en un avión desde el hangar presidencial en Maiquetía, coordinado por Cabello Rondón, Hugo Carvajal Barrios, alias El Pollo, y Vassyly Villarroel Ramírez”, se añade.

Según la acusación, dos familiares de Maduro, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, planearon despachar varios cientos de kilogramos desde esa instalación aérea. En reuniones grabadas por la DEA, indicaron que pretendían reunir 20 millones de dólares de ganancias para apoyar la campaña de Flores de Maduro.

En este último caso, se destaca que su cabecilla, Guerrero Flores, ofreció escoltar cargamentos de droga por la costa del estado Aragua.

Se indica que, entre 2022 y 2024, Cabello Rondón “viajó regularmente a pistas de aterrizaje clandestinas controladas por el ELN cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela para garantizar el paso seguro de cocaína en territorio venezolano”.

Los delitos imputados incluyen conspiración para narco-terrorismo, importación de cocaína, y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Los Lorenzana y sus vínculos con funcionarios guatemaltecos

De acuerdo con otra acusación penal presentada el 23 de junio del 2023 en la Corte del Distrito de Columbia, la organización criminal Los Lorenzana mantenía vínculos hasta ese momento con carteles de Venezuela y operaba con apoyo de funcionarios.

El documento señala que la organización criminal Los Lorenzana, ahora dirigida por Haroldo Lorenzana Terraza, alias Haroldito, ha operado desde la década del 2000, tiene su sede principal en el departamento de Zacapa y es responsable de transportar toneladas de cocaína desde Centro y Sudamérica hacia Guatemala y, posteriormente, al norte del continente.

El escrito presentado ante la Corte del Distrito de Columbia afirma que los presuntos narcotraficantes ejercen represalias contra funcionarios públicos cuando no cumplen “sus obligaciones” a favor de la estructura.

“Enriquecer a los miembros y asociados de Los Lorenzana a través de actividad delictiva, incluido el tráfico de estupefacientes, e imponer represalias a funcionarios electos y públicos y a otros por no cumplir con sus obligaciones”, describe la acusación.