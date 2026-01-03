¿Qué pasará con el precio de la gasolina luego del ataque de EE.UU. a Venezuela?

Cuando se propiciaron los ataques a las principales bases militares de Venezuela por parte de Estados Unidos, la madrugada del sábado 3 de enero del 2026, el gobierno venezolano emitió un comunicado en el que insistió en que el objetivo del ataque “no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”.

Dichos ataques culminaron con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados posteriormente a Nueva York, donde quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

En la conferencia de prensa que brindó Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el presidente de Estados Unidos indicó que su país “gobernará” Venezuela hasta que se complete una “transacción segura”.

Con esta ofensiva, Trump buscaría asumir el control de las vastas reservas petroleras de Venezuela y promover la participación de compañías estadounidenses, con inversiones multimillonarias destinadas a reactivar y reconstruir la industria petrolera del país.

“Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras de Estados Unidos —las más grandes del mundo— entren, inviertan miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura gravemente dañada, la infraestructura petrolera”, dijo Trump en la conferencia de prensa.

¿Qué pasará con las reservas ahora que Trump “gobernará” Venezuela?

Según reporta CNN, una renovación impulsada por Estados Unidos podría posicionar a Venezuela como un proveedor de crudo de mayor peso en el mercado internacional, al tiempo que abriría nuevas oportunidades para las compañías petroleras occidentales y sumaría una fuente adicional de producción.

Este escenario también podría contribuir a moderar los precios del petróleo, aunque un descenso en las cotizaciones reduciría los incentivos para que algunas empresas estadounidenses mantengan o amplíen su producción.

Sin embargo, la industria en Venezuela está tan desactualizada que, incluso si el acceso internacional se restableciera de forma plena e inmediata, la recuperación de la producción petrolera tomaría varios años y requeriría inversiones de gran magnitud para alcanzar niveles considerados normales, refiere el medio.

El crudo estadounidense llegó a superar momentáneamente los US$60 por barril cuando la administración de Trump inició la incautación de petróleo transportado en buques venezolanos; sin embargo, posteriormente retrocedió hasta ubicarse cerca de los US$57.

En ese contexto, si los inversionistas interpretan el ataque como un factor negativo para la oferta, la respuesta de los mercados sería limitada.

¿Qué pasará con los precios del petróleo luego del ataque?

Aunque no se sabe con certeza cómo se verán afectados los precios del crudo por la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el presidente de la firma consultora Rapidan Energy Group, con sede en Washington, Bob McNally, declaró a CNN que el impacto en los precios sería “moderado”, pero no espera un aumento significativo “a menos que veamos señales de disturbios sociales generalizados y las cosas se vean caóticas. Es más probable si esto parece ‘estable’”.

Petróleo venezolano: reservas gigantes, producción mínima

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con un estimado de 303 mil millones de barriles, según datos citados por la BBC. Esto representa aproximadamente el 17% de las reservas mundiales conocidas, de acuerdo con Oil & Gas Journal, una publicación del sector mencionada por The New York Times.

Sin embargo, la producción actual del país sudamericano cuenta una historia diferente.

En noviembre, Venezuela produjo aproximadamente 860 mil barriles por día, según el último informe del mercado petrolero de la Agencia Internacional de Energía, citado por la BBC. Esta cifra representa menos del 1% del consumo mundial de petróleo y apenas un tercio de lo que producía hace una década.

“La producción ha disminuido drásticamente desde principios de la década del 2000”, explica la BBC, que atribuye esta caída al control reforzado del gobierno sobre Pdvsa, lo cual provocó un éxodo de personal con experiencia.

The New York Times señala que la producción se vio afectada por “la mala gestión, la corrupción y las sanciones de Estados Unidos”.

En el 2012, Venezuela obtenía unos 120 mil millones de dólares al año por exportaciones de petróleo, frente al nivel actual de unos 21 mil millones, según Francisco Rodríguez, economista venezolano de la Universidad de Denver, citado por el medio estadounidense.